https://crimea.ria.ru/20250203/vsu-obstrelyali-selo-v-khersonskoy-oblasti--pogibli-dva-cheloveka-1143866367.html

ВСУ обстреляли село в Херсонской области – погибли два человека

ВСУ обстреляли село в Херсонской области – погибли два человека - РИА Новости Крым, 03.02.2025

ВСУ обстреляли село в Херсонской области – погибли два человека

В Херсонской области украинская артиллерия обстреляла село Малокаховка, в результате погибли два человека. Еще одна женщина пострадала, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T10:37

2025-02-03T10:37

2025-02-03T10:37

владимир сальдо

обстрелы всу

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херсонская область

происшествия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинская артиллерия обстреляла село Малокаховка, в результате погибли два человека. Еще одна женщина пострадала, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Обстрелы также были зафиксированы в Алешках, Новой Каховке и еще восьми населенных пунктах. Повреждены дома и объекты инфраструктуры."Были повреждены жилые дома, газопроводы низкого давления и распределительные электросети. Коммунальные службы устраняют повреждения", - уточнил губернатор.Ранее в Минобороны сообщили, что в южных регионах России была отражена массированная атака дронов. 70 украинских беспилотников были сбиты в Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской и Курской областях.Один из беспилотников в Курской области сбросил взрывное устройство на автомобиль с мирными гражданами, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. В автомобиле находилось двое мужчин, один из них получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:29 вражеских дронов сбили над Ростовской областьюЧисло пострадавших при украинских атаках на ДНР выросло до 12ВСУ атакуют Херсонскую область: есть погибший и раненые

херсонская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, обстрелы всу, новости, херсонская область, происшествия, новые регионы россии