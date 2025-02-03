ВСУ обстреляли село в Херсонской области – погибли два человека
В Херсонской области под обстрелом погибли два жителя села Малокаховка
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрелы Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинская артиллерия обстреляла село Малокаховка, в результате погибли два человека. Еще одна женщина пострадала, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вчера противник нанес сильный удар артиллерией и дронами по селу Малокаховка Каховского муниципального округа. Погибли двое местных жителей — мужчины 1955 и 1958 г.р.. Возникли пожары в жилых домах. Женщина 1958 года рождения получила ранения и ожоги и была госпитализирована в Каховскую ЦГБ", - написал Сальдо в своем Telegram.
Обстрелы также были зафиксированы в Алешках, Новой Каховке и еще восьми населенных пунктах. Повреждены дома и объекты инфраструктуры.
"Были повреждены жилые дома, газопроводы низкого давления и распределительные электросети. Коммунальные службы устраняют повреждения", - уточнил губернатор.
Ранее в Минобороны сообщили, что в южных регионах России была отражена массированная атака дронов. 70 украинских беспилотников были сбиты в Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Воронежской и Курской областях.
Один из беспилотников в Курской области сбросил взрывное устройство на автомобиль с мирными гражданами, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. В автомобиле находилось двое мужчин, один из них получил осколочные ранения и был доставлен в больницу.
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