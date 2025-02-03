https://crimea.ria.ru/20250203/goryat-aerodromy-i-sbit-samolet-su-27-vs-rossii-nanesli-udary-po-ukraine-1143870931.html

Горят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по Украине

Горят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по Украине - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Горят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по Украине

Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, также нанесены удары по инфраструктуре аэродромов и объекту энергетики. Об этом... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T12:35

2025-02-03T12:35

2025-02-03T12:36

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, также нанесены удары по инфраструктуре аэродромов и объекту энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских войск поражены объект энергетики, обеспечивающий действия ВСУ, инфраструктура военных аэродромов. Также нанесены удары по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. В целом поражена техника и живая сила противника в 146-ти районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по газо- энергообъектам на Украине Мощные взрывы на Украине: в 7 областях ввели аварийные отключения светаУдары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве

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2025

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россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу