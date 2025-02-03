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Горят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по Украине - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Горят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по Украине
Горят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по Украине - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Горят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по Украине
Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, также нанесены удары по инфраструктуре аэродромов и объекту энергетики. Об этом... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T12:35
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россия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, также нанесены удары по инфраструктуре аэродромов и объекту энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских войск поражены объект энергетики, обеспечивающий действия ВСУ, инфраструктура военных аэродромов. Также нанесены удары по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. В целом поражена техника и живая сила противника в 146-ти районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по газо- энергообъектам на Украине Мощные взрывы на Украине: в 7 областях ввели аварийные отключения светаУдары по Украине: новые взрывы гремят в Киеве
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россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Горят аэродромы и сбит самолет Су-27: ВС России нанесли удары по Украине

Армия России сбила украинский Су-27 и разгромила инфраструктуру аэродромов

12:35 03.02.2025 (обновлено: 12:36 03.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 воздушных сил Украины, также нанесены удары по инфраструктуре аэродромов и объекту энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских войск поражены объект энергетики, обеспечивающий действия ВСУ, инфраструктура военных аэродромов. Также нанесены удары по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов.
В целом поражена техника и живая сила противника в 146-ти районах.
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