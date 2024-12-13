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Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Над Крымом сбили украинский беспилотник
Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Над Крымом сбили украинский беспилотник
Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Крымом, сообщает официальный ТГ-канал правительства Крыма. РИА Новости Крым, 13.12.2024
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крым
беспилотник (бпла, дрон)
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Крымом, сообщает официальный ТГ-канал правительства Крыма.Отмечается, что атака пресечена в пятницу около 15:10 по московскому времени.Накануне над Крымом были уничтожены восемь беспилотников. В среду вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атака на Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом сбили украинский беспилотник

Над Крымом уничтожили украинский беспилотник – Минобороны

16:07 13.12.2024 (обновлено: 16:12 13.12.2024)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Крымом, сообщает официальный ТГ-канал правительства Крыма.
Отмечается, что атака пресечена в пятницу около 15:10 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

Накануне над Крымом были уничтожены восемь беспилотников.
В среду вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атака на Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.
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Заголовок открываемого материала
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