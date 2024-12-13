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Над Крымом сбили украинский беспилотник

Над Крымом сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Над Крымом сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Крымом, сообщает официальный ТГ-канал правительства Крыма. РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T16:07

2024-12-13T16:07

2024-12-13T16:12

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Крымом, сообщает официальный ТГ-канал правительства Крыма.Отмечается, что атака пресечена в пятницу около 15:10 по московскому времени.Накануне над Крымом были уничтожены восемь беспилотников. В среду вечером украинский беспилотник был сбит системами ПВО над акваторией Черного моря. После этого началась атака на Севастополь. Российские военные отразили налет вражеских беспилотников на город-герой. Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении и подавлении средствами РЭБ семи украинских дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, происшествия, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, срочные новости крыма