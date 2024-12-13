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В пенсионный стаж граждан России включат годы работы на Украине - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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В пенсионный стаж граждан России включат годы работы на Украине
В пенсионный стаж граждан России включат годы работы на Украине - РИА Новости Крым, 13.12.2024
В пенсионный стаж граждан России включат годы работы на Украине
Период работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года включат в пенсионный стаж граждан России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T14:31
2024-12-13T15:07
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Период работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года включат в пенсионный стаж граждан России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, его текст размещен на портале официального опубликования правовых актов.Также в документе уточняется, что данный закон коснется граждан РФ, которые работали на территории ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года до 31 декабря 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Списание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабреПовышение пенсий в 2025 году: кому и насколько поднимутНовый размер МРОТ принят Госдумой в первом чтении
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закон и право, общество, россия, новости, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
В пенсионный стаж граждан России включат годы работы на Украине

Период работы на Украине включат в пенсионный стаж граждан России

14:31 13.12.2024 (обновлено: 15:07 13.12.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Период работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года включат в пенсионный стаж граждан России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, его текст размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Настоящий федеральный закон устанавливает особенности пенсионного обеспечения граждан РФ, имеющих периоды работы или иной деятельности на территории Украины и (или) Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в тексте документа.
Также в документе уточняется, что данный закон коснется граждан РФ, которые работали на территории ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года до 31 декабря 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
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