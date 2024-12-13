https://crimea.ria.ru/20241213/v-pensionnyy-stazh-grazhdan-rossii-vklyuchat-gody-raboty-na-ukraine-1142599181.html

В пенсионный стаж граждан России включат годы работы на Украине

В пенсионный стаж граждан России включат годы работы на Украине - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В пенсионный стаж граждан России включат годы работы на Украине

Период работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года включат в пенсионный стаж граждан России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T14:31

2024-12-13T14:31

2024-12-13T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Период работы на Украине с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года включат в пенсионный стаж граждан России. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, его текст размещен на портале официального опубликования правовых актов.Также в документе уточняется, что данный закон коснется граждан РФ, которые работали на территории ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года до 31 декабря 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Списание долгов и индексация пенсии: что ждет россиян в декабреПовышение пенсий в 2025 году: кому и насколько поднимутНовый размер МРОТ принят Госдумой в первом чтении

россия

украина

донецкая народная республика (днр)

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2024

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закон и право, общество, россия, новости, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)