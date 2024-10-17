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Новый размер МРОТ принят Госдумой в первом чтении

Новый размер МРОТ принят Госдумой в первом чтении - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Новый размер МРОТ принят Госдумой в первом чтении

Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда принят в первом чтении депутатами Госдумы РФ. Об этом сообщает председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T15:37

2024-10-17T15:37

2024-10-17T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда принят в первом чтении депутатами Госдумы РФ. Об этом сообщает председатель Госдумы Вячеслав Володин.Данный законопроект в Госдуму внесен правительством РФ в конце сентября. До этого об увеличении минимального размера оплаты труда на заседании правительства говорил премьер-министр Михаил Мишустин.В пояснительной записке говорится, что он направлен на реализацию задачи, которая была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным. Об индексации минимального размера оплаты труда он сообщил в ходе выступления на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. К 2030 году МРОТ должен вырасти более чем в два раза по сравнению с суммой на 2023 год и составить не менее 35 тысяч рублей в месяц.Принятие законопроекта будет способствовать повышению заработной платы около 4,2 миллиона работников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте на РИА Новости Крым:Путин подписал Указ о национальных целях развития РоссииНазван размер материнского капитала после индексацииПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России

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новости, государственная дума рф, закон и право, михаил мишустин, россия, вячеслав володин