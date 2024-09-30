https://crimea.ria.ru/20240930/proekt-ob-ustanovlenii-mrot-s-2025-goda-vnesen-v-gosdumu-1140749468.html

Проект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в Госдуму

Проект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в Госдуму - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Проект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в Госдуму

Правительством России внесен в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T16:05

2024-09-30T16:05

2024-09-30T16:07

минимальный размер оплаты труда (мрот)

новости

россия

доходы

зарплата

общество

правительство россии

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Правительством России внесен в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей, документ доступен в думской электронной базе.На прошлой неделе об увеличении минимального размера оплаты труда заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, председатель правительства РФ сообщил об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования для дальнейшего предоставления пенсий, компенсаций и выплат по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплат семьям с детьми.Также запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаНазван размер материнского капитала после индексацииПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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минимальный размер оплаты труда (мрот), новости, россия, доходы, зарплата, общество, правительство россии, михаил мишустин