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Проект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в Госдуму
Проект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в Госдуму - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Проект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в Госдуму
Правительством России внесен в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей, документ доступен в думской электронной базе. РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T16:05
2024-09-30T16:05
2024-09-30T16:07
минимальный размер оплаты труда (мрот)
новости
россия
доходы
зарплата
общество
правительство россии
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Правительством России внесен в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2025 года в размере 22 440 рублей, документ доступен в думской электронной базе.На прошлой неделе об увеличении минимального размера оплаты труда заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.Кроме того, председатель правительства РФ сообщил об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования для дальнейшего предоставления пенсий, компенсаций и выплат по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплат семьям с детьми.Также запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаНазван размер материнского капитала после индексацииПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России
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минимальный размер оплаты труда (мрот), новости, россия, доходы, зарплата, общество, правительство россии, михаил мишустин
Проект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в Госдуму
Правительство внесло в Госдуму проект об установлении МРОТ с 2025 года
16:05 30.09.2024 (обновлено: 16:07 30.09.2024)