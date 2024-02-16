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Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года
Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года
С начала года в России произведена индексация пенсий, маткапитала, социальных пособий. Как изменился их размер, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T21:32
2024-02-16T21:32
радио "спутник в крыму"
новости крыма
крым
пособия и выплаты
фонд социального и пенсионного страхования
соцзащита
иван рябоконь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. С начала года в России произведена индексация пенсий, маткапитала, социальных пособий. Как изменился их размер, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" управляющий Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ в Республике Крым Иван Рябоконь.Увеличение пенсий"Индексация страховых пенсий произведена для неработающих граждан и составила 7,5%. Выплата тоже осуществлена. В Крыму данную индексацию получили более полумиллиона человек", - рассказал Иван Рябоконь.Он уточнил, что для работающих пенсионеров индексация с 1 января 2024 года не предусмотрена. Однако при увольнении пенсионера с места работы ему произведут перерасчет за все предыдущие года, месяцы в автоматическом режиме по сведениям страхователя. Этот размер пенсии будет сохранен, даже если человек снова трудоустроится.Если не хватает этих баллов, то по словам специалиста, гражданин может их приобрести самостоятельно. Еще один вариант – выйти на пенсию позже. Докупить же баллы можно официально при обращении в социальный фонд."Минимальная сумма страховых взносов на 2024 год составляет 50 тысяч рублей – это 1,038 балла. Максимальная сумма - 406 тысяч рублей (8,2 балла). Докупить можно только половину страхового стажа. Отчисления в социальный фонд можно сделать либо разовой суммой, либо разбить их помесячно. Оплата производится в любом банке по реквизитам социального фонда", - рассказал Иван Рябоконь.Помимо покупки баллов, человек может продолжить осуществлять свою трудовую деятельность либо осуществлять уход за 80-летними людьми, детьми-инвалидами, увеличив тем самым рабочий стаж.С 1 февраля на 7,4% прошла индексация и пенсий по инвалидности, для участников боевых действий, участников ВОВ. Также проиндексирован набор социальных услуг: проезд к месту лечения и обратно, санаторно-курортные путевки, лекарственные средства. Гражданин имеет право отказаться от положенного ему набора соцуслуг и получать компенсацию в денежном выражении – она и будет проиндексирована на 7,4%.Социальные пособияВ Республике Крым было принято решение об увеличении прожиточного минимума. На основании этого вырос размер единого пособия на ребенка.С этого года при назначении этого пособия не учитываются проценты от банка по открытым счетам детей-иждивенцев, а также единовременная выплата для матерей "Родительская слава", "Мать-героиня". Кроме того, у самозанятого человека, подающего заявление на выплату единого пособия на ребенка, за год должны быть оплачены налоги на профессиональную деятельность с суммы, равной двум прожиточным минимумам.Специалист поясняет, что самый простой механизм для расчета единого пособия – это сбор всех данных по доходам всей семьи. Разделив общую цифру на всех ее членов, вы получите сумму, которая должна не превышать прожиточный минимум на ребенка: в Крыму это 15 591 рубль.Кроме того, пр назначениеии единого пособия учитывается наличие автомобилей, недвижимости, открытые банковские счета.Увеличился с начала 2024 года и размер пособия по беременности и родам.Увеличился с 2024 года и материнский капитал – на 7,4%."Теперь на первого ребенка материнский капитал составляет 630 тысяч рублей, на второго ребенка – 833 тысячи рублей. Если мама уже воспользовалась частью маткапитала, остаток также будет проиндексирован. Это будет отражено в личном кабинете на Госуслугах", - говорит специалист.Варианты использования маткапитала: обучение детей (школы, детские сады, дополнительное образование), улучшение жилищных условий (покупка жилья).Пособие по уходу за ребенком с этого года может получать и мама, которая работает не полный день или дистанционно. Это же касается и тех, кто осуществляет уход за детьми-инвалидами, за инвалидами с детства I группы.При работе от более 8 лет гражданин получает 100% выплаты. От 5 до 8 лет – 80%, менее 5 лет – 50%. Страхователь платит первые 3 дня больничного листа, остальные дни оплачивает социальный фонд.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому могут отказать в едином пособии на детей в Крыму Пора в декрет: в России повысили пособие по беременности и родам
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новости крыма, крым, пособия и выплаты, фонд социального и пенсионного страхования, соцзащита, иван рябоконь
Маткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала года

Какие социальные пособия проиндексированы с начала года

21:32 16.02.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкВ Херсоне открылся офис пенсионного фонда
В Херсоне открылся офис пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. С начала года в России произведена индексация пенсий, маткапитала, социальных пособий. Как изменился их размер, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" управляющий Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ в Республике Крым Иван Рябоконь.

Увеличение пенсий

"Индексация страховых пенсий произведена для неработающих граждан и составила 7,5%. Выплата тоже осуществлена. В Крыму данную индексацию получили более полумиллиона человек", - рассказал Иван Рябоконь.
Он уточнил, что для работающих пенсионеров индексация с 1 января 2024 года не предусмотрена. Однако при увольнении пенсионера с места работы ему произведут перерасчет за все предыдущие года, месяцы в автоматическом режиме по сведениям страхователя. Этот размер пенсии будет сохранен, даже если человек снова трудоустроится.
"В 2024 году уйти на пенсию имеют право женщины, которые достигли возраста 58 лет, и мужчины, которые достигли возраста 63 лет. Стаж должен быть не менее 15 лет. И пенсионный коэффициент должен составлять 28,2 балла", - пояснил Иван Рябоконь.
Если не хватает этих баллов, то по словам специалиста, гражданин может их приобрести самостоятельно. Еще один вариант – выйти на пенсию позже. Докупить же баллы можно официально при обращении в социальный фонд.
"Минимальная сумма страховых взносов на 2024 год составляет 50 тысяч рублей – это 1,038 балла. Максимальная сумма - 406 тысяч рублей (8,2 балла). Докупить можно только половину страхового стажа. Отчисления в социальный фонд можно сделать либо разовой суммой, либо разбить их помесячно. Оплата производится в любом банке по реквизитам социального фонда", - рассказал Иван Рябоконь.
Помимо покупки баллов, человек может продолжить осуществлять свою трудовую деятельность либо осуществлять уход за 80-летними людьми, детьми-инвалидами, увеличив тем самым рабочий стаж.
С 1 февраля на 7,4% прошла индексация и пенсий по инвалидности, для участников боевых действий, участников ВОВ.
Также проиндексирован набор социальных услуг: проезд к месту лечения и обратно, санаторно-курортные путевки, лекарственные средства. Гражданин имеет право отказаться от положенного ему набора соцуслуг и получать компенсацию в денежном выражении – она и будет проиндексирована на 7,4%.

Социальные пособия

В Республике Крым было принято решение об увеличении прожиточного минимума. На основании этого вырос размер единого пособия на ребенка.
С этого года при назначении этого пособия не учитываются проценты от банка по открытым счетам детей-иждивенцев, а также единовременная выплата для матерей "Родительская слава", "Мать-героиня". Кроме того, у самозанятого человека, подающего заявление на выплату единого пособия на ребенка, за год должны быть оплачены налоги на профессиональную деятельность с суммы, равной двум прожиточным минимумам.

"Прожиточный минимум в Крыму трудоспособного населения – 19 242 рубля. То есть сумма доходов самозанятого за год должна быть не меньше 38 484 рублей", - уточнил Иван Рябоконь.

Специалист поясняет, что самый простой механизм для расчета единого пособия – это сбор всех данных по доходам всей семьи. Разделив общую цифру на всех ее членов, вы получите сумму, которая должна не превышать прожиточный минимум на ребенка: в Крыму это 15 591 рубль.
Кроме того, пр назначениеии единого пособия учитывается наличие автомобилей, недвижимости, открытые банковские счета.
Увеличился с начала 2024 года и размер пособия по беременности и родам.
"Если в прошлом году он составлял 383 тысяч рублей, то сейчас - 565 тысяч. Это максимальный размер пособия. Зависит он от заработной платы. Рассчитывается по средней заработной плате за предыдущие два года перед выходом в отпуск по беременности и родам", - рассказал Иван Рябоконь.
Увеличился с 2024 года и материнский капитал – на 7,4%.
"Теперь на первого ребенка материнский капитал составляет 630 тысяч рублей, на второго ребенка – 833 тысячи рублей. Если мама уже воспользовалась частью маткапитала, остаток также будет проиндексирован. Это будет отражено в личном кабинете на Госуслугах", - говорит специалист.
Варианты использования маткапитала: обучение детей (школы, детские сады, дополнительное образование), улучшение жилищных условий (покупка жилья).
Пособие по уходу за ребенком с этого года может получать и мама, которая работает не полный день или дистанционно. Это же касается и тех, кто осуществляет уход за детьми-инвалидами, за инвалидами с детства I группы.
"В 1,5 раза увеличились выплаты больничных. С 83 тысяч рублей до 123 тысяч. Зависит сумма от страхового стажа граждан и от заработной платы", - говорит Иван Рябоконь.
При работе от более 8 лет гражданин получает 100% выплаты. От 5 до 8 лет – 80%, менее 5 лет – 50%. Страхователь платит первые 3 дня больничного листа, остальные дни оплачивает социальный фонд.
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