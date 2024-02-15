https://crimea.ria.ru/20240215/pora-v-dekret-v-rossii-povysili-posobie-po-beremennosti-i-rodam-1134978455.html

Пора в декрет: в России повысили пособие по беременности и родам

Пора в декрет: в России повысили пособие по беременности и родам - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Пора в декрет: в России повысили пособие по беременности и родам

С начала года в Российской Федерации существенно увеличено пособие для женщин по беременности и родам. В частности, сумма максимальной выплаты выросла более чем РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T20:06

2024-02-15T20:06

2024-02-15T20:06

пособия и выплаты

иван рябоконь

россия

соцзащита

дети

общество

беременность

пособие по беременности и родам

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. С начала года в Российской Федерации существенно увеличено пособие для женщин по беременности и родам. В частности, сумма максимальной выплаты выросла более чем на 180 тысяч рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил управляющий крымским отделением Фонда пенсионного и социального страхования Иван Рябоконь.В новом году изменился порядок оформления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с появлением ребенка, сообщил глава фонда."Увеличен период, в течение которого можно обратиться за этой выплатой и получить деньги с момента рождения ребенка. Ранее это возможно было сделать в течение трех первых месяцев с рождения, теперь такая возможность будет у родителей в течение полугода", – продолжил специалист.В феврале на 7,4% был проиндексирован материнский капитал, и наибольшую сумму получат те, кто еще ни разу им не пользовался. Для таких семей сумма вырастет более чем на 43 тысячи и составит 630 тысяч рублей.С начала 2024 года также были проиндексированы пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и пособие при рождении либо усыновлении ребенка.Кроме того, с 1 января 2024 года в силу вступили законодательные нормы, согласно которым материнский капитал будет выплачиваться только лицам с гражданством России и только в том случае, если ребенок является россиянином по рождению. При этом жители новых субъектов РФ имеют право на материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраляСилуанов: на выплаты семьям с детьми предусмотрено более 4 трлн рублейКто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала на детей

https://crimea.ria.ru/20240215/kak-dokupit-stazh-dlya-nachisleniya-pensii-1134975380.html

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пособия и выплаты, иван рябоконь, россия, соцзащита, дети, общество, беременность, пособие по беременности и родам