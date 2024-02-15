Пора в декрет: в России повысили пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам в России увеличили на 180 тысяч
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. С начала года в Российской Федерации существенно увеличено пособие для женщин по беременности и родам. В частности, сумма максимальной выплаты выросла более чем на 180 тысяч рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил управляющий крымским отделением Фонда пенсионного и социального страхования Иван Рябоконь.
"Очень значительное увеличение сумм произошло, максимальная выплата выросла с 383-х до 565 тысяч рублей. Размер пособия составляет 100% от среднего заработка, и учитывается доход за предыдущие два года до того, как женщина ушла в отпуск по беременности и родам", – разъяснил Рябоконь.
В новом году изменился порядок оформления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала в связи с появлением ребенка, сообщил глава фонда.
"Увеличен период, в течение которого можно обратиться за этой выплатой и получить деньги с момента рождения ребенка. Ранее это возможно было сделать в течение трех первых месяцев с рождения, теперь такая возможность будет у родителей в течение полугода", – продолжил специалист.
В феврале на 7,4% был проиндексирован материнский капитал, и наибольшую сумму получат те, кто еще ни разу им не пользовался. Для таких семей сумма вырастет более чем на 43 тысячи и составит 630 тысяч рублей.
"Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тысячи рублей до 833 тысяч рублей", – уточнил глава крымского отделения фонда.
С начала 2024 года также были проиндексированы пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и пособие при рождении либо усыновлении ребенка.
Кроме того, с 1 января 2024 года в силу вступили законодательные нормы, согласно которым материнский капитал будет выплачиваться только лицам с гражданством России и только в том случае, если ребенок является россиянином по рождению. При этом жители новых субъектов РФ имеют право на материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.
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