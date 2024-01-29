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Какие соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля
Какие соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Какие соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля
С 1 февраля социальные выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы на 7,4%. Увеличатся материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T17:26
2024-01-29T17:26
2024-01-29T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. С 1 февраля социальные выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы на 7,4%. Увеличатся материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка и еще около сорока различных пособий, сообщается на официальном сайте Минтруда России.Индексация социальных выплат проводится ежегодно, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В этом году коэффициент составит 1,074. С полным перечнем всех пособий и выплат, которые будут увеличены, можно ознакомиться в опубликованном на сайте правительства постановлении.С начала года в России были проиндексированы страховые пенсии, напомнили также в пресс-службе Минтруда РФ."С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Также с 1 января на 7,5% увеличился прожиточный минимум, который используется для оценки нуждаемости при назначении ряда выплат и служит для определения размера выплат. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года был увеличен на 18,5%", - говорится в сообщении.Этом году в России на 18,5% повысился минимальный размер оплаты труда, отныне он составляет 19242 рубля. Повышение зарплаты ожидает 4,8 млн россиян.Прожиточный минимум с января также подрос на 7,5 процентов до суммы 16 844 рубля для трудоспособных граждан, 13 290 рублей для пенсионеров, 14 989 - для детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал многодетным семьям федеральный статусЕфрейторский зазор: когда в Крыму надо готовиться к получению пенсииКакие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в Крыму
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соцзащита, россия, пособия и выплаты, пенсия, материнский капитал, новости, минтруд рф
Какие соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля
С 1 февраля проиндексируют материнский капитал и еще более 40 соцвыплат
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. С 1 февраля социальные выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы на 7,4%. Увеличатся материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка и еще около сорока различных пособий, сообщается на официальном сайте Минтруда России.
"В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. Повышение затронет более 20 млн граждан - получателей господдержки", - перечислил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
Индексация социальных выплат проводится ежегодно, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В этом году коэффициент составит 1,074. С полным перечнем всех пособий и выплат, которые будут увеличены, можно ознакомиться в опубликованном на сайте правительства постановлении
.
С начала года в России были проиндексированы страховые пенсии, напомнили также в пресс-службе Минтруда РФ.
"С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Также с 1 января на 7,5% увеличился прожиточный минимум, который используется для оценки нуждаемости при назначении ряда выплат и служит для определения размера выплат. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года был увеличен на 18,5%", - говорится в сообщении.
Этом году в России на 18,5% повысился минимальный размер
оплаты труда, отныне он составляет 19242 рубля. Повышение зарплаты ожидает 4,8 млн россиян.
Прожиточный минимум с января также подрос на 7,5 процентов до суммы 16 844 рубля для трудоспособных граждан, 13 290 рублей для пенсионеров, 14 989 - для детей.
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