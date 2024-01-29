https://crimea.ria.ru/20240129/kakie-sotsvyplaty-i-posobiya-uvelichatsya-s-1-fevralya-1134538141.html

Какие соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля

Какие соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Какие соцвыплаты и пособия увеличатся с 1 февраля

С 1 февраля социальные выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы на 7,4%. Увеличатся материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T17:26

2024-01-29T17:26

2024-01-29T17:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. С 1 февраля социальные выплаты, пособия и компенсации будут проиндексированы на 7,4%. Увеличатся материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка и еще около сорока различных пособий, сообщается на официальном сайте Минтруда России.Индексация социальных выплат проводится ежегодно, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В этом году коэффициент составит 1,074. С полным перечнем всех пособий и выплат, которые будут увеличены, можно ознакомиться в опубликованном на сайте правительства постановлении.С начала года в России были проиндексированы страховые пенсии, напомнили также в пресс-службе Минтруда РФ."С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Также с 1 января на 7,5% увеличился прожиточный минимум, который используется для оценки нуждаемости при назначении ряда выплат и служит для определения размера выплат. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года был увеличен на 18,5%", - говорится в сообщении.Этом году в России на 18,5% повысился минимальный размер оплаты труда, отныне он составляет 19242 рубля. Повышение зарплаты ожидает 4,8 млн россиян.Прожиточный минимум с января также подрос на 7,5 процентов до суммы 16 844 рубля для трудоспособных граждан, 13 290 рублей для пенсионеров, 14 989 - для детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал многодетным семьям федеральный статусЕфрейторский зазор: когда в Крыму надо готовиться к получению пенсииКакие услуги в режиме одного окна можно получить в Соцфонде в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, россия, пособия и выплаты, пенсия, материнский капитал, новости, минтруд рф