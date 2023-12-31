https://crimea.ria.ru/20231231/rekordnyy-mrot-i-dorogie-sigarety-chto-zhdet-rossiyan-v-yanvare-1133821882.html

Рекордный МРОТ и дорогие сигареты: что ждет россиян в январе

Рекордный МРОТ и дорогие сигареты: что ждет россиян в январе - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Рекордный МРОТ и дорогие сигареты: что ждет россиян в январе

С января в России проиндексируют пенсии, увеличат МРОТ и прожиточный минимум, продлят призывной возраст, повысят цену техосмотров автомобилей и сигарет, зато... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T07:08

2023-12-31T07:08

2023-12-31T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. С января в России проиндексируют пенсии, увеличат МРОТ и прожиточный минимум, продлят призывной возраст, повысят цену техосмотров автомобилей и сигарет, зато вернут больше денег за лечение и образование из налогов. Эти и другие новшества первого месяца нового года — в подборке РИА Новости Крым.Соцпакет для россиянПенсии в РФ с 1 января вырастут на 7,5% и в среднем достигнут 23 405 рублей, индексация коснется 32 миллионов пенсионеров. Еще примерно 4,8 млн россиян ждет повышение минимального размера оплаты труда - сразу на 18,5 процента — до 19 242 рублей - это повышение рекордное. От величины МРОТ зависит размер больничных, пособий по беременности и ряда других выплат социального страхования.Прожиточный минимум с января также подрастет на 7,5 процентов и составит 16 844 рубля для трудоспособных граждан, 13 290 рублей для пенсионеров, 14 989 - для детей.Детям и родителямПраво на материнский капитал теперь имеют только граждане России по рождению. Исключение - постоянно проживающие в новых регионах страны на момент их принятия в состав РФ.Сумма маткапитала растет (и это тоже из-за повышения прожиточного минимума). За первенца теперь положены 631 тысяча рублей, за второго малыша — 833,8 тысячи. Успевшим потратить часть выплаты пересчитают остаток - тоже на 7,5 %.Максимальное пособие по беременности и родам поднимут с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. Работающие мамы получат повышенные "декретные" по уходу за детьми до 1,5 лет - максимум 49 тысяч рублей в месяц, раньше было 33,2. Пособие по уходу за ребенком сохранят даже при досрочном выходе на работу. Средний его размер в 2024 году - 17,8 тыс. рублей.И еще: родители детей-инвалидов теперь могут выйти на работу на неполный день, "на удаленку", оформить самозанятость или ИП - выплату по уходу при этом сохранят. Размер такой выплаты - 10 тысяч.Новости налоговойС 1 января за лечение и образование можно вернуть больше денег из налогов. Максимальный размер вычета на медицину и учебу вырос со 120 до 150 тысяч рублей, за обучение ребенка — с 50 до 110 тысяч рублей.Оформить социальный вычет теперь будет проще: в налоговую не нужно нести никакие документы о расходах. За вас это сделает организация, которая оказала услугу.Новинка для плательщиков НДФЛ: теперь ежемесячно нужно подавать два уведомления. Одно до 25-го числа - за период с 1 по 22-е число текущего месяца, второе — до 3-го - за время с 23-го числа по последнее число предыдущего месяца.Третье изменение также касается "удаленщиков": если они используют свою технику и материалы для работы, им положена компенсация от компании, и с января ее максимальный размер устанавливается в 35 рублей за рабочий день. С суммы больше не нужно удерживать НДФЛ.Также определены не облагаемые налогом размеры суточных и довольствия при разъездной работе: 700 рублей в день и 2500 рублей, если работника отправляют за границу.За рулемВ большинстве российских регионов дорожает техосмотр легковых машин - сразу на 12 процентов. Ежегодное увеличение тарифов на ТО предусмотрено приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС).Для некоторых категорий понижен возраст получения прав: это относится к направлениям военных комиссариатов. На категорию "С" теперь можно сдать экзамены с 17 лет (раньше было с 18), а на категорию "D" — с 19 (до этого такие права можно было получить только с 21 года).И другие изменения…Для военнообязанных: с 1 января в России максимальный возраст призыва в армию повышается до 30 лет (раньше было до 27). Нижняя планка - 18 лет - останется неизменной.Для курильщиков: с нового года в стране дорожают сигареты. По решению Минсельхоза, с 1 января по 31 декабря минимальная цена за пачку - 129 рублей.Для инвесторов: с 1 января в России появляется новый инструмент инвестирования. Речь о долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетах — ИИС-3. Их можно открывать на срок от пяти лет к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2. Сумма внесения будет неограниченной (сейчас можно вносить до миллиона рублей в год).Для осужденных: их будут адаптировать к жизни после зоны. Программу поддержки для каждого будут разрабатывать индивидуально. Основные положения закона вступят в силу 1 января 2024 года.Для школьников: привлекать школьников к общественно полезному труду теперь можно. Раньше было тоже можно, но только с разрешения родителей - теперь оно не требуется. Изменения касаются учеников младшей и средней школы.

https://crimea.ria.ru/20231229/v-krymu-odobrili-330-tysyach-zayavok-na-kompensatsiyu-iz-za-shtorma-veka-1133892409.html

https://crimea.ria.ru/20231220/nalogovye-vyplaty-krymchan-popolnili-byudzhet-na-21-mlrd-rubley-1133675751.html

https://crimea.ria.ru/20231210/zastavit-rabotat-i-lechitsya-v-krymu-predlozhili-uzhestochit-zakony-1133344905.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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