https://crimea.ria.ru/20241212/kak-pomogayut-bezdomnym-lyudyam-v-krymu-1142584661.html

Как помогают бездомным людям в Крыму

Как помогают бездомным людям в Крыму - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Как помогают бездомным людям в Крыму

Треть людей, попадающих в Центр поддержки незащищенных слоев населения АНО "Переправа", социализируются, начинают работать и полностью меняют жизнь, помогая... РИА Новости Крым, 12.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Треть людей, попадающих в Центр поддержки незащищенных слоев населения АНО "Переправа", социализируются, начинают работать и полностью меняют жизнь, помогая другим. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала волонтер центра Екатерина Тучкова.Судьбы разные – надежда однаПопадают в центр люди с очень разной судьбой, но все получают здесь одинаковые условия для социализации и адаптации с возможностью вернуться в жизнь нужным обществу и приносить пользу, сказала Тучкова.Среди подопечных – люди без жилья, как правило с алкогольной или наркозависимостью, с кучей самых разных болячек, без документов, недавно вернувшиеся из мест лишения свободы, временно нетрудоспособные. На многих друзья, знакомые и даже родственники давно поставили крест, но здесь, в центре, они будто перерождаются, говорит Екатерина."Я иногда сама бываю в шоке: человек полжизни отсидел, ему 40-50 лет, и он перестраивается. И вот уже сидит на мероприятии – красивый, в рубашке, с грамотой. Смотрим на фото, какой был раньше – не поверишь. А теперь помогает таким, каким сам когда-то был. Исходя из собственного опыта, зная, какой нужен подход, ходит по улице и приводит их к нам. Были у нас люди при смерти, с циррозом печени – восстановились и тоже сейчас помогают. Таких примеров много", – поделилась Тучкова.Сегодня в приюте проживают 62 человека, из них 50 мужчин и 10 женщин. Кто-то живет несколько месяцев, кто-то год, а кто-то и три. Среди таких молодая женщина из Украины, сказала волонтер.Когда бездомного человека забирают с улицы в центр, то оказывают ему содействие в получении медицинской помощи и восстановлении документов, говорит волонтер. Нередко выясняется, что они не одинокие, имеют родственников в Крыму или даже других регионах России, в том числе дальних.Среди таких встречаются "потеряшки", приехавшие в Крым на отдых и за приключениями, а потом "где-то напился в баре с неизвестными людьми, украли документы – остался на улице ночевать, потом жить, постепенно привык и стал бездомным", рассказала Екатерина."И, бывает, мы находим семьи, телефоны – звоним и отправляем их назад, домой. А там родные и не знали, где потерявшийся. За последнее время так человека четыре отправили домой в Волгоград, в Краснодар и куда-то здесь недалеко, в Крыму. Восстанавливали документы. У нас руководитель юрист и понимает, как двигаться в этом направлении. Кроме того, мы взаимодействуем с паспортным столом", – сказала Тучкова.Двенадцать шагов в будущееПомочь людям в трудной жизненной ситуации найти правильный путь с улицы в новую жизнь помогает и социальный патруль. Волонтеры расклеивают листовки с телефонами центра, по которым нередко звонят сами пострадавшие.Полный курс ресоциализации в "Переправе" – один год. Потом курс адаптации, после которого человек или уходит, обустраивая свою жизнь самостоятельно, или остается. Если идти некуда – уйти никто не заставит: места всем хватает, хоть зимой и становится потеснее, сказала волонтер."В зимний период у нас всегда больше подопечных. Мы уже сейчас ставим новые кровати. В прошлом году единовременно проживали 40 человек, иногда до 50 доходило. А сейчас меньше 60 уже не бывает", – говорит Екатерина."Сначала это уборка, дежурство, добровольческие акции. Человек понимает, что нужен обществу. У нас работают столярный цех, сварочный и швейный, а также станция технического обслуживания. Люди когда-то что-то умели делать и тут могут вспомнить или получить новые навыки. Те, кто давно живут у нас, трудятся и обучают других", – рассказала Тучкова.А еще подопечные центра помогают ветеранам и многодетным мамам, участвуют в субботниках и других акциях для пользы города, в частности Ялты, с администрацией которой налажены отношения, отметила она.Отделения центра работают также в Симферополе, одно из них по адресу Дубки,1. В столице Крыма у центра налажено взаимодействие с руководством центральной районной больницей, что крайне важно, говорит Екатерина."Потому что мало кто без документов принимает в медучреждениях, и здесь входят в наше положение, идут навстречу. Ведь медицинская помощь таким людям нужна обязательно. А сейчас еще и зима, у них разные заболевания, еще и обморожения конечностей, язвы", – отметила она.Конечно, среди тех, кто попадает в Центр поддержки незащищенных слоев населения АНО "Переправа", всегда есть люди, которые не задерживаются здесь, потому что "просто не хотят ничего менять", добавила волонтер:Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря поручил Минздраву разработать порядок оказания помощи бездомным: "Если уж мы бездомным животным стараемся оказать помощь, то людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, помощь оказать обязаны. Если, конечно, мы сами люди", – заявил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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