https://crimea.ria.ru/20240910/kompleks-dlya-pomoschi-bezdomnym-otkroyut-v-yalte-1140250857.html

Комплекс для помощи бездомным откроют в Ялте

Комплекс для помощи бездомным откроют в Ялте - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Комплекс для помощи бездомным откроют в Ялте

В Ялте откроется комплекс для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Как сообщила глава администрации курорта Янина Павленко, его... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T12:27

2024-09-10T12:27

2024-09-10T12:27

ялта

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общество

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янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Ялте откроется комплекс для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Как сообщила глава администрации курорта Янина Павленко, его строительство уже стартовало.По ее словам, строительство ведется по проекту "Активный горожанин", в рамках которого ялтинский центр поддержки "Переправа" получил два миллиона рублей из муниципального бюджета. Первых посетителей комплекс должен принять уже в начале следующего года, уточнила мэр.На улицы Ялты дважды в неделю выходит "Социальный патруль". Это инициатива ялтинского центра поддержки "Переправа". Волонтеры – те же бездомные, которые теперь живут в приюте и уговаривают других людей без определенного места жительства восстановить документы, вылечиться от туберкулеза и педикулеза, перестать пить. "Переправа" существует на президентский грант, субсидии от городской администрации, пожертвования и собственные заработанные средства.Читайте также на РИА Новости Крым:Бездомные в Крыму: лишь трое из десяти хотят начать новую жизньЛечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20231204/bezdomnaya-statistika-kak-zhivut-lyudi-bez-krova-v-krymu-1133298020.html

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ялта, бездомные, общество, крым, новости крыма, янина павленко