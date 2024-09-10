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Комплекс для помощи бездомным откроют в Ялте - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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Комплекс для помощи бездомным откроют в Ялте
Комплекс для помощи бездомным откроют в Ялте - РИА Новости Крым, 10.09.2024
Комплекс для помощи бездомным откроют в Ялте
В Ялте откроется комплекс для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Как сообщила глава администрации курорта Янина Павленко, его... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T12:27
2024-09-10T12:27
ялта
бездомные
общество
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янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Ялте откроется комплекс для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Как сообщила глава администрации курорта Янина Павленко, его строительство уже стартовало.По ее словам, строительство ведется по проекту "Активный горожанин", в рамках которого ялтинский центр поддержки "Переправа" получил два миллиона рублей из муниципального бюджета. Первых посетителей комплекс должен принять уже в начале следующего года, уточнила мэр.На улицы Ялты дважды в неделю выходит "Социальный патруль". Это инициатива ялтинского центра поддержки "Переправа". Волонтеры – те же бездомные, которые теперь живут в приюте и уговаривают других людей без определенного места жительства восстановить документы, вылечиться от туберкулеза и педикулеза, перестать пить. "Переправа" существует на президентский грант, субсидии от городской администрации, пожертвования и собственные заработанные средства.Читайте также на РИА Новости Крым:Бездомные в Крыму: лишь трое из десяти хотят начать новую жизньЛечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе
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ялта, бездомные, общество, крым, новости крыма, янина павленко
Комплекс для помощи бездомным откроют в Ялте

В Ялте откроется комплекс для оказания помощи людям в сложной жизненной ситуации

12:27 10.09.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте стартовало строительство модульного комплекса
В Ялте стартовало строительство модульного комплекса
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Ялте откроется комплекс для оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Как сообщила глава администрации курорта Янина Павленко, его строительство уже стартовало.
"Комплекс появится на Ломоносова, 27, где проходит раздача горячего питания нуждающимся. Совсем скоро здесь можно будет не только получить еду, но и принять душ, получить сезонную одежду, а также проконсультироваться с психологом и юристом", - сообщила Павленко.
По ее словам, строительство ведется по проекту "Активный горожанин", в рамках которого ялтинский центр поддержки "Переправа" получил два миллиона рублей из муниципального бюджета. Первых посетителей комплекс должен принять уже в начале следующего года, уточнила мэр.
На улицы Ялты дважды в неделю выходит "Социальный патруль". Это инициатива ялтинского центра поддержки "Переправа". Волонтеры – те же бездомные, которые теперь живут в приюте и уговаривают других людей без определенного места жительства восстановить документы, вылечиться от туберкулеза и педикулеза, перестать пить. "Переправа" существует на президентский грант, субсидии от городской администрации, пожертвования и собственные заработанные средства.
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