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Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками
Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками
Крым и Севастополь возглавляют рейтинг регионов по платежной дисциплине населения, свидетельствует исследование РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T09:44
2025-04-07T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь возглавляют рейтинг регионов по платежной дисциплине населения, свидетельствует исследование РИА Новости.Доля просроченных кредитов в этих двух субъектах за последний год снизилась на 0,07 и 0,34 процентных пункта соответственно.Также в первую пятерку регионов с самыми ответственными заемщиками входят Санкт-Петербург (2,79%), Якутия (2,85%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,97%).С другой стороны, самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Ингушетии (20,9%). Республика характеризуется высокой долей просрочки уже достаточно давно, а в 2024 году просрочка почти удвоилась, и по этому показателю регион приблизился к уровню 2018 года (24%). Также высокая доля просрочки зафиксирована в Чечне (9,42%), Дагестане (8,95%), Северной Осетии (8,78%), Карачаево-Черкесии (7,73%) и Кабардино-Балкарии (6,28%).В целом платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта этого года снизилась в большинстве регионов России, констатируют авторы исследования. В 82 из 85 регионов наблюдались снижение платежной дисциплины населения и рост просрочки. Обратная ситуация зафиксирована только в Севастополе, Крыму и Бурятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектовКрым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причинаКрым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин
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РИА Новости Крым
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экономика крыма, крым, новости крыма, кредит, финансы, долги, рейтинг
Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками

Крым и Севастополь возглавили рейтинг регионов по платежной дисциплине населения

09:44 07.04.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКредит
Кредит - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь возглавляют рейтинг регионов по платежной дисциплине населения, свидетельствует исследование РИА Новости.
Так, в Севастополе, который возглавляет рейтинг, лишь 1,75% кредитов имеют просроченную задолженность. Низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте Федерации сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения, указывают авторы исследования. Республика Крым занимает второе место с показателем 2,28%.
Доля просроченных кредитов в этих двух субъектах за последний год снизилась на 0,07 и 0,34 процентных пункта соответственно.
Также в первую пятерку регионов с самыми ответственными заемщиками входят Санкт-Петербург (2,79%), Якутия (2,85%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,97%).
С другой стороны, самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Ингушетии (20,9%). Республика характеризуется высокой долей просрочки уже достаточно давно, а в 2024 году просрочка почти удвоилась, и по этому показателю регион приблизился к уровню 2018 года (24%). Также высокая доля просрочки зафиксирована в Чечне (9,42%), Дагестане (8,95%), Северной Осетии (8,78%), Карачаево-Черкесии (7,73%) и Кабардино-Балкарии (6,28%).
В целом платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта этого года снизилась в большинстве регионов России, констатируют авторы исследования. В 82 из 85 регионов наблюдались снижение платежной дисциплины населения и рост просрочки. Обратная ситуация зафиксирована только в Севастополе, Крыму и Бурятии.
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