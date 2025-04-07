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Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками

Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Крым вошел в топ-5 регионов с самыми ответственными заемщиками

Крым и Севастополь возглавляют рейтинг регионов по платежной дисциплине населения, свидетельствует исследование РИА Новости. РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T09:44

2025-04-07T09:44

2025-04-07T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь возглавляют рейтинг регионов по платежной дисциплине населения, свидетельствует исследование РИА Новости.Доля просроченных кредитов в этих двух субъектах за последний год снизилась на 0,07 и 0,34 процентных пункта соответственно.Также в первую пятерку регионов с самыми ответственными заемщиками входят Санкт-Петербург (2,79%), Якутия (2,85%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,97%).С другой стороны, самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Ингушетии (20,9%). Республика характеризуется высокой долей просрочки уже достаточно давно, а в 2024 году просрочка почти удвоилась, и по этому показателю регион приблизился к уровню 2018 года (24%). Также высокая доля просрочки зафиксирована в Чечне (9,42%), Дагестане (8,95%), Северной Осетии (8,78%), Карачаево-Черкесии (7,73%) и Кабардино-Балкарии (6,28%).В целом платежная дисциплина населения по состоянию на 1 марта этого года снизилась в большинстве регионов России, констатируют авторы исследования. В 82 из 85 регионов наблюдались снижение платежной дисциплины населения и рост просрочки. Обратная ситуация зафиксирована только в Севастополе, Крыму и Бурятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-10 лучших регионов России по реализации нацпроектовКрым лидирует по минимальной закредитованности жителей: в чем причинаКрым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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