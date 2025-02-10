https://crimea.ria.ru/20250210/krym-i-sevastopol-okazalis-v-kontse--reytinga-po-tsene-na-benzin-1144051091.html
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин
Крым и Севастополь оказались в числе регионов с наименее доступным бензином, по данным РИА Рейтинг Севастополь занял 76-е место, Республика Крым – 78-е. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T09:12
2025-02-10T09:12
2025-02-10T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь оказались в числе регионов с наименее доступным бензином, по данным РИА Рейтинг Севастополь занял 76-е место, Республика Крым – 78-е.Рейтинг составлялся из расчета количества литров бензина АИ-92, которое можно купить на среднюю зарплату в регионе (по состоянию на декабрь 2024). Соответственно, в Республике Крым это 759 литров при стоимости топлива АИ-92 60,57 рублей за литр.В Севастополе на среднестатистическую зарплату можно купить 807 литров этого вида топлива при его стоимости 60, 38 рублей за литр.Подсчеты не проводились в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Из оставшихся регионов на последнем, 85-м месте оказалась Республика Ингушетия, где на среднюю зарплату можно купить 625 литров АИ-92 при его стоимости 54,92 рублей за литр.На первом месте в рейтинге – Москва, где бензин АИ-92 стоит 55, 71 рубля, а купить его на среднюю зарплату можно 2 421 литр. На втором и третьем местах соответственно – Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.В Крыму 15 января 2025 года на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплексВ Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос
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крым, севастополь, новости крыма, бензин, топливо, рейтинг
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин
Крым и Севастополь оказались на последних местах в рейтинге доступности топлива
09:12 10.02.2025 (обновлено: 10:34 10.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым.
Крым и Севастополь оказались в числе регионов с наименее доступным бензином, по данным РИА Рейтинг
Севастополь занял 76-е место, Республика Крым – 78-е.
Рейтинг составлялся из расчета количества литров бензина АИ-92, которое можно купить на среднюю зарплату в регионе (по состоянию на декабрь 2024). Соответственно, в Республике Крым это 759 литров при стоимости топлива АИ-92 60,57 рублей за литр.
В Севастополе на среднестатистическую зарплату можно купить 807 литров этого вида топлива при его стоимости 60, 38 рублей за литр.
Подсчеты не проводились в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Из оставшихся регионов на последнем, 85-м месте оказалась Республика Ингушетия, где на среднюю зарплату можно купить 625 литров АИ-92 при его стоимости 54,92 рублей за литр.
На первом месте в рейтинге – Москва, где бензин АИ-92 стоит 55, 71 рубля, а купить его на среднюю зарплату можно 2 421 литр. На втором и третьем местах соответственно – Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.
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