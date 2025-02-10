Рейтинг@Mail.ru
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250210/krym-i-sevastopol-okazalis-v-kontse--reytinga-po-tsene-na-benzin-1144051091.html
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин
Крым и Севастополь оказались в числе регионов с наименее доступным бензином, по данным РИА Рейтинг Севастополь занял 76-е место, Республика Крым – 78-е. РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T09:12
2025-02-10T10:34
крым
севастополь
новости крыма
бензин
топливо
рейтинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871593_0:63:1618:973_1920x0_80_0_0_d00f2b4fa04c64ed47a11993728d1834.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь оказались в числе регионов с наименее доступным бензином, по данным РИА Рейтинг Севастополь занял 76-е место, Республика Крым – 78-е.Рейтинг составлялся из расчета количества литров бензина АИ-92, которое можно купить на среднюю зарплату в регионе (по состоянию на декабрь 2024). Соответственно, в Республике Крым это 759 литров при стоимости топлива АИ-92 60,57 рублей за литр.В Севастополе на среднестатистическую зарплату можно купить 807 литров этого вида топлива при его стоимости 60, 38 рублей за литр.Подсчеты не проводились в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Из оставшихся регионов на последнем, 85-м месте оказалась Республика Ингушетия, где на среднюю зарплату можно купить 625 литров АИ-92 при его стоимости 54,92 рублей за литр.На первом месте в рейтинге – Москва, где бензин АИ-92 стоит 55, 71 рубля, а купить его на среднюю зарплату можно 2 421 литр. На втором и третьем местах соответственно – Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.В Крыму 15 января 2025 года на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплексВ Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122871593_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5194df15316f52dc7ef07ae622c42f27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости крыма, бензин, топливо, рейтинг
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин

Крым и Севастополь оказались на последних местах в рейтинге доступности топлива

09:12 10.02.2025 (обновлено: 10:34 10.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь оказались в числе регионов с наименее доступным бензином, по данным РИА Рейтинг Севастополь занял 76-е место, Республика Крым – 78-е.
Рейтинг составлялся из расчета количества литров бензина АИ-92, которое можно купить на среднюю зарплату в регионе (по состоянию на декабрь 2024). Соответственно, в Республике Крым это 759 литров при стоимости топлива АИ-92 60,57 рублей за литр.
В Севастополе на среднестатистическую зарплату можно купить 807 литров этого вида топлива при его стоимости 60, 38 рублей за литр.
Подсчеты не проводились в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Из оставшихся регионов на последнем, 85-м месте оказалась Республика Ингушетия, где на среднюю зарплату можно купить 625 литров АИ-92 при его стоимости 54,92 рублей за литр.
На первом месте в рейтинге – Москва, где бензин АИ-92 стоит 55, 71 рубля, а купить его на среднюю зарплату можно 2 421 литр. На втором и третьем местах соответственно – Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.
В Крыму 15 января 2025 года на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплекс
В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано
"Хорошо, но мало": водители Крыма оценили снижение цены на бензин - опрос
 
КрымСевастопольНовости КрымаБензинТопливоРейтинг
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41В России изменится порядок оплаты за отопление
10:10В Симферополе на борьбу со снегом вышли 400 дворников
09:54Непогода снизила число ДТП на дорогах Крыма
09:35Роспотребнадзор оценил качество черноморской рыбы
09:22Ликвидация разлива мазута в Черном море: в МЧС рассказали о ситуации
09:12Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензин
09:02В Крыму дворы и парки благоустроят на 5 миллиардов
08:45"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - Небензя
08:33Какое жилье чаще покупают в Крыму и Севастополе и сколько это стоит
08:21Удары по Украине: взрывы гремели в Киеве и нескольких областях страны
08:05Бастрыкину доложат по делу о жестоком обращения с детьми в Крыму
07:54Оптимизация труда: как в Крыму повышают эффективность производств
07:2215 беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России
07:17Дороги Крыма чистят 75 спецмашин - ситуация на утро понедельника
07:10Убрать пробки: улучшить обстановку на дорогах Крыма поможет новый закон
06:44Магнитная буря накрыла Землю
06:33При каких условиях могут начаться переговоры по Украине
06:17Что задумала зима в Крыму: когда ждать потепления
05:53Беспилотники атаковали Краснодар - повреждена многоэтажка
00:01В Крым идет антициклон: чего ждать от погоды в понедельник
Лента новостейМолния