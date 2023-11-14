https://crimea.ria.ru/20231114/novaya-zhizn-dlya-bezdomnykh-kak-v-yalte-pomogayut-brodyagam-1132786162.html

Новая жизнь для бездомных: как в Ялте помогают бродягам

Новая жизнь для бездомных: как в Ялте помогают бродягам - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Новая жизнь для бездомных: как в Ялте помогают бродягам

Высокий молодой человек в специальных защитных очках методично и тщательно зачищает от лака детали штук тридцати детских стульчиков. РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T19:52

2023-11-14T19:52

2023-11-14T19:52

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приют для бездомных "переправа"

юрий шуринов

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Высокий молодой человек в специальных защитных очках методично и тщательно зачищает от лака детали штук тридцати детских стульчиков.- Это Максим, он алкоголик, приехал в Ялту из Сибири. Максим – бывший футболист, запил после травмы, когда понял, что футболом заниматься больше не сможет, - рассказывает Юрий Шуринов, директор социального центра для бездомных "Переправа".Он знает не только всех своих сорока четырех постояльцев по имени и в лицо, но и историю каждого. А истории здесь такие, что хватит на сотни серий сериала, сценарий которого пишет сама жизнь.Новый дом в аптечном складеИз окон бывшего аптечного склада на окраине Ялты, прямо под горным лесным массивом, виды потрясающие – на южнобережную природу, на роскошные богатые дома по соседству."На нас вот эти самые соседи регулярно пишут жалобы. Не нравится сливкам общества, что здесь живут бомжи", - комментирует наши восторги Юрий.Этих самых бомжей общественники-волонтеры собирают по всей Ялте, приглашают променять сон на скамейке и рытье в мусорных баках на чистую постель, ежедневное трехразовое питание, теплый душ и труд на благо людей.На улицы одного из самых красивых городов Крыма – Ялты – дважды в неделю выходит "Социальный патруль". Волонтеры – те же самые бездомные, которые теперь живут в приюте на склоне горы: кому, как не им, знать, как лучше уговорить своих "коллег" по вольной жизни эту самую жизнь изменить: восстановить документы, вылечиться от туберкулеза и педикулеза, перестать пить. Некоторые соглашаются, некоторые предпочитают оставаться на улице - в грязи и алкогольно-наркотическом забытье.Здесь женский и мужской этаж строго разделены, общение между двумя полами сведено к максимальному минимуму, под полным запретом алкоголь, табак и матерщина.По словам Юрия, основная причина того, что человек оказывается на улице, в подавляющем большинстве случаев – алкоголь: "люди просто не умеют пить", а также наркотическая зависимость и неприспособленность к жизни после отсидок. Люди много лет проводят в местах не столь отдаленных и оказываются не приспособлены к быстро меняющемуся миру, не знают, как в нем существовать, как общаться с людьми, как найти работу.Бродяги собираются в ЯлтеЯлта – город не только счастья, как гласит его лозунг, но и, к сожалению, бездомных. Они – тоже люди, им тоже хочется иметь долгую теплую осень, возможность спать на пляже летом, нерегулярные шабашки на многочисленных крымских стройках, позволяющие купить бутылку паленой водки.Так и получается, что на Южный берег слетаются бездомные всех мастей – за кусочком солнца, моря, хорошей, по меркам бездомного, жизни у мусорных баков обеспеченных особняков.В худшем случае, тело бедолаги в один из дней найдут в кустах полицейские, в лучшем – живой человек окажется в приюте "Переправы". Сюда попадают не только те, кого приводит "Социальный патруль". О приюте рассказывают на городском пункте выдачи вещей, где каждый может поменять свои грязные и обветшавшие свитер и штаны на отданные на благотворительность чистые и опрятные.Также каждый день, кроме воскресенья, "Переправа" в районе автовокзала кормит нуждающихся. И на пункте раздачи еды тоже всем "клиентам" сообщают о существовании своеобразной коммуны на окраине Ялты."Знакомьтесь, вот Пал Палыч из Херсонской области. Приехал в Крым, когда рванули Каховскую дамбу. Думал, что все получится, пошел на стройку, а когда есть привычка выпивать и нет ни близких, ни родных, то получается так, как вышло. Его с собутыльником с улицы забрали сотрудники полиции за неопрятный вид, а у нас с полицейскими дружеские отношения, товарищ Пал Палыча ушел, а он остался", - показывает на мастера в маске сварщика Юрий Шуринов.Бездомные помогают СВОВ это время Пал Палыч варит буржуйки из газовых баллонов для бойцов в зоне спецоперации. В прошлом году передали более пятидесяти, в этом сезоне уже 10, еще восемь скоро будут готовы и тоже поедут на фронт."Администрация города нам дает металл, электроды, мы варим. Любая общественная организация может к нам приехать, привезти газовые баллоны и электроды, и мы сделаем буржуйки двух видов бесплатно", - рассказывает Юрий.Кроме этого, здесь плетут маскировочные сети. Делают их, кстати, по ГОСТу, вместе с организацией "Народная сеть". Также из дерева сколачивают двухэтажные кровати для малоимущих многодетных семей, сортируют гуманитарную помощь для новых регионов. За рабочей силой в социальный центр могут обратиться одинокие женщины с детьми и пенсионеры – им помогут по хозяйству: подкрутят кран, навесят дверь, приколотят полочку, вскопают огород. Не так давно бригаду из приюта привлекали к разбору завалов после пожара в одной из квартир в Ялте. Летом приютские сделали жителям села Ровное Херсонской области спортивно-игровую площадку - сами сварили, доставили, установили шведскую стенку, турники, брусья и стойки для волейбола.Здесь – своего рода коммуна: люди живут, работают, организуют себе досуг, готовят по графику дежурств коллективно. Иначе – не выжить. В столь скромном жилище как "Переправа" приходится платить за воду и электричество по промышленному тарифу, а батарей тут нет – отопление зимой обогревателями, плиты тоже электрические.Научиться жить заново- Что у вас на ужин сегодня, - спрашиваю у мужчины, который крутится на очень чистой кухне, помешивая в кастрюле.- Макароны с подливой. Хотите перекусить? - отзывается он.Рядом коробка с пирожками, в новехоньком промышленном холодильнике - пачки фарша, в соседнем – торты. Это помогают спонсоры – местный хлебо- и мясокомбинаты.А вообще "Переправа" существует на президентский грант, субсидии от городской администрации, пожертвования и собственные заработанные средства."Где-то я своими юридическими знаниями помогаю, где-то строители сколотили бригаду, по объектам бегаем, даже машину купили", - говорит Юрий.Здесь на должностях люди тоже без определенного места жительства – так они чувствуют свою ответственность за других, это позволяет им не вернуться к прежнему образу жизни.Хотя, случаи бывают разные. Юрий рассказывал о мужчине, который 14 раз приходил в "Переправу" и столько же раз уходил оттуда. Здесь никого не держат и снова примут обратно, только относиться, конечно же, будут уже по-другому. По статистике, из 10 посетивших приют, остаются только три человека. Но и это показатель, считает директор.Фактически бывший аптечный склад – это дом для многих, оставшихся на улице. Они и местожительство свое для полицейских так и пишут – по адресу приюта. А полицейские здесь гости регулярные, ведь в приюте есть и те, за кем полиция присматривает."У нас живет парень, 21 год, из Сибири. Попался на телефонном мошенничестве, был курьером. Набрал у бабушек 600 тысяч. Сейчас находится под надзором и будет в течение двух лет выплачивать эти деньги. В тюрьму его не посадили. У нас уже четыре месяца", - говорит Юрий и добавляет: "Вообще, первые несколько месяцев у человека нет понимания, что он и где, о какой-то ресоциализации можно говорить только после минимум полугода жизни здесь".Когда человек попадает в приют, он не живет вместе со всеми, а находится на карантине. Ему сразу меняют одежду, первые три дня его проверяют на туберкулез, гепатит и другие инфекционные заболевания, проводят санобработку от паразитов, иногда приходится выводить из наркотического или алкогольного опьянения.Потом он учится жить заново – стричь ногти, волосы, раз в неделю менять постельное белье и умываться, потому что на улице эти навыки уходят.Здесь строгий распорядок дня и воскресенье – выходной: приходят на беседы психологи, проводятся различные мастер-классы, можно посмотреть телевизор, позвонить родным, поиграть в настольный теннис. А еще – съездить на экскурсию."Ездят не все. Выезд надо заслужить – поведением, трудом", – уточняет директор.Женский этажСреди подопечных "Переправы" из 44 человек шесть – женщины. На их этаже по-другому пахнет и быт выглядит более аккуратно, по-домашнему: тут и занавески, и цветочки, и велодорожка. Даже собачка есть своя, правда, нам ее не показали – говорят, кусается."Женщин меньше, потому что они по-другому относятся к своей жизни, они более ответственные", - замечает Юрий, когда мы поднимаемся на женский этаж.Кате всего 23, наркоманка со стажем, два раза была в разных медицинских центрах у себя на родине, но оттуда сбегала. Сестра узнала про "Переправу" и отправила Катю из Екатеринбурга в Крым."Всегда хотела жить у моря. Целенаправленно сюда ехала. Правда, хотела сойти с поезда, но все же не сошла", - то ли шутит, то ли нет Катя.Ее брат – дважды сидевший наркоман, отец – выпивает. Употреблять девушка решила еще в подростковом возрасте – насмотрелась фильмов о наркоманах, которые ей "показались очень романтичными". В центре она уже семь месяцев, пока держится.Катин фронт работ – газета и связи с общественностью. Почти наша коллега.Сейчас в здании готовят еще несколько комнат для постояльцев. Юрий Шуринов знает бомж-статистику: к зиме в приют в поисках тепла и миски супа придут еще люди, количество постояльцев увеличится почти вдвое. Им тоже нужно будет восстанавливать документы, их нужно лечить, кормить, воспитывать и учить ориентироваться в такой другой обыкновенной жизни.

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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