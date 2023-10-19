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Пьяных с улиц Ялты будут отправлять в приют - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Пьяных с улиц Ялты будут отправлять в приют
Пьяных с улиц Ялты будут отправлять в приют - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Пьяных с улиц Ялты будут отправлять в приют
В Ялте начинают ежедневное утреннее патрулирование для выявления нетрезвых граждан, в том числе бездомных, которых будут помещать в приют, оборудованный в... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T11:59
2023-10-19T11:52
ялта
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Ялте начинают ежедневное утреннее патрулирование для выявления нетрезвых граждан, в том числе бездомных, которых будут помещать в приют, оборудованный в Алупке. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.Ранее мэр города сообщала о планах усилить патрулирование Набережной и других общественных мест Ялты для выявления нетрезвых граждан, которым будут оказывать социальную помощь. Павленко объясняла инициативу большим количество жалоб на нетрезвых людей, спящих на лавочках в общественных местах. По ее словам, в такие рейды патрули теперь будут выходить ежедневно в 7 часов утра.Павленко также отметила, что на сегодняшний день криминогенная и эпидемиологическая обстановка в городе опасений не вызывают.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепцииНа что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублейОставшихся без жилья из-за потопа ялтинцев расселили в новые квартиры
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ялта, янина павленко, соцзащита, общество, новости крыма, крым, алупка
Пьяных с улиц Ялты будут отправлять в приют

Мэр Павленко: нетрезвых граждан с улиц Ялты будут перемещать в приют

11:59 19.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмтитрий МакеевНетрезвый мужчина
Нетрезвый мужчина - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмтитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Ялте начинают ежедневное утреннее патрулирование для выявления нетрезвых граждан, в том числе бездомных, которых будут помещать в приют, оборудованный в Алупке. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.
Ранее мэр города сообщала о планах усилить патрулирование Набережной и других общественных мест Ялты для выявления нетрезвых граждан, которым будут оказывать социальную помощь. Павленко объясняла инициативу большим количество жалоб на нетрезвых людей, спящих на лавочках в общественных местах.
"Под размещение социального приюта "Переправы" республика передала помещение в Алупке - там же оборудуем место для временного пребывания нетрезвых лиц, которых наш Социальный патруль забирает с улиц", - проинформировала Павленко.
По ее словам, в такие рейды патрули теперь будут выходить ежедневно в 7 часов утра.
Павленко также отметила, что на сегодняшний день криминогенная и эпидемиологическая обстановка в городе опасений не вызывают.
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ЯлтаЯнина ПавленкоСоцзащитаОбществоНовости КрымаКрымАлупка
 
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