https://crimea.ria.ru/20230207/yaltintsev-obyazhut-privodit-fasady-istoricheskikh-domov-k-edinoy-kontseptsii-1126826943.html

Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепции

Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепции - РИА Новости Крым, 07.02.2023

Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепции

Ялтинские власти разработают единую архитектурно-художественную концепцию, по которой жильцов обяжут приводить в порядок фасады исторических жилых зданий. Об... РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T11:35

2023-02-07T11:35

2023-02-07T11:35

ялта

городская среда

янина павленко

архитектура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Ялтинские власти разработают единую архитектурно-художественную концепцию, по которой жильцов обяжут приводить в порядок фасады исторических жилых зданий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.Первый объект культурного наследия, по которому ялтинские власти разработают паспорт фасада - здание "Мордвиновских торговых рядов", построенное в начале прошлого века по проекту архитектора Николая Краснова. Сегодня это жилой дом с коммерческими помещениями, жильцам и предпринимателям предстоит привести здание в соответствие: убрать с фасада провода, вентиляционные короба, навести порядок с кондиционерами и вывесками. Далее по аналогичной схеме в порядок приведут объекты по улицам Киевской и Московской.Ранее глава администрации Ялты Павленко анонсировала отставки в мэрии. Также она сообщила, что в этом году ялтинским чиновникам предстоит усилить контроль работы общественного транспорта, а коммунальщикам - сделать упор на озеленение города. В планах - перейти от компенсационной высадки к "авансовой". Читайте также на РИА Новости Крым:Вилла "Ксения" после продажи: что ждет объект культурного наследияИнвесторы очень неохотно скупают историческую недвижимость в КрымуСохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, городская среда, янина павленко, архитектура