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Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепции
Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепции - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепции
Ялтинские власти разработают единую архитектурно-художественную концепцию, по которой жильцов обяжут приводить в порядок фасады исторических жилых зданий. Об... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T11:35
2023-02-07T11:35
2023-02-07T11:35
ялта
городская среда
янина павленко
архитектура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Ялтинские власти разработают единую архитектурно-художественную концепцию, по которой жильцов обяжут приводить в порядок фасады исторических жилых зданий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.Первый объект культурного наследия, по которому ялтинские власти разработают паспорт фасада - здание "Мордвиновских торговых рядов", построенное в начале прошлого века по проекту архитектора Николая Краснова. Сегодня это жилой дом с коммерческими помещениями, жильцам и предпринимателям предстоит привести здание в соответствие: убрать с фасада провода, вентиляционные короба, навести порядок с кондиционерами и вывесками. Далее по аналогичной схеме в порядок приведут объекты по улицам Киевской и Московской.Ранее глава администрации Ялты Павленко анонсировала отставки в мэрии. Также она сообщила, что в этом году ялтинским чиновникам предстоит усилить контроль работы общественного транспорта, а коммунальщикам - сделать упор на озеленение города. В планах - перейти от компенсационной высадки к "авансовой". Читайте также на РИА Новости Крым:Вилла "Ксения" после продажи: что ждет объект культурного наследияИнвесторы очень неохотно скупают историческую недвижимость в КрымуСохранить "культурное лицо": в Феодосии арестуют исторические особняки
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ялта, городская среда, янина павленко, архитектура
Ялтинцев обяжут приводить фасады исторических домов к единой концепции
Мэр Павленко: улицы Ялты приведут к единой архитектурно-художественной концепции
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Ялтинские власти разработают единую архитектурно-художественную концепцию, по которой жильцов обяжут приводить в порядок фасады исторических жилых зданий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"В Правила благоустройства вводим понятие "архитектурно-художественная концепция улицы", где будут прописаны требования к фасадам, озеленению, подсветке, расположенных в границах отдельных улиц", - написала мэр.
Первый объект культурного наследия, по которому ялтинские власти разработают паспорт фасада - здание "Мордвиновских торговых рядов", построенное в начале прошлого века по проекту архитектора Николая Краснова. Сегодня это жилой дом с коммерческими помещениями, жильцам и предпринимателям предстоит привести здание в соответствие: убрать с фасада провода, вентиляционные короба, навести порядок с кондиционерами и вывесками. Далее по аналогичной схеме в порядок приведут объекты по улицам Киевской и Московской.
"Содержать объект в порядке – обязанность собственников и пользователей, за неисполнение - внушительные штрафы", - предупредила Павленко.
Ранее глава администрации Ялты Павленко анонсировала отставки в мэрии
. Также она сообщила, что в этом году ялтинским чиновникам предстоит усилить контроль работы общественного транспорта, а коммунальщикам - сделать упор на озеленение города. В планах - перейти от компенсационной высадки к "авансовой".
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