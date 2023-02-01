https://crimea.ria.ru/20230201/villa-kseniya-posle-prodazhi-chto-zhdet-obekt-kulturnogo-naslediya-1126696200.html

Вилла "Ксения" после продажи: что ждет объект культурного наследия

Вилла "Ксения" после продажи: что ждет объект культурного наследия - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Вилла "Ксения" после продажи: что ждет объект культурного наследия

Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на продажу одну из достопримечательностей Симеиза и объект культурного наследия Виллу "Ксения",... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T07:04

2023-02-01T07:04

2023-02-01T07:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на продажу одну из достопримечательностей Симеиза и объект культурного наследия Виллу "Ксения", расположенную в самом центре южнобережного поселка. Согласно конкурсной документации, первоначальная стоимость лота составляет 120 619 601 рублей. По мнению чиновников, такое решение позволит спасти объект от разрушения. Эта позиция имеет своих сторонников и противников, но что в действительности ждет одну из самых известных вилл Симеиза – в материале РИА Новости Крым.От роскошной усадьбы до пристанища бродягВилла "Ксения" была построена в небольшом курортном поселке Симеиз в 1906 году по заказу землевладелицы Варвары Чуйчевич. Над проектом особняка в стиле шотландского шале с элементами северного модерна и средневековой готики работали архитектор императорского двора Николай Краснов и главный архитектор Нового Симеиза Яков Семенов.Дача состояла из четырех строений, в которых разместились посредническое квартирное бюро, гостиница, привратницкая, ресторан, зал для досуга и магазины. После революции 1917 года дачу национализировали. В ее стенах сначала располагался пансионат для отдыхающих, а после – коммунальные квартиры.На протяжении десятилетий охранные мероприятия не проводились: фасады, кровля и внутреннее убранство обветшали. Позже жильцов коммуналок расселили, в украинский период вилла перешла в частные руки и пустовала, единственными ее "постояльцами" время от времени становились местные бродяги.Неудавшаяся реставрацияВесной 2017 года на вилле начались первоочередные противоаварийные работы, предусмотренные Федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года". Спустя год в здании восстановили межэтажные плиты, межкомнатные перегородки и медную крышу, установили новые окна. Часть комнат отштукатурили и подготовлили к дальнейшим работам. Тем временем проект реставрации особняка находился в экспертизе.В этот период в "Ксении" и расположенной на соседнем участке Вилле "Мечта" планировали разместить музейный фонд поселка. Занимавший на тот момент пост поселкового главы Игорь Дышлевой заявлял, что предметы для экспозиции, в том числе мебель, предметы быта, связанные непосредственно с самой виллой, готовы предоставить местные жители – всего более трех тысяч экспонатов.Проект реставрации виллы должны были выполнить до конца 2018 года. Но что-то пошло не по плану. К концу сентября разразился скандал, причиной которого стало низкое освоение средств ФПЦ, выделенных на реконструкцию объектов культурного наследия. В частности, освоенными оказались только 17,3 процента, что составило чуть более 165 млн рублей из почти 954 млн, полученных регионом.В 2019 году подрядчик ООО "Меандр" приступил к реставрационным работам. Но уже в июле следующего года руководством минстроя Крыма было принято решение расторгнуть контракт по причине нарушения сроков выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах Вилла "Ксения" и "Воронцовский дворец". Работы на объекте остановились. Их стоимость составила порядка 60 млн рублей.В поисках ответственного владельцаПосле всех злоключений власти республики приняли решение найти ответственного владельца для объекта культурного наследия Вилла "Ксения", выставив его на аукцион. Министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич указала на обязательные требования к новым хозяевам архитектурной жемчужины полуострова."Новый собственник виллы должен будет сохранить статус объекта культурного наследия регионального значения. Такие требования содержатся в действующем законодательстве", – заявила Кулинич.В Севастополе директор дворца культуры пойдет под суд за ущерб в 25,5 млн >>Согласно конкурсной документации, новый владелец обязан в течение 30 дней с момента перерегистрации права собственности получить в республиканском министерстве культуры задание на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия."До 31 декабря 2024 года разработать проектную документацию по проведению ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. Проект должен пройти согласование в органе охраны объектов культурного наследия и получить положительную историко- культурную экспертизу", – сказано в документе.Все работы должны быть завершены не позднее 31 декабря 2026 года. В случае, если собственник не выполнит эти условия, сделка может быть расторгнута.Выбор между продать и потерятьКомментируя ситуацию с продажей в частные руки Виллы "Ксения", председатель комитета Госсовета региона по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков подчеркнул, что без государственного вмешательства в судьбу здания после 2014 года, оно давно было бы утрачено."Важно понимать, какая судьба ждала виллу, если бы все шло своим чередом. До того, как государство занялось им, в здании находилось коммунальное жилье. И оно было в очень-очень плачевном состоянии", – подчеркнул Волков.Реставрационные работы требуют привлечения профильных специалистов и серьезнейшего финансирования, поэтому у здания должен быть ответственный владелец, который сможет выполнить такие обязательства. Комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия, в свою очередь, будет требовать с него выполнения обязательств по сохранению внешнего вида и внутренней планировки. Это главные задачи, подчеркнул собеседник.При подготовке к аукциону были изучены различные виды использования виллы. Вариант использования под офисы или размещения чиновничьего аппарата "отпал" в силу площади строений и архитектуры. Разместить здесь учебные корпуса также не получится. Предложение о создании в здании музея Симеиза тоже признали несостоятельным в силу дополнительных расходов по содержанию сотрудников, музейных фондов и самого строения, которые опять-таки лягут на бюджет."Новые хозяева, скорее всего, разместят в Вилле "Ксения" небольшой бутик-отель без спектра санаторных услуг. Комплекс изначально создавался как дача для большой семьи и гостей, поэтому ничего удивительного, если так сложится, не будет, – сказал в завершение беседы Волков. – Но это лишь догадка. Сейчас важно – спасти здание, для этого нужен собственник. Имущество ликвидное и интересное, поэтому главное – не продешевить".Какой будет итоговая цена, по которой Вилла "Ксения" перейдет в частные руки, станет известно 14 февраля 2023 года по окончанию электронного аукциона. Кто станет новым владельцам одного из самых известных особняков Симеиза, узнаем тогда же.Ранее эксперты отметили, что инвесторы неохотно покупают объекты культурного наследия, которые выставляют на продажу власти региона. Главной причиной этого они назвали аварийное состояние.Читайте также на РИА Новости КрымКак идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонииРеставрация музея Крошицкого в Севастополе: когда картины вернутся домойВ Госсовете Крыма раскритиковали снос дома Краснова в Ялте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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