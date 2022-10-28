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В Севастополе директор дворца культуры пойдет под суд за ущерб в 25,5 млн
В Севастополе директор дворца культуры пойдет под суд за ущерб в 25,5 млн - РИА Новости Крым, 28.10.2022
В Севастополе директор дворца культуры пойдет под суд за ущерб в 25,5 млн
В Севастополе будут судить директора ГБУК "Андреевский дворец культуры", по делу о повреждении и частичном уничтожении объекта культурного наследия в центре... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T09:34
2022-10-28T09:34
2022-10-28T09:47
севастополь
прокуратура города севастополя
закон и право
городская среда
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СЕАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить директора ГБУК "Андреевский дворец культуры", по делу о повреждении и частичном уничтожении объекта культурного наследия в центре города, ущерб бюджету превысил 25,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Речь идет о летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" в центре Севастополя. С 2018 года объект на праве оперативного управления был закреплен за государственным бюджетным учреждением культуры "Андреевский дворец культуры".В 2019 году директор ГБУК заключил государственные контракты на его капитальный ремонт. Согласно проектно-сметной документации, ремонту подлежало само здание эстрады, где предполагалось также обустройство шахматного клуба и зрительный зал.Приморский бульвар – комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства, объект культурного наследия регионального значения, и возведение здесь сооружений на капитальном фундаменте было недопустимым.Как подчеркнули в прокуратуре, об этом директор ГБУК знал, как и о том, что проектно-сметная документация не соответствует требованиям законодательства: в ней отсутствовали целые разделы, гарантирующие сохранность ОКН, и никакого согласования с Севнаследием не было.Уголовное дело в отношении директора ГБУК "Андреевский дворец культуры" возбудили по материалам УФСБ России по Крыму и Севастополю и местной прокуратуры. Расследование провело межрегиональное ГСУ СК.Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям УК – о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также о повреждении и уничтожении объектов культурного наследия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.Материалы дела ушли в Нахимовский районный суд Севастополя.Год назад, в октябре 2021, в пресс-службе крымского управления СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту превышения полномочий в отношении должностных лиц из руководства ля ГБУК "Андреевский дворец культуры". Тогда речь шла об ущербе в размере 16 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20210916/uvolen-direktor-muzeya-oborony-sevastopolya--prokuratura-vedet-proverku-1120879131.html
https://crimea.ria.ru/20220701/direktor-kompanii-v-sevastopole-popalsya-na-khischenii-pochti-300-mln-rubley-1123721827.html
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севастополь, прокуратура города севастополя, закон и право, городская среда
В Севастополе директор дворца культуры пойдет под суд за ущерб в 25,5 млн
В Севастополе будут судить директора учреждения культуры за ущерб городу в 25,5 млн рублей
09:34 28.10.2022 (обновлено: 09:47 28.10.2022)
СЕАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить директора ГБУК "Андреевский дворец культуры", по делу о повреждении и частичном уничтожении объекта культурного наследия в центре города, ущерб бюджету превысил 25,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Речь идет о летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" в центре Севастополя. С 2018 года объект на праве оперативного управления был закреплен за государственным бюджетным учреждением культуры "Андреевский дворец культуры".
В 2019 году директор ГБУК заключил государственные контракты на его капитальный ремонт. Согласно проектно-сметной документации, ремонту подлежало само здание эстрады, где предполагалось также обустройство шахматного клуба и зрительный зал.
Работы начались в июле 2020 года, но были остановлены через два месяца в связи с многочисленными жалобами местных жителей и организаций. Их причиной стало появление на территории объектов капитального строительства аппаратной будки, амфитеатра и стоек для аппаратуры высотой от 2 до 4 метров.
Приморский бульвар – комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства, объект культурного наследия регионального значения, и возведение здесь сооружений на капитальном фундаменте было недопустимым.
Как подчеркнули в прокуратуре, об этом директор ГБУК знал, как и о том, что проектно-сметная документация не соответствует требованиям законодательства: в ней отсутствовали целые разделы, гарантирующие сохранность ОКН, и никакого согласования с Севнаследием не было.
"Возведение данных строений противоречило требованиям законодательства <...> и привело к нарушению подлинного облика бульвара, в сентябре 2020 года выполнение капитального ремонта было приостановлено. В последующем указанные сооружения демонтированы. Таким образом, бюджету города причинен ущерб в размере более 25,5 млн рублей", — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении директора ГБУК "Андреевский дворец культуры" возбудили по материалам УФСБ России по Крыму и Севастополю и местной прокуратуры. Расследование провело межрегиональное ГСУ СК.
Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям УК – о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также о повреждении и уничтожении объектов культурного наследия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Материалы дела ушли в Нахимовский районный суд Севастополя.
Год назад, в октябре 2021, в пресс-службе крымского управления СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела
по факту превышения полномочий в отношении должностных лиц из руководства ля ГБУК "Андреевский дворец культуры". Тогда речь шла об ущербе в размере 16 млн рублей.