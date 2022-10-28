https://crimea.ria.ru/20221028/v-sevastopole-osudyat-direktora-dvortsa-kultury-za-uscherb-gorodu-v-255-mln-1125132951.html

В Севастополе директор дворца культуры пойдет под суд за ущерб в 25,5 млн

В Севастополе директор дворца культуры пойдет под суд за ущерб в 25,5 млн - РИА Новости Крым, 28.10.2022

В Севастополе директор дворца культуры пойдет под суд за ущерб в 25,5 млн

В Севастополе будут судить директора ГБУК "Андреевский дворец культуры", по делу о повреждении и частичном уничтожении объекта культурного наследия в центре... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T09:34

2022-10-28T09:34

2022-10-28T09:47

севастополь

прокуратура города севастополя

закон и право

городская среда

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СЕАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить директора ГБУК "Андреевский дворец культуры", по делу о повреждении и частичном уничтожении объекта культурного наследия в центре города, ущерб бюджету превысил 25,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Речь идет о летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" в центре Севастополя. С 2018 года объект на праве оперативного управления был закреплен за государственным бюджетным учреждением культуры "Андреевский дворец культуры".В 2019 году директор ГБУК заключил государственные контракты на его капитальный ремонт. Согласно проектно-сметной документации, ремонту подлежало само здание эстрады, где предполагалось также обустройство шахматного клуба и зрительный зал.Приморский бульвар – комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства, объект культурного наследия регионального значения, и возведение здесь сооружений на капитальном фундаменте было недопустимым.Как подчеркнули в прокуратуре, об этом директор ГБУК знал, как и о том, что проектно-сметная документация не соответствует требованиям законодательства: в ней отсутствовали целые разделы, гарантирующие сохранность ОКН, и никакого согласования с Севнаследием не было.Уголовное дело в отношении директора ГБУК "Андреевский дворец культуры" возбудили по материалам УФСБ России по Крыму и Севастополю и местной прокуратуры. Расследование провело межрегиональное ГСУ СК.Мужчине предъявлены обвинения по двум статьям УК – о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также о повреждении и уничтожении объектов культурного наследия. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.Материалы дела ушли в Нахимовский районный суд Севастополя.Год назад, в октябре 2021, в пресс-службе крымского управления СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту превышения полномочий в отношении должностных лиц из руководства ля ГБУК "Андреевский дворец культуры". Тогда речь шла об ущербе в размере 16 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20210916/uvolen-direktor-muzeya-oborony-sevastopolya--prokuratura-vedet-proverku-1120879131.html

https://crimea.ria.ru/20220701/direktor-kompanii-v-sevastopole-popalsya-na-khischenii-pochti-300-mln-rubley-1123721827.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, закон и право, городская среда