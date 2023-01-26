https://crimea.ria.ru/20230126/v-gossovete-kryma-raskritikovali-snos-doma-krasnova-v-yalte-1126596473.html

В Госсовете Крыма раскритиковали снос дома Краснова в Ялте

В Госсовете Крыма раскритиковали снос дома Краснова в Ялте - РИА Новости Крым, 26.01.2023

В Госсовете Крыма раскритиковали снос дома Краснова в Ялте

С точки зрения культурного наследия, снос дома Краснова в Ялте – акт настоящего вандализма, но у властей нет оснований для привлечения владельца к... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T21:09

2023-01-26T21:09

2023-01-26T21:09

радио "спутник в крыму"

ялта

крым

николай волков

снос дома краснова в ялте

общество

мнения

государственный совет рк (госсовет)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. С точки зрения культурного наследия, снос дома Краснова в Ялте – акт настоящего вандализма, но у властей нет оснований для привлечения владельца к ответственности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков.Собственный дом главного архитектора Ялты XIX века Николая Краснова демонтировали в Ялте 9 мая. В последние годы здание по улице Коммунаров, 7 находилось в частной собственности. По словам представителя собственника, в начале марта 2022 года объект был признан аварийным.В министерстве культуры Крыма на информационный запрос РИА Новости Крым ответили, что особняк не имел охранного статуса ни на момент демонтажа, ни до запланированных работ по сносу здания, а значит был снесен на законных основаниях.В июле после коллективного обращения жителей Ялты в прокуратуру республики городская прокуратура инициировала проверку, чтобы выяснить были ли допущены нарушения при сносе данного объекта.По словам Волкова, объекты культурного наследия являются общественным достоянием и сохранить их – первоочередная задача, в том числе властей. Однако в случае с домом архитектора Краснова этого не произошло."Самые печальные истории, когда мы не успеваем что-то сохранить ввиду того, что собственники, которые обладают этими объектами, играют вперегонки с государством и пока у нас принимаются какие-то экспертные решения, они пытаются видоизменить их по-быстрому или снести и отстроить что-то новое", - сказал он в прямом эфире и добавил, что это здание было очень значимым как для ялтинцев, так и для крымчан в целом.Председатель комитета по культуре пояснил, что на момент фактического сноса дома Краснова, была назначена дата экспертного совета, который должен был принять его в реестр объектов культурного наследия. По мнению самого Волкова, такое решение собственник принял не из-за отсутствия средств на реставрацию объекта, а ввиду личной безнравственности.Вместе с тем, председатель пояснил, что если бы здание удалось внести в реестр, то оно находилось бы под охраной государства и любые работы от ремонта до перестановки должны были бы согласовываться и выполнятся в соответствии с архивными документами. Сегодня у властей нет оснований привлечь демонтировавших дом главного архитектора Ялты к ответственности, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонииСледком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты Реставрация феодосийской галереи Айвазовского снова затягивается

https://crimea.ria.ru/20220719/prokuratura-yalty-proverit-zakonnost-snosa-doma-krasnova-1123896250.html

https://crimea.ria.ru/20220601/dom-krasnova-v-yalte-snesli-na-zakonnykh-osnovaniyakh--minkult-kryma-1123410559.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, крым, николай волков, снос дома краснова в ялте, общество, мнения, государственный совет рк (госсовет), новости крыма