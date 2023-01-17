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Реставрация феодосийской галереи Айвазовского снова затягивается

Реставрация феодосийской галереи Айвазовского снова затягивается - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Реставрация феодосийской галереи Айвазовского снова затягивается

Сроки реставрации Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского снова затягиваются, на завершение работ потребуется еще несколько месяцев. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T03:09

2023-01-17T03:09

2023-01-17T03:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сроки реставрации Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского снова затягиваются, на завершение работ потребуется еще несколько месяцев. Об этом РИА Новости Крым сообщил представитель подрядной организации ООО "НСТ" Алексей Леденев.Ранее подрядчик уже сообщал о сложностях, возникших в ходе реставрационных работ из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции. Тогда окончательным сроком завершения работ обозначали ноябрь 2022 года. Когда закончат работы"Работы на завершающей стадии. Весь объем завершим к концу марта", - назвал новый срок Леденев.По его словам, вопрос с устройством канализационной насосной станции уже практически решен, далее специалисты перейдут к благоустройству территории. "После еще какое-то время займет передача зданий из ведения города обратно на баланс галереи, и обратный переезд - этот процесс может быть длительным, но к лету он завершится. И в новом курортном сезоне жители и гости Феодосии смогут увидеть коллекцию галереи в отреставрированных помещениях", - заверил представитель подрядной организации.Вопросов к качеству нетПо мнению директора галереи Татьяны Гайдук, несмотря на некоторый перенос сроков, работы на объекте ведутся качественно:Она подчеркивает, что рабочие воссоздают все элементы строго по технологиям позапрошлого века, и уже сейчас залы обретают тот вид, каким он был при жизни мариниста."Например, в современном помещении на стены перпендикулярно кладут потолок, а в XIX веке примыкание потолка к стенам было другим. Все восстанавливается по оригинальной технологии. Сделано уже очень многое", - констатирует руководитель музейного учреждения.Работы в главном корпусе галереи ведутся по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчиком выступает феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей. Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе.Читайте также на РИА Новости Крым:Финишная прямая: реставрация галереи Айвазовского выполнена на 90%Статистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за годРеставраторы закончили девять объектов в Ханском дворце Бахчисарая

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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