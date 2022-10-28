https://crimea.ria.ru/20221028/sroki-restavratsii-feodosiyskoy-galerei-ayvazovskogo-sdvinulis-1125135669.html

Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись

Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись

Сроки реставрации Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского сдвинулись из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T12:08

2022-10-28T12:08

2022-10-28T12:02

феодосия

культура

реализация фцп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сроки реставрации Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского сдвинулись из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции. Об этом РИА Новости Крым сообщил представитель подрядной организации ООО "НСТ" Алексей Леденев.По его словам, приостановка работ сдвинула следующий этап - благоустройство внутреннего двора: "У нас был полностью перекрыт въезд во внутренний двор, и мы не могли завезти материалы. Однако теперь к этим работам перейдем уже примерно через две недели", - поясняет представитель подрядчика.Финишная прямая: реставрация галереи Айвазовского выполнена на 90% >>Леденев подчеркнул, что внутренние отделочные работы в помещениях галереи завершены полностью, в выставочных залах уже установлены витрины и устроены подвесы для картин. Сейчас проводится уборка помещений. "Полностью работы на объекте планируем завершить к середине ноября", - рассчитывает он.Работы в главном корпусе галереи ведутся по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчиком выступает феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей. Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе.

https://crimea.ria.ru/20220812/domu-ayvazovskogo-vernuli-statui-bogov-kak-pri-zhizni-khudozhnika-1124151555.html

феодосия

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2022

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

феодосия, культура, реализация фцп в крыму и севастополе