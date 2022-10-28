https://crimea.ria.ru/20221028/sroki-restavratsii-feodosiyskoy-galerei-ayvazovskogo-sdvinulis-1125135669.html
Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись
Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись
Сроки реставрации Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского сдвинулись из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T12:08
2022-10-28T12:08
2022-10-28T12:02
феодосия
культура
реализация фцп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сроки реставрации Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского сдвинулись из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции. Об этом РИА Новости Крым сообщил представитель подрядной организации ООО "НСТ" Алексей Леденев.По его словам, приостановка работ сдвинула следующий этап - благоустройство внутреннего двора: "У нас был полностью перекрыт въезд во внутренний двор, и мы не могли завезти материалы. Однако теперь к этим работам перейдем уже примерно через две недели", - поясняет представитель подрядчика.Финишная прямая: реставрация галереи Айвазовского выполнена на 90% >>Леденев подчеркнул, что внутренние отделочные работы в помещениях галереи завершены полностью, в выставочных залах уже установлены витрины и устроены подвесы для картин. Сейчас проводится уборка помещений. "Полностью работы на объекте планируем завершить к середине ноября", - рассчитывает он.Работы в главном корпусе галереи ведутся по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчиком выступает феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей. Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе.
https://crimea.ria.ru/20220812/domu-ayvazovskogo-vernuli-statui-bogov-kak-pri-zhizni-khudozhnika-1124151555.html
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Галина Оленева
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
феодосия, культура, реализация фцп в крыму и севастополе
Сроки реставрации феодосийской галереи Айвазовского сдвинулись
Подрядчик: реставрация галереи Айвазовского продлиться дольше из-за плывуна
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Сроки реставрации Феодосийской картинной галереи им. И. К. Айвазовского сдвинулись из-за плывуна, который обнаружился на этапе устройства канализационной насосной станции. Об этом РИА Новости Крым
сообщил представитель подрядной организации ООО "НСТ" Алексей Леденев.
"Когда мы начали копать котлован под канализационную насосную станцию, там оказался плывун, который начал намывать песок из-под здания. Потребовалось серьезное техническое решение, потом укрепление участка - это было бурение, установка свай для котлована. Сейчас эти этапы пройдены, котлован готов, и мы продолжили работу. В ближайшее время будем устанавливать канализационную насосную станцию", - рассказал Леденев.
По его словам, приостановка работ сдвинула следующий этап - благоустройство внутреннего двора: "У нас был полностью перекрыт въезд во внутренний двор, и мы не могли завезти материалы. Однако теперь к этим работам перейдем уже примерно через две недели", - поясняет представитель подрядчика.
Леденев подчеркнул, что внутренние отделочные работы в помещениях галереи завершены полностью, в выставочных залах уже установлены витрины и устроены подвесы для картин. Сейчас проводится уборка помещений.
"Полностью работы на объекте планируем завершить к середине ноября", - рассчитывает он.
Работы в главном корпусе галереи ведутся по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года, заказчиком выступает феодосийское управление капитального строительства. Подрядчик - ООО "НСТ". Стоимость работ по контракту - более 589,9 млн рублей. Ремонт начали в феврале 2021 года, тогда же конечным сроком их завершения был обозначен конец 2022 года. Позже сообщалось, что подрядчик идет с опережением срока и планирует сдать объект уже в августе.