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Статистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за год - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Статистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за год
Статистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за год - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Статистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за год
В Крыму завершается реставрация объектов культурного наследия и памятников различных эпох и народов, одним из самых трудных объектов оказался бахчисарайский... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T16:27
2022-12-26T16:27
культура
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общество
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"ханский дворец" в бахчисарае
судак
бахчисарай
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. В Крыму завершается реставрация объектов культурного наследия и памятников различных эпох и народов, одним из самых трудных объектов оказался бахчисарайский Ханский дворец. О том, сколько проектов реализовано в этом году и что предстоит сделать в следующем, на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия республиканского минкультуры Александр Жаворонков. Статистика возрожденияПо словам Жаворонкова, всего в этом году в Крыму восстановлено 15 крупных мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной, капитально отремонтированы 18 Домов культуры. Большая работа проведена в части реставрации историко-культурных объектов:"Активно ведется работа по реставрации Ханского дворца. Завершается работа по реставрации галереи Айвазовского в Феодосии — новый сезон мы уже встретим в отреставрированном здании. Окончены работы по реставрации караимской кенассы в Симферополе. Сейчас ведется процедура приемки, уже подписаны акты", — перечислил представитель профильного министерства.Кроме того, в этом году специалисты начали работу по определению границ территорий и охранных хон исторических поселений, уже сейчас утверждена объединенная охранная зона по Алупке, где прописан режим содержания территории исторического поселения.Сложный объектОдним из самых сложных объектов Жаворонков называет музей-заповедник "Ханский дворец" в Бахчисарае, реставрация которого идет уже пятый год. На объекте не раз менялись подрядчики, срывались сроки, с инспекцией приезжал глава Крыма Сергей Аксенов и выносил представления о возможных санкциях одной из подрядных организаций. Как поясняет представитель Минкультуры, во многом задержки связаны с состоянием самого объекта."На стадии проектирования, принятия основных проектных решений нельзя было делать полномасштабные реставрационные вскрытия, чтобы досконально понять весь объем. Когда начали работы, потребовались отклонения от проекта, его корректировки. Изменения происходят постоянно. Учитывая, то объект очень не простой с точки зрения строительства — он построен из различных материалов, это страшно сгнившие кровельные конструкции... Много решений приходится принимать на месте, затем считать и обосновывать", — поясняет он.При этом сейчас с подрядчиком налажен диалог, на объекте проводятся еженедельные министерские контрольные мероприятия. Весь объем работ планируют завершить до конца 2023 года, а открыть объект полностью — в 2024-м.Археологический КрымДля Крымской археологии этот год тоже продуктивный. При всем множестве археологических исследований, связанных с инфраструктурными проектами, ученым удается продолжать серьезные академически проекты, без которых невозможно развитие археологической науки на полуострове. По словам доцента кафедры археологии и всеобщей истории Таврической академии Крымского федерального университета Валерия Науменко, речь идет об опушкинской, усть-альминской и мангупской экспедициях.2022 год в России был объявлен Годом культурного наследия народов России. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ в конце минувшего года для популяризациинародного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации. В Крыму в Год культурного наследия народов России проведено более ста мероприятий. Среди них - концерты, выставки, мастер-классы, фестивали, встречи и акции, в которых приняли участие свыше 170 национальных коллективов, народных умельцев, мастеров декоративно-прикладного искусства.Читайте также на РИА Новости КрымВпервые за 63 года: как в Севастополе реставрируют полотно ДиорамыУмирающее наследие: что с древней Башней Константина в ФеодосииМассандровский дворец хотят капитально отреставрировать
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культура, крым, общество, новости крыма, новости, "ханский дворец" в бахчисарае, судак, бахчисарай
Статистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за год

Как в Крыму сохраняли культурное наследие в 2022 году и что будет в 2023-м

16:27 26.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоХанский дворец в Бахчисарае
Ханский дворец в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости Крым. В Крыму завершается реставрация объектов культурного наследия и памятников различных эпох и народов, одним из самых трудных объектов оказался бахчисарайский Ханский дворец. О том, сколько проектов реализовано в этом году и что предстоит сделать в следующем, на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия республиканского минкультуры Александр Жаворонков.

Статистика возрождения

По словам Жаворонкова, всего в этом году в Крыму восстановлено 15 крупных мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной, капитально отремонтированы 18 Домов культуры. Большая работа проведена в части реставрации историко-культурных объектов:
"Активно ведется работа по реставрации Ханского дворца. Завершается работа по реставрации галереи Айвазовского в Феодосии — новый сезон мы уже встретим в отреставрированном здании. Окончены работы по реставрации караимской кенассы в Симферополе. Сейчас ведется процедура приемки, уже подписаны акты", — перечислил представитель профильного министерства.
Кроме того, в этом году специалисты начали работу по определению границ территорий и охранных хон исторических поселений, уже сейчас утверждена объединенная охранная зона по Алупке, где прописан режим содержания территории исторического поселения.

Сложный объект

Одним из самых сложных объектов Жаворонков называет музей-заповедник "Ханский дворец" в Бахчисарае, реставрация которого идет уже пятый год. На объекте не раз менялись подрядчики, срывались сроки, с инспекцией приезжал глава Крыма Сергей Аксенов и выносил представления о возможных санкциях одной из подрядных организаций. Как поясняет представитель Минкультуры, во многом задержки связаны с состоянием самого объекта.
"На стадии проектирования, принятия основных проектных решений нельзя было делать полномасштабные реставрационные вскрытия, чтобы досконально понять весь объем. Когда начали работы, потребовались отклонения от проекта, его корректировки. Изменения происходят постоянно. Учитывая, то объект очень не простой с точки зрения строительства — он построен из различных материалов, это страшно сгнившие кровельные конструкции... Много решений приходится принимать на месте, затем считать и обосновывать", — поясняет он.
При этом сейчас с подрядчиком налажен диалог, на объекте проводятся еженедельные министерские контрольные мероприятия. Весь объем работ планируют завершить до конца 2023 года, а открыть объект полностью — в 2024-м.

Археологический Крым

Для Крымской археологии этот год тоже продуктивный. При всем множестве археологических исследований, связанных с инфраструктурными проектами, ученым удается продолжать серьезные академически проекты, без которых невозможно развитие археологической науки на полуострове. По словам доцента кафедры археологии и всеобщей истории Таврической академии Крымского федерального университета Валерия Науменко, речь идет об опушкинской, усть-альминской и мангупской экспедициях.
"Второе — паспортизация объектов. Это важно, поскольку многие такие важные объекты как бахчисарайский Ханский дворец, Судакская и Мангупская крепости, Эски-Керменское городище получили объективные границы памятников. Эта информация войдет в реестр памятников археологии федерального значения, и памятники будут защищены уже на новом уровне", — добавил Науменко.
2022 год в России был объявлен Годом культурного наследия народов России. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ в конце минувшего года для популяризациинародного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федерации. В Крыму в Год культурного наследия народов России проведено более ста мероприятий. Среди них - концерты, выставки, мастер-классы, фестивали, встречи и акции, в которых приняли участие свыше 170 национальных коллективов, народных умельцев, мастеров декоративно-прикладного искусства.
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