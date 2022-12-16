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Впервые за 63 года: как в Севастополе реставрируют полотно Диорамы

Впервые за 63 года: как в Севастополе реставрируют полотно Диорамы - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Впервые за 63 года: как в Севастополе реставрируют полотно Диорамы

Работы по реставрации культового полотна Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" идут полным ходом. Сейчас мастера работают над передним планом, а музейщики... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T07:02

2022-12-16T07:02

2022-12-16T07:02

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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Работы по реставрации культового полотна Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" идут полным ходом. Сейчас мастера работают над передним планом, а музейщики собирают новую экспозицию из находок и личных вещей участников штурма. Завершить работы планируется в 2023 году – ко Дню Великой Победы, сообщили РИА Новости Крым в Музее героической обороны Севастополя.В октябре 2022 года здание Диорамы "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" закрылось на реставрацию живописного полотна и предметного плана. Недавно финишировала реконструкция и самого здания Диорамы. В нем заменили кровлю и инженерные сети, отреставрировали фасад, декоративные элементы, смотровой балкон, входную группу и интерьеры.Подрядчиком стал Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Реставраторы трудились над коллекциями Московского Кремля и Третьяковки, иконами "Богоматерь Владимирская" (первая треть XII в.) и "Троица" кисти Рублева (XV в.), графикой Дрезденской галереи и галереи Уффици. На проведение работ Минкульт РФ в рамках нацпроекта "Культура" выделил 25 млн 972 тыс. рублей.Реальные людиЗа 63 года существования здания Диорамы легендарное живописное полотно, на котором изображен кульминационный момент штурма войсками 51-й и Приморской армий, и предметный план будут отреставрированы впервые, отметила главный хранитель Музея обороны Севастополя Тамара Хвалькова.Письма, вещи, парашютКак рассказала заместитель директора по научной работе музея Анна Селиванова, при ремонте здания пришлось разобрать экспозицию. А после окончания работ музейщики планируют показать своим гостям новые ценные вещи."Мы уже спроектировали новую экспозицию, которая будет рассказывать о боях за Севастополь и работе самих художников над полотном Диорамы. Все дополняем мультимедийным оборудованием, покажем хроники военных лет. Уникальные предметы нам приносят родственники бойцов. 20% экспозиции займут новинки, это до тысячи предметов. Среди них фронтовые письма, личные вещи, награды и даже фрагмент парашюта, с которого на Севастополь сбрасывали мины", – пояснила замдиректора.Привет потомкам от художникаСейчас в планах реставраторов – вытравит насекомых, которые любят точить дерево и могут повредить каркас полотна. Сам холст пока затянут пленкой, чтобы с верхних лесов на него не сыпалась грязь.Однако музейная жизнь в Диораме на время работ не останавливается. В планах –проводить локальные экскурсии, на которых посетители смогут увидеть, как идет реставрационный процесс.Работа над созданием живописного полотна велась более полутора лет. В декабре 1958 года художники студии им. М.Б. Грекова приступили к его написанию, в это же время в мастерских Московского художественного театра начали работу по изготовлению каркаса предметного плана.4 августа 1959 г. живописное полотно было доставлено в Севастополь и прописано художниками при новом освещении в отстроенном здании. Тогда же был окончательно оформлен предметный план.Впервые в Советском Союзе полотно было размещено в специальном стационарном здании. Дебютировали в диорамном искусстве и фигуры в натуральный человеческий рост, для этого художники использовали документальные фотоснимки, привлекали для позирования самих участников штурма Сапун-горы. Также впервые на предметном плане размещались не макеты, а подлинное оружие, обмундирование, амуниция, снаряжение, фрагменты инженерных сооружений, собранные на поле боя.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Реставраторы закончили девять объектов в Ханском дворце БахчисараяФронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей СевастополяУмирающее наследие: что с древней Башней Константина в Феодосии

https://crimea.ria.ru/20221128/na-istoricheskom-bulvare-otkroyut-pervye-zdaniya-muzeya-posle-rekonstruktsii-1125577575.html

https://crimea.ria.ru/20221006/polotno-dioramy-shturm-sapun-gory-v-sevastopole-otrestavriruyut-za-26-mln-1124726241.html

https://crimea.ria.ru/20201104/Zastyvshiy-v-kartine-podvig-60-let-sevastopolskoy-diorame1-1117583917.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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