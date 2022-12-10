https://crimea.ria.ru/20221210/frontovoy-khudozhnik-peredal-risunki-iz-zony-svo-v-muzey-sevastopolya-1125729839.html

Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя

Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя

Участник специальной военной операции, безымянный фронтовой художник, передал в фонды Музея обороны Севастополя несколько оригиналов своих рисунков, которые... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T19:06

2022-12-10T19:06

2022-12-10T20:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Участник специальной военной операции, безымянный фронтовой художник, передал в фонды Музея обороны Севастополя несколько оригиналов своих рисунков, которые сделал в разных районах боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Среди работ фронтового художника – сюжетные картины, отражающие повседневную жизнь бойцов, мирных жителей и даже животных в ЛНР и ДНР. Есть и портреты, на одном их них запечатлен погибший под Мариуполем замком Черноморского флота Андрей Палий, теперь этот рисунок тоже в коллекции музея.В переписке с художником сотрудники музея узнали, как у автора родилась идея таким образом донести до людей свой взгляд на эти события.Ранее художник из Севастополя сообщил, что намерен создать "госпитальную серию" картин на основе портретов героев СВО, проходящих лечение в госпитале Черноморского флота. Читайте также на РИА Новости Крым:Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВОМузы не молчат: выставка художников ЛДНР прошла в Крыму впервые за 16 летРок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе

https://crimea.ria.ru/20221014/v-khersonese-voennye-stroiteli-postroili-novyy-dvorets-dlya-detey-1124890777.html

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общество, сво, севастополь, культура, новости крыма, армия и флот