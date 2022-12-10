Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя
Участник СВО передал музею в Севастополе свои зарисовки с фронта
19:06 10.12.2022 (обновлено: 20:06 10.12.2022)
© Пресс-служба Музея обороны СевастополяРосгвардия России в ЛНР. 21.06.2022 г.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Участник специальной военной операции, безымянный фронтовой художник, передал в фонды Музея обороны Севастополя несколько оригиналов своих рисунков, которые сделал в разных районах боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"Всего с момента начала СВО художник выполнил более 50 зарисовок. Из них 14 оригинальных произведений были переданы в Музей обороны Севастополя и стали важной частью фондовой коллекции", – сообщили в музее.
Среди работ фронтового художника – сюжетные картины, отражающие повседневную жизнь бойцов, мирных жителей и даже животных в ЛНР и ДНР. Есть и портреты, на одном их них запечатлен погибший под Мариуполем замком Черноморского флота Андрей Палий, теперь этот рисунок тоже в коллекции музея.
© Пресс-служба Музея обороны СевастополяРосгвардия России в ЛНР. 21.06.2022 г. Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя
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Росгвардия России в ЛНР. 21.06.2022 г. Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
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Оркестр ЧВК "Вагнер". Северодонецк. 05.06.2022 г.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
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Станица Луганская Вернулся после 4х лет разлуки. 19.03.2022 г
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
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Лабрадор Марик остался один. Мариуполь. 23.03.2022 г.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
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Оператор ПТРК. 29.06.2022 г.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны СевастополяКапитан 1 ранга Андрей Палий, замком Черноморского Флота. Погиб 20 марта 2022 года, обеспечивая безопасность мирного коридора для выхода из Мариуполя гражданских лиц.
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Капитан 1 ранга Андрей Палий, замком Черноморского Флота. Погиб 20 марта 2022 года, обеспечивая безопасность мирного коридора для выхода из Мариуполя гражданских лиц.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
1 из 6
Росгвардия России в ЛНР. 21.06.2022 г. Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
2 из 6
Оркестр ЧВК "Вагнер". Северодонецк. 05.06.2022 г.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
3 из 6
Станица Луганская Вернулся после 4х лет разлуки. 19.03.2022 г
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
4 из 6
Лабрадор Марик остался один. Мариуполь. 23.03.2022 г.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
5 из 6
Оператор ПТРК. 29.06.2022 г.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
6 из 6
Капитан 1 ранга Андрей Палий, замком Черноморского Флота. Погиб 20 марта 2022 года, обеспечивая безопасность мирного коридора для выхода из Мариуполя гражданских лиц.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
В переписке с художником сотрудники музея узнали, как у автора родилась идея таким образом донести до людей свой взгляд на эти события.
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"Все переложенное на бумагу цепляет по-своему. Трогают простые истории, где зритель становится непосредственным участником событий: слушает рассказ спокойного и уставшего снайпера, наблюдает за лабрадором возле тел его погибших хозяев, держит одновременно на ладони "войну" и "мир". <...> Все родилось из давнего, еще февральского, обсуждения с близкими друзьями всех происходящих событий. Все, что я рисую, – я вижу. И хочу, чтобы видели и остальные", – ответил автор работ.
Ранее художник из Севастополя сообщил, что намерен создать "госпитальную серию" картин на основе портретов героев СВО, проходящих лечение в госпитале Черноморского флота.
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