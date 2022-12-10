Рейтинг@Mail.ru
Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221210/frontovoy-khudozhnik-peredal-risunki-iz-zony-svo-v-muzey-sevastopolya-1125729839.html
Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя
Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя
Участник специальной военной операции, безымянный фронтовой художник, передал в фонды Музея обороны Севастополя несколько оригиналов своих рисунков, которые... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T19:06
2022-12-10T20:06
общество
сво
севастополь
культура
новости крыма
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125728782_0:102:2012:1233_1920x0_80_0_0_04ec127ed5765db40319f0218afee6f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Участник специальной военной операции, безымянный фронтовой художник, передал в фонды Музея обороны Севастополя несколько оригиналов своих рисунков, которые сделал в разных районах боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Среди работ фронтового художника – сюжетные картины, отражающие повседневную жизнь бойцов, мирных жителей и даже животных в ЛНР и ДНР. Есть и портреты, на одном их них запечатлен погибший под Мариуполем замком Черноморского флота Андрей Палий, теперь этот рисунок тоже в коллекции музея.В переписке с художником сотрудники музея узнали, как у автора родилась идея таким образом донести до людей свой взгляд на эти события.Ранее художник из Севастополя сообщил, что намерен создать "госпитальную серию" картин на основе портретов героев СВО, проходящих лечение в госпитале Черноморского флота. Читайте также на РИА Новости Крым:Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВОМузы не молчат: выставка художников ЛДНР прошла в Крыму впервые за 16 летРок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе
https://crimea.ria.ru/20221014/v-khersonese-voennye-stroiteli-postroili-novyy-dvorets-dlya-detey-1124890777.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/07/1125728782_0:0:2010:1507_1920x0_80_0_0_9fc187f1b97b15f0b9fb1158e310fef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сво, севастополь, культура, новости крыма, армия и флот
Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя

Участник СВО передал музею в Севастополе свои зарисовки с фронта

19:06 10.12.2022 (обновлено: 20:06 10.12.2022)
 
© Пресс-служба Музея обороны СевастополяРосгвардия России в ЛНР. 21.06.2022 г.
Росгвардия России в ЛНР. 21.06.2022 г.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Участник специальной военной операции, безымянный фронтовой художник, передал в фонды Музея обороны Севастополя несколько оригиналов своих рисунков, которые сделал в разных районах боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"Всего с момента начала СВО художник выполнил более 50 зарисовок. Из них 14 оригинальных произведений были переданы в Музей обороны Севастополя и стали важной частью фондовой коллекции", – сообщили в музее.
Среди работ фронтового художника – сюжетные картины, отражающие повседневную жизнь бойцов, мирных жителей и даже животных в ЛНР и ДНР. Есть и портреты, на одном их них запечатлен погибший под Мариуполем замком Черноморского флота Андрей Палий, теперь этот рисунок тоже в коллекции музея.
© Пресс-служба Музея обороны СевастополяРосгвардия России в ЛНР. 21.06.2022 г. Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя
Росгвардия России в ЛНР. 21.06.2022 г.
1 из 6
Росгвардия России в ЛНР. 21.06.2022 г. Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя

Оркестр ЧВК "Вагнер". Северодонецк. 05.06.2022 г.

Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя. Оркестр ЧВК Вагнер. Северодонецк. 05.06.2022 г.
2 из 6

Оркестр ЧВК "Вагнер". Северодонецк. 05.06.2022 г.

© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя

Станица Луганская Вернулся после 4х лет разлуки. 19.03.2022 г

Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя. Станица Луганская Вернулся после 4х лет разлуки. 19.03.2022 г
3 из 6

Станица Луганская Вернулся после 4х лет разлуки. 19.03.2022 г

© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя

Лабрадор Марик остался один. Мариуполь. 23.03.2022 г.

Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя. Лабрадор Марик остался один. Мариуполь. 23.03.2022 г.
4 из 6

Лабрадор Марик остался один. Мариуполь. 23.03.2022 г.

© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя

Оператор ПТРК. 29.06.2022 г.

Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя. Оператор ПТРК. 29.06.2022 г.
5 из 6

Оператор ПТРК. 29.06.2022 г.

© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны СевастополяКапитан 1 ранга Андрей Палий, замком Черноморского Флота. Погиб 20 марта 2022 года, обеспечивая безопасность мирного коридора для выхода из Мариуполя гражданских лиц.
Капитан 1 ранга Андрей Палий, замком Черноморского Флота. Погиб 20 марта 2022 года, обеспечивая безопасность мирного коридора для выхода из Мариуполя гражданских лиц.
6 из 6
Капитан 1 ранга Андрей Палий, замком Черноморского Флота. Погиб 20 марта 2022 года, обеспечивая безопасность мирного коридора для выхода из Мариуполя гражданских лиц.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
1 из 6
Росгвардия России в ЛНР. 21.06.2022 г. Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
2 из 6

Оркестр ЧВК "Вагнер". Северодонецк. 05.06.2022 г.

© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
3 из 6

Станица Луганская Вернулся после 4х лет разлуки. 19.03.2022 г

© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
4 из 6

Лабрадор Марик остался один. Мариуполь. 23.03.2022 г.

© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
5 из 6

Оператор ПТРК. 29.06.2022 г.

© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
6 из 6
Капитан 1 ранга Андрей Палий, замком Черноморского Флота. Погиб 20 марта 2022 года, обеспечивая безопасность мирного коридора для выхода из Мариуполя гражданских лиц.
© Пресс-служба Музея обороны Севастополя
В переписке с художником сотрудники музея узнали, как у автора родилась идея таким образом донести до людей свой взгляд на эти события.
Детский художественно-эстетический центр историко-археологического парка Херсонес Таврический
14 октября, 19:01
В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей
"Все переложенное на бумагу цепляет по-своему. Трогают простые истории, где зритель становится непосредственным участником событий: слушает рассказ спокойного и уставшего снайпера, наблюдает за лабрадором возле тел его погибших хозяев, держит одновременно на ладони "войну" и "мир". <...> Все родилось из давнего, еще февральского, обсуждения с близкими друзьями всех происходящих событий. Все, что я рисую, – я вижу. И хочу, чтобы видели и остальные", – ответил автор работ.
Ранее художник из Севастополя сообщил, что намерен создать "госпитальную серию" картин на основе портретов героев СВО, проходящих лечение в госпитале Черноморского флота.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО
Музы не молчат: выставка художников ЛДНР прошла в Крыму впервые за 16 лет
Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе
 
ОбществоСВОСевастопольКультураНовости КрымаАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Главные события и заявления дня: 10 декабря
19:49Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей Крыма
19:24Кто получил Нобелевскую премию мира
19:06Фронтовой художник передал рисунки из зоны СВО в музей Севастополя
18:39Ждать ли снега в Крыму в декабре
18:14Расходный ресурс: каков реальный статус иностранных наемников на Украине
17:45Громкие звуки в Севастополе – что происходит
17:22Устроивший стрельбу в Дрездене умер от ранения
17:03Ждать ли новую мобилизацию и когда грянут бури: топ новостей недели
16:35Где в Севастополе откроются елочные базары
16:02Без российского газа зима будет сложной – откровения Джонсона
15:41В Дрездене мужчина убил мать и захватил заложников
14:51Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн
14:46Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки
14:21Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах
14:02И грянет шторм: в Крыму обещают "погодный апокалипсис"
13:50Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемников
13:29Личное дело Гагарина рассекречено
13:08В Одессе погас свет – воздушная тревога звучит в четырех областях Украины
12:26В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине
Лента новостейМолния