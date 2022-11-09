https://crimea.ria.ru/20221109/muzy-ne-molchat-vystavka-khudozhnikov-ldnr-proshla-v-krymu-vpervye-za-16-let-1125298909.html

Музы не молчат: выставка художников ЛДНР прошла в Крыму впервые за 16 лет

Музы не молчат: выставка художников ЛДНР прошла в Крыму впервые за 16 лет - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Музы не молчат: выставка художников ЛДНР прошла в Крыму впервые за 16 лет

Двухдневная выставка художников республик ЛДНР, Ростова, Запорожья, Крыма и Севастополя впервые за 16 лет прошла в Художественном музее Симферополя. РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T17:15

2022-11-09T17:15

2022-11-09T17:15

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

культура

новые регионы россии

крым

севастополь

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Двухдневная выставка художников республик ЛДНР, Ростова, Запорожья, Крыма и Севастополя впервые за 16 лет прошла в Художественном музее Симферополя.Выставка не стационарная: картины 15 художников под общим названием "Русское единство" будут экспонироваться всего два дня, до этого они побывали в Севастополе. Эту, пусть и короткую экспозицию, глава Союза художников ЛНР Артём Фесенко называет очень важной.Нужны ли фронту песни и танцы — мнение артистов>>"Луганск представил 16 работ, Донецк - 8, также есть картины крымских художников и художников Ростова. Так что выставка для нас знаковая, крымчане – наши братья", - отметил он в интервью с корреспондентом РИА Новости Крым.По его словам, несмотря на большие сложности, художникам ЛНР удалось сохранить инфраструктуру, коллектив и традиции.Посетители могли увидеть среди представленных в Крыму картин как портреты современных политиков Луганска и Донецка, сюжетные картины на темы Великой Отечественной и борьбы республик за независимость от Украины, так и яркие, наполненные цветом пейзажи и натюрморты."У нас в Донбасской степи цвета сдержанные, терриконы серые, и время накладывает отпечаток. Но художники разные: кто-то не затрагивает тему войны, а пишет красивейшие цветы. Например, вы увидите на выставке работы художницы, которую мы вывезли из Кременной, из-под самых обстрелов. У нее квартира разрушена "градом", а ее работы полны цветом, жизнью. И у нее хватает сил творить, создавать прекрасное", – подчеркнул Фесенко.Крымские любители живописи могут увидеть картины художников из новых регионов России 9 и 10 ноября.

https://crimea.ria.ru/20220119/po-zakonu-dom-khudozhnika-dolzhny-vernut--byvshiy-gendirektor-uchrezhdeniya-1122088423.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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севастополь

симферополь

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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), культура, новые регионы россии, крым, севастополь, симферополь