Музы не молчат: выставка художников ЛДНР прошла в Крыму впервые за 16 лет
Впервые с 2008 года в Крыму прошла выставка художников Донецка и Луганска
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка художников ЛДНР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Двухдневная выставка художников республик ЛДНР, Ростова, Запорожья, Крыма и Севастополя впервые за 16 лет прошла в Художественном музее Симферополя.
Выставка не стационарная: картины 15 художников под общим названием "Русское единство" будут экспонироваться всего два дня, до этого они побывали в Севастополе. Эту, пусть и короткую экспозицию, глава Союза художников ЛНР Артём Фесенко называет очень важной.
"Луганск представил 16 работ, Донецк - 8, также есть картины крымских художников и художников Ростова. Так что выставка для нас знаковая, крымчане – наши братья", - отметил он в интервью с корреспондентом РИА Новости Крым.
По его словам, несмотря на большие сложности, художникам ЛНР удалось сохранить инфраструктуру, коллектив и традиции.
"То есть люди не разъехались, мы все работаем. Я благодарен каждому художнику, который остался в Луганске. Когда ты занимаешь активную жизненную позицию – ты или по эту сторону, или по ту. Даже когда возле тебя разрываются бомбы и мины, и ты не можешь принять войну, всё равно, если ты видишь и чувствуешь ситуацию, ты не можешь оставаться в стороне", - говорит председатель Союза художников Луганской народной республики.
Посетители могли увидеть среди представленных в Крыму картин как портреты современных политиков Луганска и Донецка, сюжетные картины на темы Великой Отечественной и борьбы республик за независимость от Украины, так и яркие, наполненные цветом пейзажи и натюрморты.
"У нас в Донбасской степи цвета сдержанные, терриконы серые, и время накладывает отпечаток. Но художники разные: кто-то не затрагивает тему войны, а пишет красивейшие цветы. Например, вы увидите на выставке работы художницы, которую мы вывезли из Кременной, из-под самых обстрелов. У нее квартира разрушена "градом", а ее работы полны цветом, жизнью. И у нее хватает сил творить, создавать прекрасное", – подчеркнул Фесенко.
Крымские любители живописи могут увидеть картины художников из новых регионов России 9 и 10 ноября.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка художников ЛДНР
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Выставка художников ЛДНР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка художников ЛДНР
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка художников ЛДНР
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка художников ЛДНР
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка художников ЛДНР
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка художников ЛДНР
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Выставка художников ЛДНР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыставка художников ЛДНР
7 из 7
Выставка художников ЛДНР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Выставка художников ЛДНР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Выставка художников ЛДНР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Выставка художников ЛДНР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Выставка художников ЛДНР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Выставка художников ЛДНР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Выставка художников ЛДНР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Выставка художников ЛДНР
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев