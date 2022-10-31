https://crimea.ria.ru/20221031/nuzhny-li-frontu-pesni-i-tantsy--mnenie-artistov-1125142649.html

Нужны ли фронту песни и танцы — мнение артистов

Нужны ли фронту песни и танцы — мнение артистов - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Нужны ли фронту песни и танцы — мнение артистов

В пятницу первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев анонсировал подготовку законопроекта в части деятельности артистов. По его мнению, артистам РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T07:58

2022-10-31T07:58

2022-10-31T07:58

культура

общество

специальная военная операция рф на украине

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. В пятницу первый замглавы комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев анонсировал подготовку законопроекта в части деятельности артистов. По его мнению, артистам государственных театров, получающих средства из бюджета, следует отправиться в составе агитационных бригад на линию боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции для поддержки боевого духа солдат. Что думают о такой инициативе деятели искусств - в материале РИА Новости Крым.Режиссер, Народный артист России и депутат Госдумы Владимир Бортко, комментируя инициативу своего коллеги отметил, что такой подход поможет поддержать солдат на передовой и выявить реальное отношение артистов к действиям России на Украине.Он также напомнил, что подобные агитбригады существовали во время Великой Отечественной войны, где доказали свою необходимость."Что касается обязательности таких поездок — конечно, любая "обязаловка" здесь будет плоха. Но, я думаю, что если кто-то отказывается от этого — значит он выражает свою позицию. Поэтому я бы насильно никого туда не отправлял. Но посмотрел бы, кто отказывается", — добавил Бортко.Кроме того, режиссер заметил что уже сейчас на линию боевого соприкосновения ездит много артистов по собственному желанию, не дожидаясь приказа."Очень много людей, которые поехали туда именно по зову сердца, что и нужно делать. Если от меня это потребуется, то, несмотря на то, что я не молодой, я с удовольствием это сделаю", — заверил он.В свою очередь советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский поддержал такую инициативу."Всегда актеры выступают с поддержкой на фронте, это традиция русского театра, советского театра. По-моему, это очень хорошо. Я бы сам поехал. Мы даже хотели поехать. У нас была премьера с Татьяной Кравченко, но молодые артисты испугались. Была такая возможность — поехать в Донецк. Там один из самых красивых театров в Европе", — отметил он."Здесь больше не для кого-то делаешь, больше для себя. Это не для других нужно. Для меня лично это важно, я бы по зову сердца поехал", — заключил Садальский.

https://crimea.ria.ru/20221020/putin-prisvoil-yulii-chicherinoy-zvanie-1124999316.html

https://crimea.ria.ru/20220826/shou-biznes-ne-pro-menya--shaman-o-patriotizme-imidzhe-i-khitakh-1124303004.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

культура, общество, специальная военная операция рф на украине, мнения