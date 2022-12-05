https://crimea.ria.ru/20221205/khudozhnik-iz-sevastopolya-napishet-gospitalnye-kartiny-o-geroyakh-svo-1125655880.html
Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО
Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО
Художник из Севастополя намерен создать "госпитальную серию" картин на основе портретов героев СВО, проходящих лечение в госпитале Черноморского флота. Об идее... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T03:28
2022-12-05T03:28
2022-12-05T03:28
севастополь
общество
культура
авторы
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Художник из Севастополя намерен создать "госпитальную серию" картин на основе портретов героев СВО, проходящих лечение в госпитале Черноморского флота. Об идее и цели необычного проекта РИА Новости Крым рассказал его автор, заслуженный деятель искусств Севастополя Сергей Берлов.По словам художника, сама идея создать серию портретов героев специальной военной операции появилась по аналогии с той работой, которую он проделал несколько лет назад."В 2019 году у меня был проект, посвященный Великой Отечественной войне: я рисовал наших ветеранов, ездил к ним домой. Порядка 40 портретов сделал – все углем, не красками, потому что они ведь долго не сидят – тяжело. Многих уже и нет, они быстро потом стали уходить, – рассказал Берлов. – И вот теперь появилась мысль рисовать наших ребят, героев СВО. Отдать им дань уважения".Что касается способа воплощения идеи, художник признается: вдохновение он намерен черпать из известного цикла госпитальных работ русского живописца Василия Верещагина. Написание портретов военнослужащих – "тех, кто согласится позировать" – станет только первым этапом большого и трудоемкого проекта, цель которого – передать правду.Именно поэтому – чтобы "не делать фальшивку" – он сразу же отказался от идеи писать с фотографий: "Это будет неправдиво смотреться потом на холсте, а должно быть реалистично, чтобы зритель понял и прочувствовал", говорит автор.Выставку госпитальных портретов героев СВО, которые лягут в основу будущего масштабного живописного полотна, планируется представить в Севастопольском центре культуры и искусств по окончании первого этапа работы.Ранее, в октябре, в Крыму прошла первая за 16 лет выставка художников из Донецка и Луганска.
https://crimea.ria.ru/20221204/voyna-i-mir-prifrontovoy-vasilevki-fotoreportazh-1125678174.html
https://crimea.ria.ru/20221202/putin-poruchil-obespechit-ranenykh-soldat-vsem-neobkhodimym-1125657585.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, общество, культура, авторы
Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО
Художник из Севастополя напишет картины "госпитального цикла" о героях спецоперации
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Художник из Севастополя намерен создать "госпитальную серию" картин на основе портретов героев СВО, проходящих лечение в госпитале Черноморского флота. Об идее и цели необычного проекта РИА Новости Крым
рассказал его автор, заслуженный деятель искусств Севастополя Сергей Берлов.
По словам художника, сама идея создать серию портретов героев специальной военной операции появилась по аналогии с той работой, которую он проделал несколько лет назад.
"В 2019 году у меня был проект, посвященный Великой Отечественной войне: я рисовал наших ветеранов, ездил к ним домой. Порядка 40 портретов сделал – все углем, не красками, потому что они ведь долго не сидят – тяжело. Многих уже и нет, они быстро потом стали уходить, – рассказал Берлов. – И вот теперь появилась мысль рисовать наших ребят, героев СВО. Отдать им дань уважения".
Что касается способа воплощения идеи, художник признается: вдохновение он намерен черпать из известного цикла госпитальных работ русского живописца Василия Верещагина. Написание портретов военнослужащих – "тех, кто согласится позировать" – станет только первым этапом большого и трудоемкого проекта, цель которого – передать правду.
Именно поэтому – чтобы "не делать фальшивку" – он сразу же отказался от идеи писать с фотографий: "Это будет неправдиво смотреться потом на холсте, а должно быть реалистично, чтобы зритель понял и прочувствовал", говорит автор.
"Для меня очень важно, чтобы это был полнозвучный проект, не половинчатый. Портреты – только его часть. Сделаю их и наброски сюжетов. То есть сначала графика, а потом уже – решение в живописи, в каких-то двух больших полотнах. Есть у Верещагина цикл госпитальных работ, которые посвящены англо-бурской войне, очень интересные, привязанные непосредственно к событиям. И я хочу сделать такую же работу, которая связана с госпиталем: с людьми, с диалогами какими-то внутренними, сцены в платах, в хирургии – это целая тема. И она подразумевает создание полноценного и достаточно резонансного проекта", – объяснил Берлов.
Выставку госпитальных портретов героев СВО, которые лягут в основу будущего масштабного живописного полотна, планируется представить в Севастопольском центре культуры и искусств по окончании первого этапа работы.
Ранее, в октябре, в Крыму прошла первая за 16 лет выставка
художников из Донецка и Луганска.