https://crimea.ria.ru/20221205/khudozhnik-iz-sevastopolya-napishet-gospitalnye-kartiny-o-geroyakh-svo-1125655880.html

Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО

Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Художник из Севастополя напишет "госпитальные картины" о героях СВО

Художник из Севастополя намерен создать "госпитальную серию" картин на основе портретов героев СВО, проходящих лечение в госпитале Черноморского флота. Об идее... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T03:28

2022-12-05T03:28

2022-12-05T03:28

севастополь

общество

культура

авторы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Художник из Севастополя намерен создать "госпитальную серию" картин на основе портретов героев СВО, проходящих лечение в госпитале Черноморского флота. Об идее и цели необычного проекта РИА Новости Крым рассказал его автор, заслуженный деятель искусств Севастополя Сергей Берлов.По словам художника, сама идея создать серию портретов героев специальной военной операции появилась по аналогии с той работой, которую он проделал несколько лет назад."В 2019 году у меня был проект, посвященный Великой Отечественной войне: я рисовал наших ветеранов, ездил к ним домой. Порядка 40 портретов сделал – все углем, не красками, потому что они ведь долго не сидят – тяжело. Многих уже и нет, они быстро потом стали уходить, – рассказал Берлов. – И вот теперь появилась мысль рисовать наших ребят, героев СВО. Отдать им дань уважения".Что касается способа воплощения идеи, художник признается: вдохновение он намерен черпать из известного цикла госпитальных работ русского живописца Василия Верещагина. Написание портретов военнослужащих – "тех, кто согласится позировать" – станет только первым этапом большого и трудоемкого проекта, цель которого – передать правду.Именно поэтому – чтобы "не делать фальшивку" – он сразу же отказался от идеи писать с фотографий: "Это будет неправдиво смотреться потом на холсте, а должно быть реалистично, чтобы зритель понял и прочувствовал", говорит автор.Выставку госпитальных портретов героев СВО, которые лягут в основу будущего масштабного живописного полотна, планируется представить в Севастопольском центре культуры и искусств по окончании первого этапа работы.Ранее, в октябре, в Крыму прошла первая за 16 лет выставка художников из Донецка и Луганска.

https://crimea.ria.ru/20221204/voyna-i-mir-prifrontovoy-vasilevki-fotoreportazh-1125678174.html

https://crimea.ria.ru/20221202/putin-poruchil-obespechit-ranenykh-soldat-vsem-neobkhodimym-1125657585.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, общество, культура, авторы