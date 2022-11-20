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Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе
Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе
Известная российская рок-певица Мара спела для мобилизованных военнослужащих и для раненых бойцов в Крыму и Севастополе, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T09:59
2022-11-20T09:59
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Известная российская рок-певица Мара спела для мобилизованных военнослужащих и для раненых бойцов в Крыму и Севастополе, сообщает Минобороны РФ.По данным МО, один концерт для мобилизованных прошел на территории соединения морской пехоты Черноморского флота. Еще два - в госпиталях Черноморского флота в Симферополе и Севастополе для бойцов, получивших ранения в ходе СВО:Мара (Мара Владимировна Кана) - российская рок-певица, музыкант, автор песен, известная хитами "Самолет", "Дельфины", "Холодным мужчинам" и другими. Мара поет о любви к Родине, защите своей земли, пути воина, героях сегодняшнего дня, русском человеке.
https://crimea.ria.ru/20221119/kak-sevastopoltsy-pomogayut-boytsam-svo-1125449047.html
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специальная военная операция рф на украине, общество, культура, крым, севастополь, министерство обороны рф
Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе

Мара дала концерты для военнослужащих в Симферополе и Севастополе

09:59 20.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФРок-певица Мара спела для бойцов ВС РФ в Крыму и Севастополе
Рок-певица Мара спела для бойцов ВС РФ в Крыму и Севастополе
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Известная российская рок-певица Мара спела для мобилизованных военнослужащих и для раненых бойцов в Крыму и Севастополе, сообщает Минобороны РФ.
По данным МО, один концерт для мобилизованных прошел на территории соединения морской пехоты Черноморского флота. Еще два - в госпиталях Черноморского флота в Симферополе и Севастополе для бойцов, получивших ранения в ходе СВО:
"Ребята должны чувствовать, должны ощущать, что они здесь не в изоляции какой-то культурной. Музыка - она заряжает, она дает огромную энергию. И мы должны этим делиться",- цитирует пресс-служба МО певицу.
Мара (Мара Владимировна Кана) - российская рок-певица, музыкант, автор песен, известная хитами "Самолет", "Дельфины", "Холодным мужчинам" и другими. Мара поет о любви к Родине, защите своей земли, пути воина, героях сегодняшнего дня, русском человеке.
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