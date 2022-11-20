https://crimea.ria.ru/20221120/rok-pevitsa-mara-spela-dlya-boytsov-v-krymu-i-sevastopole-1125452440.html

Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе

Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Рок-певица Мара спела для бойцов в Крыму и Севастополе

Известная российская рок-певица Мара спела для мобилизованных военнослужащих и для раненых бойцов в Крыму и Севастополе, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T09:59

2022-11-20T09:59

2022-11-20T09:59

специальная военная операция рф на украине

общество

культура

крым

севастополь

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/14/1125452255_0:0:1211:681_1920x0_80_0_0_d26c577da6d189a390a2c3ff39e7f0e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Известная российская рок-певица Мара спела для мобилизованных военнослужащих и для раненых бойцов в Крыму и Севастополе, сообщает Минобороны РФ.По данным МО, один концерт для мобилизованных прошел на территории соединения морской пехоты Черноморского флота. Еще два - в госпиталях Черноморского флота в Симферополе и Севастополе для бойцов, получивших ранения в ходе СВО:Мара (Мара Владимировна Кана) - российская рок-певица, музыкант, автор песен, известная хитами "Самолет", "Дельфины", "Холодным мужчинам" и другими. Мара поет о любви к Родине, защите своей земли, пути воина, героях сегодняшнего дня, русском человеке.

https://crimea.ria.ru/20221119/kak-sevastopoltsy-pomogayut-boytsam-svo-1125449047.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, общество, культура, крым, севастополь, министерство обороны рф