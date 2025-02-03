https://crimea.ria.ru/20250203/kreml-nazval-chudovischnoy-provokatsiey-raketnyy-udar-po-internatu-v-sudzhe--1143872391.html

Кремль назвал чудовищной провокацией ракетный удар по интернату в Судже

Кремль назвал чудовищной провокацией ракетный удар по интернату в Судже - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Кремль назвал чудовищной провокацией ракетный удар по интернату в Судже

Удар по зданию интерната в Судже Курской области – это чудовищная провокация украинской армии, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T13:29

2025-02-03T13:29

2025-02-03T13:29

дмитрий песков

кремль

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Удар по зданию интерната в Судже Курской области – это чудовищная провокация украинской армии, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.2 февраля армия Украины нанесла ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области. Российские средства ПВО зафиксировали пуск ракет из Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве это оценили как очередную провокацию, цель которой – отвлечь внимание мировой общественности от зверств киевского режима, совершенных в селе Русское Поречное Курской области.Следственный комитет РФ 2 февраля возбудил уголовное дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Херсонской области – погибли два человекаРоссийские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской областиМужчина погиб при ударе ВСУ по белгородскому поселку Малиновка

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, обстрелы всу