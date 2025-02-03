https://crimea.ria.ru/20250203/osnovatel-dobrovolcheskogo-batalona-armen-sarkisyan-umer-v-bolnitse-1143872772.html

Основатель добровольческого батальона Армен Саркисян умер в больнице

Основатель добровольческого батальона Армен Саркисян умер в больнице - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Основатель добровольческого батальона Армен Саркисян умер в больнице

Раненный в результате взрыва в московском ЖК "Алые Паруса" основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, умер в больнице. О его смерти... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T14:00

2025-02-03T14:00

2025-02-03T14:12

взрыв

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происшествия

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Раненный в результате взрыва в московском ЖК "Алые Паруса" основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, умер в больнице. О его смерти сообщил мэр города Горловка Иван Приходько.Взрыв в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы прогремел в понедельник утром. В Следственном комитете России сообщили об одном погибшем и четырех раненых. Позже в СК подтвердили, что скончался один из пострадавших в результате взрыва.По словам Приходько, имя Саркисяна было широко известно не только в ДНР, но и за ее пределами."Кавалер ордена Мужества, Почетный гражданин города Горловка, он оставил яркий след в истории региона. Армен Нагапетович был не просто уважаемым общественным деятелем, но и человеком, активно участвовавшим в защите своей Родины", - отметил Приходько.Наиболее значимым достижением Саркисяна он назвал создание и руководство отдельным добровольческим батальоном специального назначения "АрБат", который, по словам мэра Горловки, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, "участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом". "Гибель Армена Нагапетовича – невосполнимая утрата для всего региона, всей России. Он был образцом мужества, патриотизма и гражданской ответственности. Память о нем будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал и кто ценит его вклад в дело защиты ДНР", - добавил Приходько. По факту взрыва в столичном ЖК Следственный главк России по Москве возбудил дело сразу по трем статьям - о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконным обороте оружия. На месте происшествия продолжает работу группа из числа наиболее опытных столичных следователей и криминалистов. Они осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, назначают необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура.Предварительно, причиной ЧП мог быть взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. Официальных данных на этот счет все еще нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, москва, новости, происшествия, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации)