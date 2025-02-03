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Основатель добровольческого батальона Армен Саркисян умер в больнице - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Основатель добровольческого батальона Армен Саркисян умер в больнице
Основатель добровольческого батальона Армен Саркисян умер в больнице - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Основатель добровольческого батальона Армен Саркисян умер в больнице
Раненный в результате взрыва в московском ЖК "Алые Паруса" основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, умер в больнице. О его смерти... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T14:00
2025-02-03T14:12
взрыв
москва
новости
происшествия
россия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Раненный в результате взрыва в московском ЖК "Алые Паруса" основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, умер в больнице. О его смерти сообщил мэр города Горловка Иван Приходько.Взрыв в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы прогремел в понедельник утром. В Следственном комитете России сообщили об одном погибшем и четырех раненых. Позже в СК подтвердили, что скончался один из пострадавших в результате взрыва.По словам Приходько, имя Саркисяна было широко известно не только в ДНР, но и за ее пределами."Кавалер ордена Мужества, Почетный гражданин города Горловка, он оставил яркий след в истории региона. Армен Нагапетович был не просто уважаемым общественным деятелем, но и человеком, активно участвовавшим в защите своей Родины", - отметил Приходько.Наиболее значимым достижением Саркисяна он назвал создание и руководство отдельным добровольческим батальоном специального назначения "АрБат", который, по словам мэра Горловки, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, "участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом". "Гибель Армена Нагапетовича – невосполнимая утрата для всего региона, всей России. Он был образцом мужества, патриотизма и гражданской ответственности. Память о нем будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал и кто ценит его вклад в дело защиты ДНР", - добавил Приходько. По факту взрыва в столичном ЖК Следственный главк России по Москве возбудил дело сразу по трем статьям - о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконным обороте оружия. На месте происшествия продолжает работу группа из числа наиболее опытных столичных следователей и криминалистов. Они осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, назначают необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура.Предварительно, причиной ЧП мог быть взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. Официальных данных на этот счет все еще нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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взрыв, москва, новости, происшествия, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Основатель добровольческого батальона Армен Саркисян умер в больнице

Умер раненный при взрыве в Москве основатель добровольческого батальона Саркисян

14:00 03.02.2025 (обновлено: 14:12 03.02.2025)
 
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана ПриходькоОснователь добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян
Основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян
© ТГ-канал мэра Горловки Ивана Приходько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Раненный в результате взрыва в московском ЖК "Алые Паруса" основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, умер в больнице. О его смерти сообщил мэр города Горловка Иван Приходько.
"Трагическая весть потрясла Горловку и всю Донецкую Народную Республику: сегодня, 3 февраля, в результате теракта, совершенного в жилом комплексе "Алые Паруса", скончался Армен Нагапетович Саркисян", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Взрыв в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы прогремел в понедельник утром. В Следственном комитете России сообщили об одном погибшем и четырех раненых. Позже в СК подтвердили, что скончался один из пострадавших в результате взрыва.
"Несмотря на оказанную помощь, один из потерпевших скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении ведомства.
По словам Приходько, имя Саркисяна было широко известно не только в ДНР, но и за ее пределами.
"Кавалер ордена Мужества, Почетный гражданин города Горловка, он оставил яркий след в истории региона. Армен Нагапетович был не просто уважаемым общественным деятелем, но и человеком, активно участвовавшим в защите своей Родины", - отметил Приходько.
Наиболее значимым достижением Саркисяна он назвал создание и руководство отдельным добровольческим батальоном специального назначения "АрБат", который, по словам мэра Горловки, сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности на территории ДНР, "участвуя в многочисленных операциях по борьбе с украинским терроризмом".
"Гибель Армена Нагапетовича – невосполнимая утрата для всего региона, всей России. Он был образцом мужества, патриотизма и гражданской ответственности. Память о нем будет вечно жить в сердцах тех, кто его знал и кто ценит его вклад в дело защиты ДНР", - добавил Приходько.
По факту взрыва в столичном ЖК Следственный главк России по Москве возбудил дело сразу по трем статьям - о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконным обороте оружия. На месте происшествия продолжает работу группа из числа наиболее опытных столичных следователей и криминалистов. Они осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, назначают необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура.
Предварительно, причиной ЧП мог быть взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. Официальных данных на этот счет все еще нет.
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ВзрывМоскваНовостиПроисшествияРоссияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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