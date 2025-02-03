https://crimea.ria.ru/20250203/v-krymu-otsenili-ideyu-pereimenovat-ulitsu-ruzvelta-v-yalte-1143871863.html

В Крыму оценили идею переименовать улицу Рузвельта в Ялте

В Крыму оценили идею переименовать улицу Рузвельта в Ялте - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В Крыму оценили идею переименовать улицу Рузвельта в Ялте

32-й президент США Франклин Делано Рузвельт внес большой вклад в функционирование Антигитлеровской коалиции, переименование улицы его имени в Ялте было бы актом РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T13:17

2025-02-03T13:17

2025-02-03T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт внес большой вклад в функционирование Антигитлеровской коалиции, переименование улицы его имени в Ялте было бы актом отмены и уничтожения истории. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал первый проректор – проректор по международной и информационной политике Крымского федерального университета (КФУ), историк и политолог Сергей Юрченко.Он напомнил, что улица, которая в разное время называлась Набережная, Прибрежная, а затем Бульварная, была переименована в честь одного из главных участников Ялтинской конференции 1945 года решением Совета министров Украинской ССР в 1960 году. Юрченко предположил, что это было связано с определенным кратковременным потеплением советско-американских отношений, когда первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев посетил Соединенные Штаты, а в Советский Союз приезжал на тот момент пока еще вице-президент США Ричард Никсон.Председатель Крымского отделения Российского исторического общества, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин в свою очередь обратил внимание на определенную иронию в том, что существует улица имени единственного участника Ялтинской конференции, тогда как ни в Ялте, ни в любом другом городе бывшего СССР нет улиц имени британского премьер-министра Уинстон Черчилля и имени секретаря ЦК ВКП(б), председателя Госкомитета обороны СССР и верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина."Рузвельт оказался единственным героем истории этой конференции. Это отражает наше собственное отношение к нашей истории и то, как мы зачастую искаженно видим события, которые преломляются для нас в бесконечном количестве зеркал. Наверное, было бы уместно, чтобы наряду с этим именем появились и многие другие имена нашей истории", - считает Мальгин.Историк не стал уточнять, именами каких политических деятелей российский народ может называть улицы в РФ, добавив, что "мы сами должны это для себя решить".Ялтинская конференция 1945 года и ее итогиКрымская (Ялтинская) конференция 1945 года – конференция глав правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Созвана в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении послевоенного устройства мира. Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце в Ялте в период мощного наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте.Решения конференции в области послевоенного устройства мира касались двух вопросов: проведения новых государственных границ на освобожденных территориях и установления признанных всеми сторонами демаркационных линий между сферами влияния союзников, а также создания процедур, гарантирующих неизменность этих линий.В частности, обсуждался вопрос об оккупации Германии и контроле над ней. Было решено, что СССР контролирует восточную часть Германии, Англия - северо-западную, США - юго-западную. Союзные державы пригласили Францию принять участие в оккупации Германии. Район Большого Берлина будет оккупирован силами трех союзных держав.Участниками конференции была принята Декларация об освобожденной Европе. Она предусматривала согласование политики держав и совместные их действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы в соответствии с демократическими принципами. Разногласия возникли по Польше и Югославии. Сталин не соглашался, чтобы Польша получила старые территории, но и не хотел, чтобы она была слабым союзником. После длительных дискуссий было зафиксировано, что восточная граница Польши пройдет вдоль линии Керзона, но западная граница еще не была определена, это было отложено до мирной конференции.На конференции также ставится вопрос об ООН. Учредительную конференцию ООН было решено созвать 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско. В основу ее деятельности был положен принцип единогласного принятия решений постоянными членами Совета Безопасности (Великобритания, Китай, СССР, США, Франция), каждый из которых имел право заблокировать неприемлемое для себя решение (право вето). Кроме того, Сталин добился согласия партнеров по переговорам на то, чтобы в числе учредителей и членов ООН был не только СССР, но и Украинская и Белорусская союзные республики как наиболее пострадавшие от войны.Также было подписано соглашение о том, что СССР вступит в войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. Взамен Советский Союз возвращал контроль над южной частью Сахалина и Курильскими островами, получал право на использование военно-морской базы в Порт-Артуре и Китайско-Восточной железной дороги. Монголия в соответствии с соглашением признавалась независимым государством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как создавался памятник Большой тройке в крымской ЛивадииВернули Чапаева и Гайдара: в Бердянске отменили "декоммунизацию" улицИсторию Симферополя важно сохранять в топонимах – краевед

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ялта, ялта-45, история, крым в великой отечественной войне, мнения, сергей юрченко, андрей мальгин, крым, новости крыма