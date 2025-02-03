https://crimea.ria.ru/20250203/vzryv-v-zhk-alye-parusa-v-moskve---vse-dannye-k-etomu-chasu-1143872215.html

Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве - все данные к этому часу

Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве - все данные к этому часу - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве - все данные к этому часу

Следом возбудил дело по трем статьям по факту взрыва в жилищном комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве. В пресс-службе ведомства подтвердили... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T13:23

2025-02-03T13:23

2025-02-03T13:23

москва

взрыв

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Следом возбудил дело по трем статьям по факту взрыва в жилищном комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве. В пресс-службе ведомства подтвердили сообщение о погибшем и пострадавших.Все, что известно о происшествии к этой часу - в подборке РИА Новости Крым.Взрыв в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы прогремел в понедельник утром. Ранее СМИ предварительно уже сообщали об одном погибшем и четверых пострадавших.Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, среди пострадавших - основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, он госпитализировали в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу.Следственный главк России по Москве возбудил дело сразу по трем статьям - о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконным обороте оружия. На месте происшествия продолжает работу группа из числа наиболее опытных столичных следователей и криминалистов. Они осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, назначают необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура.Предварительно, причиной ЧП мог быть взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. Официальных данных на этот счет все еще нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:190 терактов предотвратили в России с начала годаВ Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный терактИсламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, взрыв, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, россия