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Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве - все данные к этому часу - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве - все данные к этому часу
Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве - все данные к этому часу - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве - все данные к этому часу
Следом возбудил дело по трем статьям по факту взрыва в жилищном комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве. В пресс-службе ведомства подтвердили... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T13:23
2025-02-03T13:23
москва
взрыв
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Следом возбудил дело по трем статьям по факту взрыва в жилищном комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве. В пресс-службе ведомства подтвердили сообщение о погибшем и пострадавших.Все, что известно о происшествии к этой часу - в подборке РИА Новости Крым.Взрыв в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы прогремел в понедельник утром. Ранее СМИ предварительно уже сообщали об одном погибшем и четверых пострадавших.Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, среди пострадавших - основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, он госпитализировали в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу.Следственный главк России по Москве возбудил дело сразу по трем статьям - о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконным обороте оружия. На месте происшествия продолжает работу группа из числа наиболее опытных столичных следователей и криминалистов. Они осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, назначают необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура.Предварительно, причиной ЧП мог быть взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. Официальных данных на этот счет все еще нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:190 терактов предотвратили в России с начала годаВ Дагестане задержали 12 человек, планировавших крупный терактИсламисты планировали подорвать отдел полиции в Москве – ФСБ
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РИА Новости Крым
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москва, взрыв, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, россия
Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве - все данные к этому часу

Следом возбудил дело по трем статьям по факту взрыва в ЖК "Алые паруса" в Москве

13:23 03.02.2025
 
© Следственный комитет РФВзрыв на Авиационной улице в Москве
Взрыв на Авиационной улице в Москве
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Следом возбудил дело по трем статьям по факту взрыва в жилищном комплексе "Алые паруса" на Авиационной улице в Москве. В пресс-службе ведомства подтвердили сообщение о погибшем и пострадавших.
Все, что известно о происшествии к этой часу - в подборке РИА Новости Крым.
Взрыв в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы прогремел в понедельник утром. Ранее СМИ предварительно уже сообщали об одном погибшем и четверых пострадавших.
"В результате один человек погиб, его личность устанавливается. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - подтвердили эти данные в Следкоме.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, среди пострадавших - основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, он госпитализировали в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу.
Следственный главк России по Москве возбудил дело сразу по трем статьям - о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконным обороте оружия. На месте происшествия продолжает работу группа из числа наиболее опытных столичных следователей и криминалистов. Они осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, назначают необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход работ контролирует прокуратура.
Предварительно, причиной ЧП мог быть взрыв неустановленного устройства в холле 29-этажного дома. Официальных данных на этот счет все еще нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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МоскваВзрывСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествияРоссия
 
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