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Чудовищные потери: Киев за сутки лишился 1,3 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Чудовищные потери: Киев за сутки лишился 1,3 тысячи боевиков
Чудовищные потери: Киев за сутки лишился 1,3 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Чудовищные потери: Киев за сутки лишился 1,3 тысячи боевиков
Вооруженные силы России за сутки боев в зоне проведения спецоперации ликвидировали еще 1295 украинских боевиков, технику и вооружения, в том числе западного... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T13:07
2025-02-03T13:07
россия
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки боев в зоне проведения спецоперации ликвидировали еще 1295 украинских боевиков, технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает в субботу Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" разбиты до 35 военных ВСУ и три орудия полевой артиллерии.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника - до 300 человек. Из техники - американский бронетранспортер М113, семь пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".Силы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 220 боевиков, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два склада боеприпасов.Военнослужащие "Центра" продолжили наступление, ликвидировав до 520 вражеских солдат, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и два артиллерийских орудия.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял свыше 150 военных, три боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французскую артиллерийскую установку Caesar.Бойцы группы "Днепр" уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Также разгромлен склад боеприпасов.Всего с начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42338 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 21 007 танков и другие виды боевой техники и вооружения. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской областиНовости СВО: Киев теряет людей и немецкие танкиЧем грозит ВСУ заход российских войск в Днепропетровскую область
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РИА Новости Крым
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96
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россия, новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Чудовищные потери: Киев за сутки лишился 1,3 тысячи боевиков

ВСУ за сутки боев потеряли до 1295 человек - Минобороны России

13:07 03.02.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки боев в зоне проведения спецоперации ликвидировали еще 1295 украинских боевиков, технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает в субботу Минобороны.
Подразделениями группировки войск "Север" разбиты до 35 военных ВСУ и три орудия полевой артиллерии.
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника - до 300 человек. Из техники - американский бронетранспортер М113, семь пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Силы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 220 боевиков, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два склада боеприпасов.
Военнослужащие "Центра" продолжили наступление, ликвидировав до 520 вражеских солдат, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и два артиллерийских орудия.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял свыше 150 военных, три боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французскую артиллерийскую установку Caesar.
Бойцы группы "Днепр" уничтожили до 70 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Также разгромлен склад боеприпасов.
Всего с начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42338 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 21 007 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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