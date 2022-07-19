Прокуратура Ялты проверит законность сноса дома Краснова
В прокуратуру РК поступило коллективное обращение от жителей Ялты о сносе дома Краснова
© Фото: kulturologia.ruАрхитектор Николай Краснов
© Фото: kulturologia.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Ялты проводит проверку и выяснит, были ли допущены нарушения при сносе дома архитектора Николая Краснова. Об этом говорится в ответе республиканской прокуратуры на информационный запрос РИА Новости Крым. Документ подписан начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства – советником юстиции Владимиром Модестовым.
Проверку инициировали после коллективного обращения жителей Ялты в прокуратуру республики.
"В прокуратуру республики 07.07.2022 поступило коллективное обращение жителей г. Ялты о возможных нарушениях градостроительного законодательства при осуществлении сноса объекта – дома Н.П. Краснова, которое 08.07.22 направлено для организации рассмотрения в прокуратуру г. Ялты", – говорится в документе.
В ведомстве сообщают, что в настоящее время проверку проводит городская прокуратура. О результатах процедуры заявителем сообщат в установленный законом срок – 30 дней со дня подачи обращения.
Собственный дом главного архитектора Ялты XIX века Николая Краснова демонтировали в Ялте 9 мая. В последние годы здание по улице Коммунаров, 7, находилось в частной собственности. По словам представителя собственника, в начале марта 2022 года объект был признан аварийным.
В министерстве культуры Крыма на информационный запрос РИА Новости Крым ответили, что особняк архитектора Николая Краснова в Ялте по улице Коммунаров не имел охранного статуса ни на момент демонтажа, ни до запланированных работ по сносу здания, а значит был снесен на законных основаниях.