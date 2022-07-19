https://crimea.ria.ru/20220719/prokuratura-yalty-proverit-zakonnost-snosa-doma-krasnova-1123896250.html

Прокуратура Ялты проверит законность сноса дома Краснова

Прокуратура Ялты проверит законность сноса дома Краснова - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Прокуратура Ялты проверит законность сноса дома Краснова

Прокуратура Ялты проводит проверку и выяснит, были ли допущены нарушения при сносе дома архитектора Николая Краснова. Об этом говорится в ответе республиканской РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T15:13

2022-07-19T15:13

2022-07-19T15:13

прокуратура республики крым

ялта

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Ялты проводит проверку и выяснит, были ли допущены нарушения при сносе дома архитектора Николая Краснова. Об этом говорится в ответе республиканской прокуратуры на информационный запрос РИА Новости Крым. Документ подписан начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства – советником юстиции Владимиром Модестовым.Проверку инициировали после коллективного обращения жителей Ялты в прокуратуру республики."В прокуратуру республики 07.07.2022 поступило коллективное обращение жителей г. Ялты о возможных нарушениях градостроительного законодательства при осуществлении сноса объекта – дома Н.П. Краснова, которое 08.07.22 направлено для организации рассмотрения в прокуратуру г. Ялты", – говорится в документе.Собственный дом главного архитектора Ялты XIX века Николая Краснова демонтировали в Ялте 9 мая. В последние годы здание по улице Коммунаров, 7, находилось в частной собственности. По словам представителя собственника, в начале марта 2022 года объект был признан аварийным.В министерстве культуры Крыма на информационный запрос РИА Новости Крым ответили, что особняк архитектора Николая Краснова в Ялте по улице Коммунаров не имел охранного статуса ни на момент демонтажа, ни до запланированных работ по сносу здания, а значит был снесен на законных основаниях.

https://crimea.ria.ru/20220601/dom-krasnova-v-yalte-snesli-na-zakonnykh-osnovaniyakh--minkult-kryma-1123410559.html

ялта

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прокуратура республики крым, ялта, культура, общество