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Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты
Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты
Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки зданий на территории поселка Ливадия на Южном берегу Крыма, а также законность сделок с недвижимым... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T10:06
2023-01-14T10:06
2023-01-14T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки зданий на территории поселка Ливадия на Южном берегу Крыма, а также законность сделок с недвижимым имуществом бывших санаториев "Красный маяк", "Юность", "Пионер" и земельными участками, на которых они расположены. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил руководству следственного управления в Крыму возбудить и расследовать уголовное дело по информации о незаконном строительстве жилого комплекса в Ялте.В ведомстве напомнили, что в аккаунты социальных сетей СК России обратились местные жители с рядом проблемных вопросов, которые на протяжении длительного времени оставались нерешенными. Руководитель крымского следственного управления Владимир Терентьев принял несколько инициативных групп, с которыми в настоящее время тесно работают следователи. По полученным сведениям о нарушениях градостроительного и земельного законодательства возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям "халатность" и "злоупотребление должностными полномочиями". Также, "учитывая разнообразие озвученных гражданами социально-бытовых проблем и вопросов к деятельности органов муниципальной власти и иных служб", группа сотрудников аппарата ведомства направлена в районы полуострова, где будут организованы дополнительные приемы граждан.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают властиВ Крыму хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБКЗастроенный Крым: проблема и поиск решений
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новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), застроенный крым: проблема и поиск решений, махинации с землей, юбк, ялта
Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты
Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки на территории поселка Ливадия
10:06 14.01.2023 (обновлено: 10:08 14.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки зданий на территории поселка Ливадия на Южном берегу Крыма, а также законность сделок с недвижимым имуществом бывших санаториев "Красный маяк", "Юность", "Пионер" и земельными участками, на которых они расположены. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил руководству следственного управления в Крыму возбудить и расследовать уголовное дело по информации о незаконном строительстве жилого комплекса в Ялте.
В ведомстве напомнили, что в аккаунты социальных сетей СК России обратились местные жители с рядом проблемных вопросов, которые на протяжении длительного времени оставались нерешенными. Руководитель крымского следственного управления Владимир Терентьев принял несколько инициативных групп, с которыми в настоящее время тесно работают следователи.
"С участием заявителей проведены осмотры территорий с применением криминалистической техники, истребованы сведения из всех инстанций, куда ранее обращались граждане. Более того, проверяются иные факты, выявляемые следователями в ходе масштабной работы по указанным направлениям", - добавили в СК.
По полученным сведениям о нарушениях градостроительного и земельного законодательства возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям "халатность" и "злоупотребление должностными полномочиями".
Также, "учитывая разнообразие озвученных гражданами социально-бытовых проблем и вопросов к деятельности органов муниципальной власти и иных служб", группа сотрудников аппарата ведомства направлена в районы полуострова, где будут организованы дополнительные приемы граждан.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили
, что ведомство проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.
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