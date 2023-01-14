Рейтинг@Mail.ru
Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230114/sledkom-razbiraetsya-s-samovolnoy-zastroykoy-zdaniy-na-territorii-yalty-1126394557.html
Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты
Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты
Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки зданий на территории поселка Ливадия на Южном берегу Крыма, а также законность сделок с недвижимым... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T10:06
2023-01-14T10:08
новости крыма
крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
застроенный крым: проблема и поиск решений
махинации с землей
юбк
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126394649_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0cad8d50d19ab640e4d5cd7387b5c62e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки зданий на территории поселка Ливадия на Южном берегу Крыма, а также законность сделок с недвижимым имуществом бывших санаториев "Красный маяк", "Юность", "Пионер" и земельными участками, на которых они расположены. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил руководству следственного управления в Крыму возбудить и расследовать уголовное дело по информации о незаконном строительстве жилого комплекса в Ялте.В ведомстве напомнили, что в аккаунты социальных сетей СК России обратились местные жители с рядом проблемных вопросов, которые на протяжении длительного времени оставались нерешенными. Руководитель крымского следственного управления Владимир Терентьев принял несколько инициативных групп, с которыми в настоящее время тесно работают следователи. По полученным сведениям о нарушениях градостроительного и земельного законодательства возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям "халатность" и "злоупотребление должностными полномочиями". Также, "учитывая разнообразие озвученных гражданами социально-бытовых проблем и вопросов к деятельности органов муниципальной власти и иных служб", группа сотрудников аппарата ведомства направлена в районы полуострова, где будут организованы дополнительные приемы граждан.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают властиВ Крыму хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБКЗастроенный Крым: проблема и поиск решений
крым
юбк
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0e/1126394649_70:0:970:675_1920x0_80_0_0_8ba4f95e941ec846332d65dadcdf0c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), застроенный крым: проблема и поиск решений, махинации с землей, юбк, ялта
Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты

Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки на территории поселка Ливадия

10:06 14.01.2023 (обновлено: 10:08 14.01.2023)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователи выясняют обстоятельства самовольной застройки на территории поселка Ливадия
Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки на территории поселка Ливадия
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки зданий на территории поселка Ливадия на Южном берегу Крыма, а также законность сделок с недвижимым имуществом бывших санаториев "Красный маяк", "Юность", "Пионер" и земельными участками, на которых они расположены. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил руководству следственного управления в Крыму возбудить и расследовать уголовное дело по информации о незаконном строительстве жилого комплекса в Ялте.
В ведомстве напомнили, что в аккаунты социальных сетей СК России обратились местные жители с рядом проблемных вопросов, которые на протяжении длительного времени оставались нерешенными. Руководитель крымского следственного управления Владимир Терентьев принял несколько инициативных групп, с которыми в настоящее время тесно работают следователи.

"С участием заявителей проведены осмотры территорий с применением криминалистической техники, истребованы сведения из всех инстанций, куда ранее обращались граждане. Более того, проверяются иные факты, выявляемые следователями в ходе масштабной работы по указанным направлениям", - добавили в СК.

По полученным сведениям о нарушениях градостроительного и земельного законодательства возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям "халатность" и "злоупотребление должностными полномочиями".
Также, "учитывая разнообразие озвученных гражданами социально-бытовых проблем и вопросов к деятельности органов муниципальной власти и иных служб", группа сотрудников аппарата ведомства направлена в районы полуострова, где будут организованы дополнительные приемы граждан.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти
В Крыму хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК
Застроенный Крым: проблема и поиск решений
Новости КрымаКрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Застроенный Крым: проблема и поиск решенийМахинации с землейЮБКЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:37Мощные взрывы прогремели в Киеве – поврежден критический объект
12:17Движение по Крымскому мосту возобновили
12:03ВСУ попытались атаковать Мелитополь - ракеты сбиты
11:47Керченская переправа 14 января: погода, трафик и штормовое
11:23COVID пошел в рост: данные по Крыму и Севастополю на 14 января
10:33В России назвали условия для завершения СВО
10:06Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты
09:37Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Очакове
09:10В Крыму объявили войну черному рынку лекарств
08:36Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
08:02Могут ли аптеки отказать в продаже лекарств
03:01Крымский мост закрыт – как надолго
00:01К морю, в горы и на дачу: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 января
22:05Главные события и заявления дня: 13 января
21:55Главные новости Крыма: 13 января
21:39На газопроводе в Литве произошел взрыв: что известно
21:14За что в России любят Старый Новый год и как его отметить – культуролог
21:10Теракт в Бердянске: взорвано авто главы районной администрации
20:26Зимние пляжи открылись в Сочи
Лента новостейМолния