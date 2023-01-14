https://crimea.ria.ru/20230114/sledkom-razbiraetsya-s-samovolnoy-zastroykoy-zdaniy-na-territorii-yalty-1126394557.html

Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты

Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Следком разбирается с самовольной застройкой на территории Ялты

Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки зданий на территории поселка Ливадия на Южном берегу Крыма, а также законность сделок с недвижимым... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T10:06

2023-01-14T10:06

2023-01-14T10:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Следователи выясняют обстоятельства самовольной застройки зданий на территории поселка Ливадия на Южном берегу Крыма, а также законность сделок с недвижимым имуществом бывших санаториев "Красный маяк", "Юность", "Пионер" и земельными участками, на которых они расположены. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил руководству следственного управления в Крыму возбудить и расследовать уголовное дело по информации о незаконном строительстве жилого комплекса в Ялте.В ведомстве напомнили, что в аккаунты социальных сетей СК России обратились местные жители с рядом проблемных вопросов, которые на протяжении длительного времени оставались нерешенными. Руководитель крымского следственного управления Владимир Терентьев принял несколько инициативных групп, с которыми в настоящее время тесно работают следователи. По полученным сведениям о нарушениях градостроительного и земельного законодательства возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям "халатность" и "злоупотребление должностными полномочиями". Также, "учитывая разнообразие озвученных гражданами социально-бытовых проблем и вопросов к деятельности органов муниципальной власти и иных служб", группа сотрудников аппарата ведомства направлена в районы полуострова, где будут организованы дополнительные приемы граждан.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают властиВ Крыму хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБКЗастроенный Крым: проблема и поиск решений

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), застроенный крым: проблема и поиск решений, махинации с землей, юбк, ялта