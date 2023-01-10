Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в Ялте
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства жилого комплекса в Ялте
17:57 10.01.2023 (обновлено: 17:59 10.01.2023)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЯлта зимой
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления в Крыму возбудить и расследовать уголовное дело по информации о незаконном строительстве жилого комплекса в Ялте. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
Как отметили в ведомстве, жительница Крыма оставила комментарий в аккаунте ведомства с просьбой обратить внимание на "незаконные действия собственницы земельного участка в историческом ареале Ливадия в городе Ялта".
"Несмотря на то, что на этой территории разрешено строительство малоэтажных зданий, женщина, не согласовав проект в уполномоченных структурах, организовала возведение семиэтажного здания так называемой "Виллы Магарач". Отмечается, что при осуществлении работ уничтожены зеленые насаждения, в том числе реликтовые деревья, а также нарушена целостность муниципальной дороги", - говорится в сообщении.
Обращения в органы местного самоуправления по этой ситуации не дали результата. В этой связи Бастрыкин поручил и.о. руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Василию Цаплину "возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить подробный доклад о его предварительных и окончательных результатах".
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.
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