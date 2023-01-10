https://crimea.ria.ru/20230110/bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-iz-za-stroitelstva-mnogoetazhki-v-yalte-1126330053.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в Ялте

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в Ялте - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в Ялте

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления в Крыму возбудить и расследовать уголовное дело по информации о РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T17:57

2023-01-10T17:57

2023-01-10T17:59

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застроенный крым: проблема и поиск решений

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления в Крыму возбудить и расследовать уголовное дело по информации о незаконном строительстве жилого комплекса в Ялте. Об этом сообщает Информационный центр СК России.Как отметили в ведомстве, жительница Крыма оставила комментарий в аккаунте ведомства с просьбой обратить внимание на "незаконные действия собственницы земельного участка в историческом ареале Ливадия в городе Ялта".Обращения в органы местного самоуправления по этой ситуации не дали результата. В этой связи Бастрыкин поручил и.о. руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Василию Цаплину "возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту, а также представить подробный доклад о его предварительных и окончательных результатах".Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.Читайте также на РИА Новости Крым:Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройкиВ Крыму хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБКЗастроенный Крым: проблема и поиск решений

https://crimea.ria.ru/20230109/zastroyka-pionerskogo-parka-v-alupke-chto-predprinimayut-vlasti-1126312650.html

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