https://crimea.ria.ru/20221202/kak-dobivayutsya-okhrany-yuzhnogo-berega-kryma-ot-zastroyki-1125638226.html

Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройки

Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройки - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройки

За четыре года работы долгосрочной программы Фонда Лихачева "Южный берег Крыма – территория всемирного наследия", осуществляемой при поддержке Фонда... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T08:16

2022-12-02T08:16

2022-12-02T08:16

крым

общество

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631460_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fd576be2c119efd1d145673bd295ae76.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. За четыре года работы долгосрочной программы Фонда Лихачева "Южный берег Крыма – территория всемирного наследия", осуществляемой при поддержке Фонда президентских грантов, в ситуации с охраной уникального ландшафта ЮБК от хаотичной застройки не изменилось ничего. Это следует из ответа на вопрос РИА Новости Крым гендиректора Государственного Эрмитажа, профессора Михаила Пиотровского.По его словам, ситуация с хаотичной многоэтажной застройкой Южного берега Крыма за это время не становится ни хуже, ни лучше, а работа по созданию стратегии охраны его культурного ландшафта, придания этой территории особого охранного статуса и возвращения ЮБК звания курорта всероссийского значения пока характеризуется лишь поднятым вокруг темы шумом, но не отражается на событиях."Стратегия как бы есть, всем понятно, что надо делать, но даже из перечисления проблем ясно, что это может решаться только на уровне федерального правительства. Были несколько заседаний, и какие-то наметки есть, но конкретно – это очень сложно", – добавил он.Пиотровский отметил, что есть соответствующее поручение правительства России, и Фонд им. Лихачева, председателем правления которого в Санкт-Петербурге он является, "много этим занимается", однако "все двигается, но не очень быстро".Что касается перспектив включения ЮБК в список ЮНЕСКО, то это "следующий этап", добиться которого "в нынешних политических обстоятельствах едва ли возможно", добавил он.В феврале 2018 года в Государственном Эрмитаже состоялся круглый стол экспертов, положивший начало новой долгосрочной программе Фонда Лихачева "Южный берег Крыма — территория всемирного наследия", которая осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.Отмечалось, что Южный берег Крыма (ЮБК) – уникальный природно-культурный объект, сочетающий в себе памятники археологии, архитектуры, истории, культуры разных народов и традиций, удивительной природы. Именно исключительная уникальность ЮБК, по словам инициаторов этой работы, является основой для признания его комплексным объектом всемирного значения, что поспособствует установлению здесь особого режима сохранения и использования уникальной территории.

https://crimea.ria.ru/20210903/v-krymu-khotyat-zastroit-esche-odin-park-pamyatnik-na-yubk-1120760831.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, культура