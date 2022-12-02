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Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройки - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройки
Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройки - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройки
За четыре года работы долгосрочной программы Фонда Лихачева "Южный берег Крыма – территория всемирного наследия", осуществляемой при поддержке Фонда... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T08:16
2022-12-02T08:16
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. За четыре года работы долгосрочной программы Фонда Лихачева "Южный берег Крыма – территория всемирного наследия", осуществляемой при поддержке Фонда президентских грантов, в ситуации с охраной уникального ландшафта ЮБК от хаотичной застройки не изменилось ничего. Это следует из ответа на вопрос РИА Новости Крым гендиректора Государственного Эрмитажа, профессора Михаила Пиотровского.По его словам, ситуация с хаотичной многоэтажной застройкой Южного берега Крыма за это время не становится ни хуже, ни лучше, а работа по созданию стратегии охраны его культурного ландшафта, придания этой территории особого охранного статуса и возвращения ЮБК звания курорта всероссийского значения пока характеризуется лишь поднятым вокруг темы шумом, но не отражается на событиях."Стратегия как бы есть, всем понятно, что надо делать, но даже из перечисления проблем ясно, что это может решаться только на уровне федерального правительства. Были несколько заседаний, и какие-то наметки есть, но конкретно – это очень сложно", – добавил он.Пиотровский отметил, что есть соответствующее поручение правительства России, и Фонд им. Лихачева, председателем правления которого в Санкт-Петербурге он является, "много этим занимается", однако "все двигается, но не очень быстро".Что касается перспектив включения ЮБК в список ЮНЕСКО, то это "следующий этап", добиться которого "в нынешних политических обстоятельствах едва ли возможно", добавил он.В феврале 2018 года в Государственном Эрмитаже состоялся круглый стол экспертов, положивший начало новой долгосрочной программе Фонда Лихачева "Южный берег Крыма — территория всемирного наследия", которая осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.Отмечалось, что Южный берег Крыма (ЮБК) – уникальный природно-культурный объект, сочетающий в себе памятники археологии, архитектуры, истории, культуры разных народов и традиций, удивительной природы. Именно исключительная уникальность ЮБК, по словам инициаторов этой работы, является основой для признания его комплексным объектом всемирного значения, что поспособствует установлению здесь особого режима сохранения и использования уникальной территории.
https://crimea.ria.ru/20210903/v-krymu-khotyat-zastroit-esche-odin-park-pamyatnik-na-yubk-1120760831.html
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крым, общество, культура
Как добиваются охраны Южного берега Крыма от застройки

Директор Эрмитажа Пиотровский: ситуация с застройкой ЮБК и его охраной никак не изменилась

08:16 02.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЮжный берег Крыма
Южный берег Крыма - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. За четыре года работы долгосрочной программы Фонда Лихачева "Южный берег Крыма – территория всемирного наследия", осуществляемой при поддержке Фонда президентских грантов, в ситуации с охраной уникального ландшафта ЮБК от хаотичной застройки не изменилось ничего. Это следует из ответа на вопрос РИА Новости Крым гендиректора Государственного Эрмитажа, профессора Михаила Пиотровского.
По его словам, ситуация с хаотичной многоэтажной застройкой Южного берега Крыма за это время не становится ни хуже, ни лучше, а работа по созданию стратегии охраны его культурного ландшафта, придания этой территории особого охранного статуса и возвращения ЮБК звания курорта всероссийского значения пока характеризуется лишь поднятым вокруг темы шумом, но не отражается на событиях.

"К сожалению, вопрос и ныне там, скажем так <...> Пока мы находимся в стадии: говорим, активизируем, ругаемся, вызываем сопротивление тихое и не тихое. Пока не можем похвастаться... Шум поднимаем большой. И не просто мы: и Фонд Лихачева, и активисты, и правительство Крыма", – сказал Пиотровский в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Стратегия как бы есть, всем понятно, что надо делать, но даже из перечисления проблем ясно, что это может решаться только на уровне федерального правительства. Были несколько заседаний, и какие-то наметки есть, но конкретно – это очень сложно", – добавил он.
Пиотровский отметил, что есть соответствующее поручение правительства России, и Фонд им. Лихачева, председателем правления которого в Санкт-Петербурге он является, "много этим занимается", однако "все двигается, но не очень быстро".

"Главное — добиться неких наших собственных документов, которые бы это все оберегали на 100% <...> пока что это острый вопрос, один из главных вопросов охраны памятников природного и культурного наследия: там же так легко испортить природный ландшафт", – констатировал профессор.

Что касается перспектив включения ЮБК в список ЮНЕСКО, то это "следующий этап", добиться которого "в нынешних политических обстоятельствах едва ли возможно", добавил он.
Усадьба Харакс - часть парка-памятника - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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В Крыму хотят застроить еще один парк-памятник на ЮБК
В феврале 2018 года в Государственном Эрмитаже состоялся круглый стол экспертов, положивший начало новой долгосрочной программе Фонда Лихачева "Южный берег Крыма — территория всемирного наследия", которая осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.
Отмечалось, что Южный берег Крыма (ЮБК) – уникальный природно-культурный объект, сочетающий в себе памятники археологии, архитектуры, истории, культуры разных народов и традиций, удивительной природы. Именно исключительная уникальность ЮБК, по словам инициаторов этой работы, является основой для признания его комплексным объектом всемирного значения, что поспособствует установлению здесь особого режима сохранения и использования уникальной территории.
 
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