https://crimea.ria.ru/20230109/zastroyka-pionerskogo-parka-v-alupke-chto-predprinimayut-vlasti-1126312650.html

Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти

Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти

На сегодняшний день на рассмотрении суда находятся восемь исков о прекращении прав собственности на участки под индивидуальное жилищное строительство в... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T18:59

2023-01-09T18:59

2023-01-09T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На сегодняшний день на рассмотрении суда находятся восемь исков о прекращении прав собственности на участки под индивидуальное жилищное строительство в Пионерском парке Алупки. Об этом рассказала журналистам первый замглавы администрации Ялты Евгения Бавыкина, комментируя ситуацию вокруг застройки территории парка.По ее словам, еще в период нахождения Крыма в составе Украины на территории парка выделялись земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Власти муниципалитета проверили градостроительные документы и установили, что на этой территории предусмотрена только высадка зеленых насаждений.На основании этого администрация обратилась в прокуратуру с просьбой принять меры реагирования и признать все решения о выделении земельных участков незаконными.Она также уточнила, что после вхождения Крыма в состав РФ разрешения на строительство в Пионерском парке не выдавались.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости, новости крыма, крым