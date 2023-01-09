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Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти
Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти
На сегодняшний день на рассмотрении суда находятся восемь исков о прекращении прав собственности на участки под индивидуальное жилищное строительство в... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T18:59
2023-01-09T19:05
ялта
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На сегодняшний день на рассмотрении суда находятся восемь исков о прекращении прав собственности на участки под индивидуальное жилищное строительство в Пионерском парке Алупки. Об этом рассказала журналистам первый замглавы администрации Ялты Евгения Бавыкина, комментируя ситуацию вокруг застройки территории парка.По ее словам, еще в период нахождения Крыма в составе Украины на территории парка выделялись земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Власти муниципалитета проверили градостроительные документы и установили, что на этой территории предусмотрена только высадка зеленых насаждений.На основании этого администрация обратилась в прокуратуру с просьбой принять меры реагирования и признать все решения о выделении земельных участков незаконными.Она также уточнила, что после вхождения Крыма в состав РФ разрешения на строительство в Пионерском парке не выдавались.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.
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РИА Новости Крым
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ялта, прокуратура республики крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости, новости крыма, крым
Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают власти

Мэрия Ялты: в суде находятся 8 исков об отмене прав на строительство в парке Алупки

18:59 09.01.2023 (обновлено: 19:05 09.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСтроительный кран
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. На сегодняшний день на рассмотрении суда находятся восемь исков о прекращении прав собственности на участки под индивидуальное жилищное строительство в Пионерском парке Алупки. Об этом рассказала журналистам первый замглавы администрации Ялты Евгения Бавыкина, комментируя ситуацию вокруг застройки территории парка.
По ее словам, еще в период нахождения Крыма в составе Украины на территории парка выделялись земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Власти муниципалитета проверили градостроительные документы и установили, что на этой территории предусмотрена только высадка зеленых насаждений.
На основании этого администрация обратилась в прокуратуру с просьбой принять меры реагирования и признать все решения о выделении земельных участков незаконными.
"Прокуратура Ялты предъявила девять исков по этим вопросам, один иск выигран, остальные пока находятся в стадии судебных решений на экспертизе. Мы надеемся, что в этом году завершатся эти исковые производства, и мы сможем сформировать территорию Пионерского парка и передать его "Зеленстрою" на обслуживание, чтобы прекратить все инсинуации о том, что будут вырубаться зеленые насаждения в этом парке", - сказала Бавыкина.
Она также уточнила, что после вхождения Крыма в состав РФ разрешения на строительство в Пионерском парке не выдавались.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство проверит сообщения из социальных сетей о планах по застройке Пионерского парка в Алупке, где находится братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.
ЯлтаПрокуратура Республики КрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ОбществоНовостиНовости КрымаКрым
 
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