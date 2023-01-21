https://crimea.ria.ru/20230121/kak-idet-vosstanovlenie-razrushennogo-zdaniya-krymskoy-filarmonii-1126486521.html
Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонии
Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонии - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонии
Работы по восстановлению здания филармонии в центре Симферополя идут полным ходом. К концу весны строители обещают полностью восстановить кровлю, сообщила в... РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T14:32
2023-01-21T14:32
2023-01-21T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Работы по восстановлению здания филармонии в центре Симферополя идут полным ходом. К концу весны строители обещают полностью восстановить кровлю, сообщила в комментарии РИА Новости Крым замминистра культуры Крыма Анна Килеса.Обрушение части исторического здания Крымской филармонии произошло 10 августа 2021 года. В это время в здании-памятнике архитектуры XIX века шел капитальный ремонт. В результате ЧП рухнули межэтажные перекрытия и часть стены ремонтируемого здания, обошлось без пострадавших. После инцидента кровлю разобрали и укрепили секции строения с помощью армирующих конструкций. Позже специалисты обследовали здание, был создан новый проект по его восстановлению.В ноябре прошлого года в министерстве культуры Крыма заявили о затягивании работ по сохранению объекта культурного наследия. В ведомстве высказали опасение, что это может привести к дальнейшему обрушению исторического здания.По словам Килесы, на сегодняшний день поврежденные помещения переданы в безвозмездное пользование Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры республиканского минкульта. Получена положительная экспертиза на проектную документацию по сохранению здания."Сейчас на объекте ведутся работы, к концу весны планируем завершить установку кровли", – сообщила Килеса.Однако некоторые сложности все еще предстоит решить, заметила она. По словам Килесы, из-за увеличения объемов работ существенно возросла и их стоимость. Минкультуры предстоит изыскать источники финансирования порядка 300 млн рублей.Реставрацию здания государственной филармонии начали в 2021 году. На эти работы изначально планировали направить 82 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкультуры Крыма после ЧП в филармонии проверит СК и прокуратураВ Симферополе открыли проход по главной пешеходной улицеИнвесторы очень неохотно скупают историческую недвижимость в Крыму
https://crimea.ria.ru/20211113/voz-i-nyne-tam-kto-sryvaet-remont-kultovogo-zdaniya-krymskoy-filarmonii-1121411405.html
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Элеонора Павловская
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Элеонора Павловская
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новости крыма, крым, симферополь, культура, минкульт крыма, анна килеса, крымская филармония
Как идет восстановление разрушенного здания Крымской филармонии
Минкультуры: к концу весны над Симферопольской филармонией установят крышу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Работы по восстановлению здания филармонии в центре Симферополя идут полным ходом. К концу весны строители обещают полностью восстановить кровлю, сообщила в комментарии РИА Новости Крым замминистра культуры Крыма Анна Килеса.
Обрушение части исторического здания
Крымской филармонии произошло 10 августа 2021 года. В это время в здании-памятнике архитектуры XIX века шел капитальный ремонт. В результате ЧП рухнули межэтажные перекрытия и часть стены ремонтируемого здания, обошлось без пострадавших. После инцидента кровлю разобрали и укрепили секции строения с помощью армирующих конструкций. Позже специалисты обследовали здание, был создан новый проект по его восстановлению.
В ноябре прошлого года в министерстве культуры Крыма заявили о затягивании работ по сохранению объекта культурного наследия. В ведомстве высказали опасение, что это может привести к дальнейшему обрушению исторического здания.
По словам Килесы, на сегодняшний день поврежденные помещения переданы в безвозмездное пользование Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры республиканского минкульта. Получена положительная экспертиза на проектную документацию по сохранению здания.
"Сейчас на объекте ведутся работы, к концу весны планируем завершить установку кровли", – сообщила Килеса.
Однако некоторые сложности все еще предстоит решить, заметила она. По словам Килесы, из-за увеличения объемов работ существенно возросла и их стоимость. Минкультуры предстоит изыскать источники финансирования порядка 300 млн рублей.
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