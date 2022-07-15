https://crimea.ria.ru/20220715/investory-ochen-neokhotno-skupayut-istoricheskuyu-nedvizhimost-v-krymu--1123861144.html

Инвесторы очень неохотно скупают историческую недвижимость в Крыму

Инвесторы очень неохотно скупают историческую недвижимость в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Инвесторы очень неохотно скупают историческую недвижимость в Крыму

Инвесторы неохотно покупают объекты культурного наследия, которые выставляют на продажу власти Республики Крым. Как ни парадоксально, власти в первую очередь... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T18:31

2022-07-15T18:31

2022-07-15T18:31

культура

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Инвесторы неохотно покупают объекты культурного наследия, которые выставляют на продажу власти Республики Крым. Как ни парадоксально, власти в первую очередь ищут инвесторов, готовых вложиться в те объекты культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии, но желающих нет. Об этом на пресс-конференции в пресс- центре РИА Новости Крым рассказали эксперты."Таких объектов много в Симеизе. Также это, например, усадьба Арендт-Ребец в Симферополе, дом графини Монжене в Пионерском Симферопольского района, дом Шлее в Сакском районе. Безусловно, надо искать людей, кто возьмется и будет приводить эти объекты в порядок. Мы готовы помогать людям, которые будут сохранять и реставрировать эти памятники", - заявил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Республики Крым Александр Жаворонков.Воз и ныне там: кто срывает ремонт культового здания Крымской филармонии >>Председатель Совета КРО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина отметила, что ВООПИК проводил множество акций по дому Арендтов-Ребец, которые были призваны привлечь инвестора к разваливающемуся объекту в самом центре Симферополя, "но ничего не происходит"."В крупных городах мы видим специальные программы по сохранению, например, такие как "Рубль за квадратный метр", но у нас в Крыму они не работают", - посетовала она.При этом специалисты отвергли мнение, что инвесторы не хотят браться за многие объекты, так как они находятся в очень плохой сохранности и не подлежат восстановлению.На вопрос корреспондента РИА Новости Крым, насколько охотно храмы восстанавливают различные религиозные организации, Жаворонков ответил, что последний подобный положительный опыт, где средства на реставрацию и восстановление были привлечены из внебюджетных фондов, – это здания кенас в Евпатории."У нас огромное количество религиозных памятников, которые требуют к себе внимания. Но памятники восстанавливаются в рамках государственных или региональных программ. Примеров частной инициативы, которая была бы доведена до конца, у нас в последнее время нет. То, что у этих организаций есть в пользовании, они содержат, но поднимать что-то новое – это для них большие затраты", - сказал эксперт и добавил, что было бы неплохо обратить внимание на рушащийся минарет в мечети в селе Соколином Бахчисарайского района.

https://crimea.ria.ru/20210910/steklit-ili-ne-steklit-skandal-vokrug-restavratsii-doma-voloshina-1120827753.html

https://crimea.ria.ru/20220608/territoriya-usadby-meller-zakomelskikh-v-yalte-privedena-v-poryadok-1123483610.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, общество, крым