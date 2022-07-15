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Инвесторы очень неохотно скупают историческую недвижимость в Крыму
Инвесторы очень неохотно скупают историческую недвижимость в Крыму - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Инвесторы очень неохотно скупают историческую недвижимость в Крыму
Инвесторы неохотно покупают объекты культурного наследия, которые выставляют на продажу власти Республики Крым. Как ни парадоксально, власти в первую очередь... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T18:31
2022-07-15T18:31
2022-07-15T18:31
культура
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Инвесторы неохотно покупают объекты культурного наследия, которые выставляют на продажу власти Республики Крым. Как ни парадоксально, власти в первую очередь ищут инвесторов, готовых вложиться в те объекты культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии, но желающих нет. Об этом на пресс-конференции в пресс- центре РИА Новости Крым рассказали эксперты."Таких объектов много в Симеизе. Также это, например, усадьба Арендт-Ребец в Симферополе, дом графини Монжене в Пионерском Симферопольского района, дом Шлее в Сакском районе. Безусловно, надо искать людей, кто возьмется и будет приводить эти объекты в порядок. Мы готовы помогать людям, которые будут сохранять и реставрировать эти памятники", - заявил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Республики Крым Александр Жаворонков.Воз и ныне там: кто срывает ремонт культового здания Крымской филармонии >>Председатель Совета КРО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина отметила, что ВООПИК проводил множество акций по дому Арендтов-Ребец, которые были призваны привлечь инвестора к разваливающемуся объекту в самом центре Симферополя, "но ничего не происходит"."В крупных городах мы видим специальные программы по сохранению, например, такие как "Рубль за квадратный метр", но у нас в Крыму они не работают", - посетовала она.При этом специалисты отвергли мнение, что инвесторы не хотят браться за многие объекты, так как они находятся в очень плохой сохранности и не подлежат восстановлению.На вопрос корреспондента РИА Новости Крым, насколько охотно храмы восстанавливают различные религиозные организации, Жаворонков ответил, что последний подобный положительный опыт, где средства на реставрацию и восстановление были привлечены из внебюджетных фондов, – это здания кенас в Евпатории."У нас огромное количество религиозных памятников, которые требуют к себе внимания. Но памятники восстанавливаются в рамках государственных или региональных программ. Примеров частной инициативы, которая была бы доведена до конца, у нас в последнее время нет. То, что у этих организаций есть в пользовании, они содержат, но поднимать что-то новое – это для них большие затраты", - сказал эксперт и добавил, что было бы неплохо обратить внимание на рушащийся минарет в мечети в селе Соколином Бахчисарайского района.
https://crimea.ria.ru/20210910/steklit-ili-ne-steklit-skandal-vokrug-restavratsii-doma-voloshina-1120827753.html
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РИА Новости Крым
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культура, общество, крым
Инвесторы очень неохотно скупают историческую недвижимость в Крыму
Инвесторы не интересуются вложениями в культурные памятники Крыма – чиновники
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Инвесторы неохотно покупают объекты культурного наследия, которые выставляют на продажу власти Республики Крым. Как ни парадоксально, власти в первую очередь ищут инвесторов, готовых вложиться в те объекты культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии, но желающих нет. Об этом на пресс-конференции в пресс- центре РИА Новости Крым рассказали эксперты.
"Таких объектов много в Симеизе. Также это, например, усадьба Арендт-Ребец в Симферополе, дом графини Монжене в Пионерском Симферопольского района, дом Шлее в Сакском районе. Безусловно, надо искать людей, кто возьмется и будет приводить эти объекты в порядок. Мы готовы помогать людям, которые будут сохранять и реставрировать эти памятники", - заявил заместитель начальника департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Республики Крым Александр Жаворонков.
Председатель Совета КРО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Кармазина отметила, что ВООПИК проводил множество акций по дому Арендтов-Ребец, которые были призваны привлечь инвестора к разваливающемуся объекту в самом центре Симферополя, "но ничего не происходит".
"В крупных городах мы видим специальные программы по сохранению, например, такие как "Рубль за квадратный метр", но у нас в Крыму они не работают", - посетовала она.
При этом специалисты отвергли мнение, что инвесторы не хотят браться за многие объекты, так как они находятся в очень плохой сохранности и не подлежат восстановлению.
"Можно восстановить все. Из руин поднимали города. У нас в стране большинство считает, что за памятники должно отвечать государство. Но у государства не хватит никаких денег. Я считаю, что нужно брать опыт английских трастовых фондов, которые привлекают средства граждан. Огромное количество памятников там восстанавливается за средства населения. Я надеюсь, что мы будем двигаться в этом направлении", - отметил Жаворонков.
На вопрос корреспондента РИА Новости Крым, насколько охотно храмы восстанавливают различные религиозные организации, Жаворонков ответил, что последний подобный положительный опыт, где средства на реставрацию и восстановление были привлечены из внебюджетных фондов, – это здания кенас в Евпатории.
"У нас огромное количество религиозных памятников, которые требуют к себе внимания. Но памятники восстанавливаются в рамках государственных или региональных программ. Примеров частной инициативы, которая была бы доведена до конца, у нас в последнее время нет. То, что у этих организаций есть в пользовании, они содержат, но поднимать что-то новое – это для них большие затраты", - сказал эксперт и добавил, что было бы неплохо обратить внимание на рушащийся минарет в мечети в селе Соколином Бахчисарайского района.