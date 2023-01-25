https://crimea.ria.ru/20230125/restavratsiya-muzeya-kroshitskogo-v-sevastopole-kogda-kartiny-vernutsya-domoy-1126571001.html

Реставрация музея Крошицкого в Севастополе: когда картины вернутся домой

Реставрация музея Крошицкого в Севастополе: когда картины вернутся домой - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Реставрация музея Крошицкого в Севастополе: когда картины вернутся домой

Основные работы по реставрации здания художественного музея им. Крошицкого завершены. Но есть проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T18:36

2023-01-25T18:36

2023-01-25T18:36

новости крыма

крым

севастополь

художественный музей им. крошицкого

игорь анацкий

культура

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/19/1126571231_172:0:2830:1495_1920x0_80_0_0_94d3357121cd3a9092596d0aa3634107.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Основные работы по реставрации здания художественного музея им. Крошицкого завершены. Но есть проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержится как минимум до конца весны. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор компании-подрядчика ООО "Асгард" Игорь Анацкий. Информацию косвенно подтвердили в правительстве города.Самый сложный объектРаботы на объекте окончены, "физика" готова на 100%, говорит глава подрядной организации. Результатом он доволен: объект сложный.Осталось отладить систему вентиляции и отопления: требования к температуре и влажности в художественном музее строгие."Музей должен весь просохнуть, мы должны все это отладить, потом музейщики должны замерить – у них есть специальные приборы, таблицы. И, если все стабильно, они перевозят картины. Из опыта два – три месяца необходимо, чтобы система пришла в норматив", – пояснил Анацкий.Есть и еще один немаловажный нюанс – мультимедийное оборудование: его еще нет. "Там очень большой объем. Сейчас правительство Севастополя ищет финансы для этого", – заметил он.В проекте – есть, в контракте – нетАнацкий добавил, что в проект, по желанию музея, компания внесла некоторые коррективы, предполагающие наличие дополнительного оборудования. Контрактом этого не предусмотрено, и денег на это у города пока тоже нет."Когда нас попросили корректировать проект, мы учли все пожелания музея. Сегодня там определенные шторы, подобрана мебель правильно, выставочно-экспозиционное оборудование. Этого всего в контракте нет. И сейчас губернатор поставил задачу просчитать что, чего и сколько надо, чтобы все-таки музей запустить полноценно. Если найдут (финансирование), думаю, к лету, апрель-май – в зависимости от погоды – можно полноценно музей запустить", – поделился директор компании-подрядчика.В правительстве ждут весны и денегВ департаменте культуры Севастополя подтвердили завершение основных работ на объекте и проведение пусконаладочных мероприятий. И отметили, что необходимым фактором для транспортировки музейной коллекции являются погодные условия: разница температур в здании и на улице должна быть минимальной."Переезд возможен только в теплое время года", – уточнили в пресс-службе департамента.Что касается мультимедийного оборудования, то предусмотренное контрактом уже закуплено и будет поставлено. На дополнительное у департамента капстроительства города финансов нет.Скандальная реставрацияВ декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не произойдет. Здание Севастопольского художественного музея им. М. П. Крошицкого (бывший доходный дом купца Гавалова, построенный в 1899 г.), было закрыто на реставрацию летом 2018 года. Первым подрядчиком работ и автором проекта являлась компания ООО "Гуар" (Санкт-Петербург). Контракты с ней расторгли в 2020-м в связи с невыполнением ею условий договора.Весной 2021 года на объект зашла компания ООО "Асгард".Фонды музея все это время хранятся в помещениях одного из кинотеатров города.Читайте также на РИА Новости Крым:Депкультуры Севастополя возглавил новый "старый" человек Реставрация феодосийской галереи Айвазовского снова затягивается Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство

https://crimea.ria.ru/20221102/muzey-pushkina-v-gurzufe-zakroyut-na-poltora-goda-1125210607.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости крыма, крым, севастополь, художественный музей им. крошицкого, игорь анацкий, культура