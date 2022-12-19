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Депкультуры Севастополя возглавил новый "старый" человек - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Депкультуры Севастополя возглавил новый "старый" человек
Депкультуры Севастополя возглавил новый "старый" человек - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Депкультуры Севастополя возглавил новый "старый" человек
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил нового главу департамента культуры города. Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания правительства в... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T19:17
2022-12-19T19:17
севастополь
правительство севастополя
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил нового главу департамента культуры города. Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания правительства в понедельник.Он отметил, что новый руководитель депкультуры приступает к работе в "сложный период" – под Новый год. Несмотря на то, что в нынешнем году новогодние мероприятия максимально сокращены, важные задачи стоят по проведению всех запланированных детских утренников, в частности для детей участников специальной военной операции, а также беженцев и временно пребывающих в Севастополе жителей новых регионов РФ.Анжела Сумакова – действительный государственный советник Севастополя 2 класса.По информации пресс-службы правительства города, она начала свою трудовую деятельность в 1993 году в учреждениях культуры Красноярского края. В должности первого заместителя директора департамента культуры Севастополя работала с 2020 по январь 2022 года.В этот период занималась организацией крупных культурных мероприятий в Севастополе, таких как "Губернаторские елки" и "Новогодний троллейбус", а также концертами, посвященными празднованию Дня возвращения Севастополя в Россию, Дня Победы, Дня города и других.Отмечается также, что ранее при непосредственном участии Сумаковой "велась работа по капитальному ремонту и оснащению оборудованием учреждений культуры" региона. В их числе: Севастопольский хореографический центр "Радость", сельские дома культуры в Родниковом и Новобобровке, а также объекты библиотечной системы Севастополя.Напомним, ранее (с марта 2021 года) должность главы департамента культуры занимала Ирина Романец. В октябре 2022 года губернатор сообщил, что она покидает Севастополь "по личным обстоятельствам".Именно в октябре, как ровно год назад обещала Ирина Романец, после реставрации со скандальной историей должно было открыться к своему юбилею старинное здание музея им. Крошицкого в центре Севастополя. Однако этого не произошло. Читайте также на РИА Новости Крым:Первый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму Впервые за 63 года: как в Севастополе реставрируют полотно Диорамы Получит ли библиотека Франко в Крыму новое имя
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севастополь, правительство севастополя, михаил развожаев, общество, культура, крым, новости крыма
Депкультуры Севастополя возглавил новый "старый" человек

В правительстве Севастополя кадровые замены – назначен новый директор депкультуры

19:17 19.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорабль с российским флагом в бухте Севастополя
Корабль с российским флагом в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил нового главу департамента культуры города. Об этом он заявил в ходе аппаратного совещания правительства в понедельник.
"Хотел бы представить нашу новую коллегу, ну, не очень новую – Анжела Геннадьевна Сумакова. Она работала первым заместителем директора департамента, на какое-то время нас покидала, и сегодня я принял решение назначить ее директором департамента культуры", – сказал Развожаев.
Он отметил, что новый руководитель депкультуры приступает к работе в "сложный период" – под Новый год. Несмотря на то, что в нынешнем году новогодние мероприятия максимально сокращены, важные задачи стоят по проведению всех запланированных детских утренников, в частности для детей участников специальной военной операции, а также беженцев и временно пребывающих в Севастополе жителей новых регионов РФ.
"Надо, чтобы все прошло на хорошем уровне, чтобы ребятишки были довольны, получили ощущение праздника. Это, наверное, основная задача, ну а дальше уже по задачам большим, которые перед департаментом стоят", – заметил губернатор.
Анжела Сумакова – действительный государственный советник Севастополя 2 класса.
По информации пресс-службы правительства города, она начала свою трудовую деятельность в 1993 году в учреждениях культуры Красноярского края. В должности первого заместителя директора департамента культуры Севастополя работала с 2020 по январь 2022 года.
В этот период занималась организацией крупных культурных мероприятий в Севастополе, таких как "Губернаторские елки" и "Новогодний троллейбус", а также концертами, посвященными празднованию Дня возвращения Севастополя в Россию, Дня Победы, Дня города и других.
Отмечается также, что ранее при непосредственном участии Сумаковой "велась работа по капитальному ремонту и оснащению оборудованием учреждений культуры" региона. В их числе: Севастопольский хореографический центр "Радость", сельские дома культуры в Родниковом и Новобобровке, а также объекты библиотечной системы Севастополя.
Напомним, ранее (с марта 2021 года) должность главы департамента культуры занимала Ирина Романец. В октябре 2022 года губернатор сообщил, что она покидает Севастополь "по личным обстоятельствам".
Именно в октябре, как ровно год назад обещала Ирина Романец, после реставрации со скандальной историей должно было открыться к своему юбилею старинное здание музея им. Крошицкого в центре Севастополя. Однако этого не произошло.
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СевастопольПравительство СевастополяМихаил РазвожаевОбществоКультураКрымНовости Крыма
 
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