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Когда в Севастополе запустят фонтаны
Когда в Севастополе запустят фонтаны - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Когда в Севастополе запустят фонтаны
Часть фонтанов в Севастополе запустят в центре города 1 мая, остальные – в преддверии Дня Победы. Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T20:05
2024-04-25T20:05
2024-04-25T20:05
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евгений горлов
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новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Часть фонтанов в Севастополе запустят в центре города 1 мая, остальные – в преддверии Дня Победы. Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя 25 апреля.По словам и.о. заместителя губернатора Евгения Горлова, на территории Севастополя сейчас ожидают включения 30 фонтанов. Из них 26 обслуживает подведомственное учреждение департамента городского хозяйства – "Парки и скверы", оставшиеся четыре закреплены за муниципальными округами.При этом отметил, что "некоторые фонтаны требуют работы программистов и обследования оборудования", то есть проведения пусконаладочных работ.Также, по его словам, еще не определена организация, которая в последующем будет содержать, эксплуатировать и консервировать фонтаны после завершения их работы. По информации Горлова, сейчас эта "процедура находится в торгах".Отвечая на вопрос губернатора о возможности включить фонтаны к празднованию 1 мая, Горлов отметил, что к этому дню могут быть запущены лишь объекты в центральной части города. "Остальные числу к шестому запустим", – добавил он.В свою очередь губернатор Михаил Развожаев обязал включить все фонтаны в Севастополе к началу второй недели мая.Ранее замначальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Алексей Уваров сообщил, когда заработают фонтаны в столице Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Вандалы повредили фонтан в центре Симферополя В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место
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городская среда, евгений горлов, севастополь, новости крыма, крым
Когда в Севастополе запустят фонтаны
В Севастополе часть фонтанов в центре города запустят к 1 мая – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Часть фонтанов в Севастополе запустят в центре города 1 мая, остальные – в преддверии Дня Победы. Об этом стало известно на заседании правительства Севастополя 25 апреля.
По словам и.о. заместителя губернатора Евгения Горлова, на территории Севастополя сейчас ожидают включения 30 фонтанов. Из них 26 обслуживает подведомственное учреждение департамента городского хозяйства – "Парки и скверы", оставшиеся четыре закреплены за муниципальными округами.
"Фонтаны все готовы к пуску", – сказал Горлов.
При этом отметил, что "некоторые фонтаны требуют работы программистов и обследования оборудования", то есть проведения пусконаладочных работ.
Также, по его словам, еще не определена организация, которая в последующем будет содержать, эксплуатировать и консервировать фонтаны после завершения их работы. По информации Горлова, сейчас эта "процедура находится в торгах".
Отвечая на вопрос губернатора о возможности включить фонтаны к празднованию 1 мая, Горлов отметил, что к этому дню могут быть запущены лишь объекты в центральной части города. "Остальные числу к шестому запустим", – добавил он.
В свою очередь губернатор Михаил Развожаев обязал включить все фонтаны в Севастополе к началу второй недели мая.
"Давайте, чтобы к праздничной неделе, перед 9 Мая, уже все фонтаны работали", – поручил губернатор.
Ранее замначальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Алексей Уваров сообщил
, когда заработают фонтаны в столице Крыма.
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