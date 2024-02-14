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В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место

В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место - РИА Новости Крым, 14.02.2024

В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место

В ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T08:38

2024-02-14T08:38

2024-02-14T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на камне, рассказал РИА Новости Крым представитель компании-подрядчика Юрий Булка."Местные жители знали, что он находится в одном из частных дворов. Я нашел. Хозяин объяснил, что он приобрел квартиру здесь, и этот фонтан стоял там с послевоенных времен. По слухам, тут до войны рядом с санаторием Министерства обороны жил генерал, который его демонтировал и поставил у себя во дворе. Правда это или нет – история умалчивает", - рассказал он.В результате переговоров житель Алупки согласился вернуть камни фонтана в общественное пространство. Находка будет установлена рядом с тем местом, откуда в свое время исчезла. Изображения этого питьевого фонтана сохранились на стереоскопических фотографиях XIX века, собранных в коллекции местного жителя Александра Вертинского.Объект уже отреставрирован, после чего надпись на камне стала рельефнее и виднее. Когда-то она была покрыта краской, рассказал архитектор проекта реконструкции Алупки Денис Трофименко."Эта надпись когда-то была сделана голубой и белой краской, как гжель, кое-где краска еще сохранилась. Мы сейчас думаем над этим вопросом, либо будем восстанавливать точно так же, как было, чтобы буквы играли, либо оставим в этом состоянии. Это будет минкульт решать", - уточнил он.Новый старый фонтан будет работать как питьевой источник. К нему уже подведены коммуникации – водопровод и водоотведение.Предварительные работы по проекту реконструкции исторического центра Алупки стартовали в ноябре прошлого года. Два крымских города - Евпатория и Ялта - победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Читайте также на РИА Новости Крым:В школе Ялты появился бюст императору-миротворцуКомфортная городская среда: что в Крыму сделают до конца годаУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алупка, история, юбк, новости крыма, крым, туризм в крыму