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В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место
В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место - РИА Новости Крым, 14.02.2024
В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место
В ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T08:38
2024-02-14T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на камне, рассказал РИА Новости Крым представитель компании-подрядчика Юрий Булка."Местные жители знали, что он находится в одном из частных дворов. Я нашел. Хозяин объяснил, что он приобрел квартиру здесь, и этот фонтан стоял там с послевоенных времен. По слухам, тут до войны рядом с санаторием Министерства обороны жил генерал, который его демонтировал и поставил у себя во дворе. Правда это или нет – история умалчивает", - рассказал он.В результате переговоров житель Алупки согласился вернуть камни фонтана в общественное пространство. Находка будет установлена рядом с тем местом, откуда в свое время исчезла. Изображения этого питьевого фонтана сохранились на стереоскопических фотографиях XIX века, собранных в коллекции местного жителя Александра Вертинского.Объект уже отреставрирован, после чего надпись на камне стала рельефнее и виднее. Когда-то она была покрыта краской, рассказал архитектор проекта реконструкции Алупки Денис Трофименко."Эта надпись когда-то была сделана голубой и белой краской, как гжель, кое-где краска еще сохранилась. Мы сейчас думаем над этим вопросом, либо будем восстанавливать точно так же, как было, чтобы буквы играли, либо оставим в этом состоянии. Это будет минкульт решать", - уточнил он.Новый старый фонтан будет работать как питьевой источник. К нему уже подведены коммуникации – водопровод и водоотведение.Предварительные работы по проекту реконструкции исторического центра Алупки стартовали в ноябре прошлого года. Два крымских города - Евпатория и Ялта - победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Читайте также на РИА Новости Крым:В школе Ялты появился бюст императору-миротворцуКомфортная городская среда: что в Крыму сделают до конца годаУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца
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РИА Новости Крым
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алупка, история, юбк, новости крыма, крым, туризм в крыму
В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место

При реконструкции Алупки восстановят фонтан середины XIX века

08:38 14.02.2024
 
© РИА Новости КрымПри реконструкции Алупки обнаружили фонтан середины XIX века
При реконструкции Алупки обнаружили фонтан середины XIX века - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на камне, рассказал РИА Новости Крым представитель компании-подрядчика Юрий Булка.
"Местные жители знали, что он находится в одном из частных дворов. Я нашел. Хозяин объяснил, что он приобрел квартиру здесь, и этот фонтан стоял там с послевоенных времен. По слухам, тут до войны рядом с санаторием Министерства обороны жил генерал, который его демонтировал и поставил у себя во дворе. Правда это или нет – история умалчивает", - рассказал он.
В результате переговоров житель Алупки согласился вернуть камни фонтана в общественное пространство. Находка будет установлена рядом с тем местом, откуда в свое время исчезла. Изображения этого питьевого фонтана сохранились на стереоскопических фотографиях XIX века, собранных в коллекции местного жителя Александра Вертинского.
© РИА Новости КрымПри реконструкции Алупки обнаружили фонтан середины XIX века
При реконструкции Алупки обнаружили фонтан середины XIX века - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости Крым
При реконструкции Алупки обнаружили фонтан середины XIX века
"Вот его боковая фотография. И там вверху находится источник Мандра, от него питался этот фонтан. Потом вода уходила в Воронцовский дворец, в дворцовом парке был семиарочный акведук, и весь дворец питался от этого источника", - показывает Александр.
Объект уже отреставрирован, после чего надпись на камне стала рельефнее и виднее. Когда-то она была покрыта краской, рассказал архитектор проекта реконструкции Алупки Денис Трофименко.
"Эта надпись когда-то была сделана голубой и белой краской, как гжель, кое-где краска еще сохранилась. Мы сейчас думаем над этим вопросом, либо будем восстанавливать точно так же, как было, чтобы буквы играли, либо оставим в этом состоянии. Это будет минкульт решать", - уточнил он.
© РИА Новости КрымНадпись на старинном фонтане в Алупке
Надпись на старинном фонтане в Алупке - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости Крым
Надпись на старинном фонтане в Алупке
Новый старый фонтан будет работать как питьевой источник. К нему уже подведены коммуникации – водопровод и водоотведение.
Предварительные работы по проекту реконструкции исторического центра Алупки стартовали в ноябре прошлого года. Два крымских города - Евпатория и Ялта - победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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