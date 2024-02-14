https://crimea.ria.ru/20240214/v-alupke-nashli-starinnyy-fontan--ego-vernut-na-istoricheskoe-mesto-1134916973.html
В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место
В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место - РИА Новости Крым, 14.02.2024
В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место
В ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T08:38
2024-02-14T08:38
2024-02-14T08:38
алупка
эксклюзивы риа новости крым
история
юбк
новости крыма
крым
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134917611_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d62dd4ef8d71c9e0e3fb500af218cd55.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на камне, рассказал РИА Новости Крым представитель компании-подрядчика Юрий Булка."Местные жители знали, что он находится в одном из частных дворов. Я нашел. Хозяин объяснил, что он приобрел квартиру здесь, и этот фонтан стоял там с послевоенных времен. По слухам, тут до войны рядом с санаторием Министерства обороны жил генерал, который его демонтировал и поставил у себя во дворе. Правда это или нет – история умалчивает", - рассказал он.В результате переговоров житель Алупки согласился вернуть камни фонтана в общественное пространство. Находка будет установлена рядом с тем местом, откуда в свое время исчезла. Изображения этого питьевого фонтана сохранились на стереоскопических фотографиях XIX века, собранных в коллекции местного жителя Александра Вертинского.Объект уже отреставрирован, после чего надпись на камне стала рельефнее и виднее. Когда-то она была покрыта краской, рассказал архитектор проекта реконструкции Алупки Денис Трофименко."Эта надпись когда-то была сделана голубой и белой краской, как гжель, кое-где краска еще сохранилась. Мы сейчас думаем над этим вопросом, либо будем восстанавливать точно так же, как было, чтобы буквы играли, либо оставим в этом состоянии. Это будет минкульт решать", - уточнил он.Новый старый фонтан будет работать как питьевой источник. К нему уже подведены коммуникации – водопровод и водоотведение.Предварительные работы по проекту реконструкции исторического центра Алупки стартовали в ноябре прошлого года. Два крымских города - Евпатория и Ялта - победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Читайте также на РИА Новости Крым:В школе Ялты появился бюст императору-миротворцуКомфортная городская среда: что в Крыму сделают до конца годаУникальные работы в скале: как идет реконструкция Воронцовского дворца
алупка
юбк
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134917611_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_67a10a661d0c73e65ae1a3d59d2a9d85.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алупка, история, юбк, новости крыма, крым, туризм в крыму
В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место
При реконструкции Алупки восстановят фонтан середины XIX века
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
В ходе реконструкции исторического центра Алупки в одном из частных дворов был обнаружен старинный питьевой фонтан 1847 года. Дата его создания высечена на камне, рассказал РИА Новости Крым
представитель компании-подрядчика Юрий Булка.
"Местные жители знали, что он находится в одном из частных дворов. Я нашел. Хозяин объяснил, что он приобрел квартиру здесь, и этот фонтан стоял там с послевоенных времен. По слухам, тут до войны рядом с санаторием Министерства обороны жил генерал, который его демонтировал и поставил у себя во дворе. Правда это или нет – история умалчивает", - рассказал он.
В результате переговоров житель Алупки согласился вернуть камни фонтана в общественное пространство. Находка будет установлена рядом с тем местом, откуда в свое время исчезла. Изображения этого питьевого фонтана сохранились на стереоскопических фотографиях XIX века, собранных в коллекции местного жителя Александра Вертинского.
"Вот его боковая фотография. И там вверху находится источник Мандра, от него питался этот фонтан. Потом вода уходила в Воронцовский дворец, в дворцовом парке был семиарочный акведук, и весь дворец питался от этого источника", - показывает Александр.
Объект уже отреставрирован, после чего надпись на камне стала рельефнее и виднее. Когда-то она была покрыта краской, рассказал архитектор проекта реконструкции Алупки Денис Трофименко.
"Эта надпись когда-то была сделана голубой и белой краской, как гжель, кое-где краска еще сохранилась. Мы сейчас думаем над этим вопросом, либо будем восстанавливать точно так же, как было, чтобы буквы играли, либо оставим в этом состоянии. Это будет минкульт решать", - уточнил он.
Новый старый фонтан будет работать как питьевой источник. К нему уже подведены коммуникации – водопровод и водоотведение.
Предварительные работы по проекту реконструкции
исторического центра Алупки стартовали в ноябре прошлого года. Два крымских города - Евпатория и Ялта - победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Читайте также на РИА Новости Крым: