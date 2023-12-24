https://crimea.ria.ru/20231224/komfortnaya-gorodskaya-sreda-chto-v-krymu-sdelayut-do-kontsa-goda-1133740780.html

Комфортная городская среда: что в Крыму сделают до конца года

Комфортная городская среда: что в Крыму сделают до конца года - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Комфортная городская среда: что в Крыму сделают до конца года

В Крыму до конца года благоустроят все 69 общественных пространств, запланированных на этот год в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды"... РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T08:51

2023-12-24T08:51

2023-12-24T08:51

городская среда

нацпроекты в крыму

благоустройство

минжкх крыма

общество

симферополь

ялта

керчь

алушта

бахчисарай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Крыму до конца года благоустроят все 69 общественных пространств, запланированных на этот год в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра ЖКХ Крыма Андрей Клищевский.Он отметил, что в пятилетнюю программу в Крыму, которая была рассчитана на 2019 – 2023 годы, вошло благоустройство 355 общественных пространств. Из них 69 - на текущий год, и все они будут сданы в эксплуатацию до праздников.Сейчас, по его словам, два проекта – в Евпатории (набережная "Лазурная") и в Алуште (площадь "Советская") – "на стадии оплаты полученных контрактов через казначейство". Что касается многоквартирных домов, все общественные территории завершены и все работы оплачены, добавил Клищевский."Восемь территорий из 69 благоустраиваются за счет федеральной субсидии, 45 – за счет средств правительства Москвы, 12 – в рамках реализации программы развития сельских территорий, через министерство сельского хозяйства Республики Крым, и пять – по программе министерства спорта РК", – уточнил он.При этом основной поток средств – это федеральные деньги (порядка 500 млн рублей) и деньги правительства Москвы (2,5 млрд рублей). "Министерство осуществляет одинаковый контроль и сопровождает объекты от начала процедур (онлайн голосование, выбор подрядчиков и прочее) до момента его сдачи и приемки. Следит за качеством работ, процессом, количеством техники и рабочих. Мало того, те объекты, которые реализуются в рамках гарантийных условий – а это обычно до трех лет – продолжает контролировать каждый год до момента срока истечения гарантии", – рассказал Клищевский.Формирование списка общественных пространств, где будут проводиться работы, происходит по результатам онлайн-голосования, в котором с каждым годом принимает участие все больше крымчан, отметил замминистра. "Охватить все сразу нельзя: мы действуем только в рамках выделяемого финансирования. Но определиться с приоритетами помогают как раз активные граждане. Поэтому все проходит обсуждение, и мы способствуем тому, чтобы все происходило в живом диалоге", – сказал он.В Армянске это будет общественная территория вдоль улицы Магдесяна, в районе школы №3. В Бахчисарае – сквер напротив здания городской администрации на улице Симферопольской. В Евпатории — площадь Фестивальная.В Красноперекопске – общественная территория по улице Калинина (часть парка культуры и отдыха). В Керчи – парк "Казенный сад". В Симферополе – территория, прилегающая к кинотеатру "Симферополь", от арки до Екатерининского сада. А в городском округе Ялта благоустроят сразу два объекта: Милютинский парк в Алупке и общественную территорию на ул. Сеченова.Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался в 2017–2018 годах. Наработанный за два года опыт лег в основу федерального проекта, стартовавшего в 2019-м.Читайте также на РИА Новости Крым: Нацпроект "Безопасные и качественные дороги": итоги года в КрымуВыполнение нацпроектов по итогам года близко к 100% – МишустинЭксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году

симферополь

ялта

керчь

алушта

бахчисарай

евпатория

армянск

красноперекопск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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