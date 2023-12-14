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Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году
Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году
Главным достижением Крыма в уходящем году является обеспечение безопасности полуострова, благодаря чему в том числе успешно развивается экономика и... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T06:28
2023-12-14T06:28
безопасность республики крым и севастополя
сергей землячев
мнения
крым
крымский бюджет
ирина кивико
совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Главным достижением Крыма в уходящем году является обеспечение безопасности полуострова, благодаря чему в том числе успешно развивается экономика и инфраструктура региона. Такое мнение высказал экономический аналитик Сергей Землячев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению Землячева, Крым является отражением процессов, которые происходят в экономике всей России.Парламент Крыма на минувшей неделе принял проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико, бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.Так, в 2024 году доходы составят 199,6 млрд рублей, расходы – 201,7 млрд рублей.В целом объем налоговых и неналоговых доходов планируется увеличить на 1,4 млрд рублей в 2024 году, в 2025 и 2026 – ежегодно на 1,6 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион "квадратов": Крым перевыполняет план по строительству жильяСколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогнозДороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты
https://crimea.ria.ru/20231107/na-zemle-na-vode-i-v-vozdukhe-kak-okhranyayut-granitsy-kryma--1132611753.html
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безопасность республики крым и севастополя, сергей землячев, мнения, крым, крымский бюджет, ирина кивико, совет министров рк, соцзащита
Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году

Главным достижением Крыма в 2023 году является обеспечение безопасности региона – аналитик

06:28 14.12.2023
 
© РИА Новости КрымФСБ России по Республике Крым
ФСБ России по Республике Крым - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Главным достижением Крыма в уходящем году является обеспечение безопасности полуострова, благодаря чему в том числе успешно развивается экономика и инфраструктура региона. Такое мнение высказал экономический аналитик Сергей Землячев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.

"Главным достижением является безопасность полуострова, это напрямую влияет на экономику региона. Например, строятся новые микрорайоны, квартиры в которых уже раскуплены на этапе котлованов. Это говорит о том, что люди сюда едут. Здесь создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура и многие отрасли", – сказал эксперт.

По мнению Землячева, Крым является отражением процессов, которые происходят в экономике всей России.
"Полуостров находится в таких условиях, в которых он должен очень четко реагировать на возникающие угрозы и стихийные бедствия. У нас это отработано и созданы условия, чтобы шло дальнейшее развитие", – добавил аналитик.
Парламент Крыма на минувшей неделе принял проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико, бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.
Так, в 2024 году доходы составят 199,6 млрд рублей, расходы – 201,7 млрд рублей.
В целом объем налоговых и неналоговых доходов планируется увеличить на 1,4 млрд рублей в 2024 году, в 2025 и 2026 – ежегодно на 1,6 млрд рублей.
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