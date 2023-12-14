https://crimea.ria.ru/20231214/ekspert-nazval-glavnoe-dostizhenie-kryma-v-2023-godu-1133515770.html

Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году

Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году

Главным достижением Крыма в уходящем году является обеспечение безопасности полуострова, благодаря чему в том числе успешно развивается экономика и... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T06:28

2023-12-14T06:28

2023-12-14T06:28

безопасность республики крым и севастополя

сергей землячев

мнения

крым

крымский бюджет

ирина кивико

совет министров рк

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Главным достижением Крыма в уходящем году является обеспечение безопасности полуострова, благодаря чему в том числе успешно развивается экономика и инфраструктура региона. Такое мнение высказал экономический аналитик Сергей Землячев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению Землячева, Крым является отражением процессов, которые происходят в экономике всей России.Парламент Крыма на минувшей неделе принял проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико, бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.Так, в 2024 году доходы составят 199,6 млрд рублей, расходы – 201,7 млрд рублей.В целом объем налоговых и неналоговых доходов планируется увеличить на 1,4 млрд рублей в 2024 году, в 2025 и 2026 – ежегодно на 1,6 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион "квадратов": Крым перевыполняет план по строительству жильяСколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогнозДороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты

https://crimea.ria.ru/20231107/na-zemle-na-vode-i-v-vozdukhe-kak-okhranyayut-granitsy-kryma--1132611753.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, сергей землячев, мнения, крым, крымский бюджет, ирина кивико, совет министров рк, соцзащита