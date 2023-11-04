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Сколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогноз - РИА Новости Крым, 04.11.2023
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Сколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогноз
Сколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогноз - РИА Новости Крым, 04.11.2023
Сколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогноз
В 2024 году Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих, с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и... РИА Новости Крым, 04.11.2023
2023-11-04T20:38
2023-11-04T20:38
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
крым
международная выставка-форум «россия»
россия
отдых в крыму
туризм в крыму
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В 2024 году Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих, с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов на международной выставке-форуме "Россия" в Москве.Председатель Госсовета республики добавил, что по итогам текущего года туристический поток в Крым составит 4–4,5 млн человек.Он подчеркнул, что туристическая отрасль адаптировалась к сложившимся реалиям, ей оказывается государственная поддержка.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что с момента воссоединения полуострова с Россией регион посетили порядка 60 млн туристов.Также за этот период открыты 60 новых санаториев и гостиниц, модернизированы более 500 объектов размещения. Кроме того, с 2014 года разработано 450 новых туристических маршрутов, вдвое увеличилось число безопасных пляжей – до 446.В 2022 году Крым посетили 6,5 млн отдыхающих. Это на 3 млн человек меньше, чем годом ранее.В этом году, по предварительным подсчетам, Крым с начала года посетили около 4 миллионов туристов. По данным на конец сентября, загрузка крымских гостиниц и отелей в бархатный сезон находилась на уровне 30-50%.Курортная сфера региона получает поддержку от правительства РФ. В частности, субсидия выделяется предприятиям отрасли, чтобы сохранить персонал. На эти цели из резервного фонда выделены 2,2 млрд рублей.Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанамКурортный потенциал Крыма представили на международном форуме в МосквеКакая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в Крым
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, международная выставка-форум «россия», россия, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный
Сколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогноз

Константинов: Крым намерен принять 6-6,5 млн туристов в следующем году

20:38 04.11.2023
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости . Юрий Лашов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В 2024 году Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих, с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов на международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

"По следующему году мы ориентируемся на сообщение в полном объеме железнодорожного и автомобильного транспорта, не говорим пока про авиационное, и вернуться к цифре 6-6,5 миллионов отдыхающих", – цитирует Константинова РИА Новости.

Председатель Госсовета республики добавил, что по итогам текущего года туристический поток в Крым составит 4–4,5 млн человек.
Он подчеркнул, что туристическая отрасль адаптировалась к сложившимся реалиям, ей оказывается государственная поддержка.
Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что с момента воссоединения полуострова с Россией регион посетили порядка 60 млн туристов.
Также за этот период открыты 60 новых санаториев и гостиниц, модернизированы более 500 объектов размещения. Кроме того, с 2014 года разработано 450 новых туристических маршрутов, вдвое увеличилось число безопасных пляжей – до 446.
В 2022 году Крым посетили 6,5 млн отдыхающих. Это на 3 млн человек меньше, чем годом ранее.
В этом году, по предварительным подсчетам, Крым с начала года посетили около 4 миллионов туристов. По данным на конец сентября, загрузка крымских гостиниц и отелей в бархатный сезон находилась на уровне 30-50%.
Курортная сфера региона получает поддержку от правительства РФ. В частности, субсидия выделяется предприятиям отрасли, чтобы сохранить персонал. На эти цели из резервного фонда выделены 2,2 млрд рублей.
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.
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