https://crimea.ria.ru/20231104/skolko-turistov-priedet-v-krym-v-sleduyuschem-godu--prognoz-1132580674.html

Сколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогноз

Сколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогноз - РИА Новости Крым, 04.11.2023

Сколько туристов приедет в Крым в следующем году – прогноз

В 2024 году Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих, с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и... РИА Новости Крым, 04.11.2023

2023-11-04T20:38

2023-11-04T20:38

2023-11-04T20:38

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

крым

международная выставка-форум «россия»

россия

отдых в крыму

туризм в крыму

крым курортный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В 2024 году Крым планирует увеличить туристический поток и принять 6–6,5 миллионов отдыхающих, с учетом полностью возобновившегося движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов на международной выставке-форуме "Россия" в Москве.Председатель Госсовета республики добавил, что по итогам текущего года туристический поток в Крым составит 4–4,5 млн человек.Он подчеркнул, что туристическая отрасль адаптировалась к сложившимся реалиям, ей оказывается государственная поддержка.Ранее председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что с момента воссоединения полуострова с Россией регион посетили порядка 60 млн туристов.Также за этот период открыты 60 новых санаториев и гостиниц, модернизированы более 500 объектов размещения. Кроме того, с 2014 года разработано 450 новых туристических маршрутов, вдвое увеличилось число безопасных пляжей – до 446.В 2022 году Крым посетили 6,5 млн отдыхающих. Это на 3 млн человек меньше, чем годом ранее.В этом году, по предварительным подсчетам, Крым с начала года посетили около 4 миллионов туристов. По данным на конец сентября, загрузка крымских гостиниц и отелей в бархатный сезон находилась на уровне 30-50%.Курортная сфера региона получает поддержку от правительства РФ. В частности, субсидия выделяется предприятиям отрасли, чтобы сохранить персонал. На эти цели из резервного фонда выделены 2,2 млрд рублей.Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать в 2025–2026 годах. Этому, по его мнению, будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые курорты России: где недорого отдохнуть крымчанамКурортный потенциал Крыма представили на международном форуме в МосквеКакая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в Крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, международная выставка-форум «россия», россия, отдых в крыму, туризм в крыму, крым курортный