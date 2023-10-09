Турбизнес Крыма начал получать поддерживающие выплаты
Аксенов: начинаются выплаты предприятиям туристической отрасли Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Крымская курортная отрасль вновь получает поддержку от федерального правительства. С сегодняшнего дня предприниматели из сферы турбизнеса начали получать выплаты, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Он напомнил, что мера поддержки направлена в первую очередь на то, чтобы курортные и туристические предприятия могли сохранить персонал. Средства будут начисляться из расчета четырех МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения не менее 80% численности персонала по отношению к предыдущему году.
“На предоставление субсидий для стимулирования туристической сферы в связи с геополитической обстановкой и логистическими сложностями правительством Российской Федерации выделено 2,2 миллиарда рублей из резервного фонда. Хочу еще раз поблагодарить президента и правительство РФ за принятые решения”, - отметил Аксенов.
Компенсационные выплаты сотрудникам туротрасли в размере МРОТ на каждого сотрудника практикуются со времен пандемии – тогда эта мера стала одной из самых запрашиваемых и остается ею по сей день. Кроме этого разрабатываются другие меры поддержки отрасли.
В этом году, по предварительным подсчетам, Крым с начала года посетили около 4 миллионов туристов. По данным на конец сентября, загрузка крымских гостиниц и отелей в бархатный сезон находилась на уровне 30-50%: по оценкам главы ОСИГ Алексея Волкова, это примерно на 15% ниже уровня 2022 года.
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