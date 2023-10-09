https://crimea.ria.ru/20231009/turbiznes-kryma-nachal-poluchat-podderzhivayuschie-vyplaty-1131950443.html

Турбизнес Крыма начал получать поддерживающие выплаты

Турбизнес Крыма начал получать поддерживающие выплаты - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Турбизнес Крыма начал получать поддерживающие выплаты

Крымская курортная отрасль вновь получает поддержку от федерального правительства. С сегодняшнего дня предприниматели из сферы турбизнеса начали получать... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T12:52

2023-10-09T12:52

2023-10-09T12:52

туризм в крыму

сергей аксенов

новости крыма

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Крымская курортная отрасль вновь получает поддержку от федерального правительства. С сегодняшнего дня предприниматели из сферы турбизнеса начали получать выплаты, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.Он напомнил, что мера поддержки направлена в первую очередь на то, чтобы курортные и туристические предприятия могли сохранить персонал. Средства будут начисляться из расчета четырех МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения не менее 80% численности персонала по отношению к предыдущему году.Компенсационные выплаты сотрудникам туротрасли в размере МРОТ на каждого сотрудника практикуются со времен пандемии – тогда эта мера стала одной из самых запрашиваемых и остается ею по сей день. Кроме этого разрабатываются другие меры поддержки отрасли.В этом году, по предварительным подсчетам, Крым с начала года посетили около 4 миллионов туристов. По данным на конец сентября, загрузка крымских гостиниц и отелей в бархатный сезон находилась на уровне 30-50%: по оценкам главы ОСИГ Алексея Волкова, это примерно на 15% ниже уровня 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ожидать туристического бума в КрымуИтоги сезона: в Большой Ялте отдохнули 1,5 миллиона туристовКак сократился турпоток в Крым – мнение экспертов

https://crimea.ria.ru/20230903/chego-khotyat-turisty-ekspert-nazvala-samye-populyarnye-ekskursii-v-krymu-1131024584.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм в крыму, сергей аксенов, новости крыма, крым, экономика