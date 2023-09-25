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Когда ожидать туристического бума в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2023
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Туризм
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Когда ожидать туристического бума в Крыму
Когда ожидать туристического бума в Крыму - РИА Новости Крым, 25.09.2023
Когда ожидать туристического бума в Крыму
Взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать уже в 2025-2026 годах, этому будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное... РИА Новости Крым, 25.09.2023
2023-09-25T18:25
2023-09-25T18:25
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать уже в 2025-2026 годах, этому будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове. Такое мнение высказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.Крым готовится к взрывному росту турпотокаПо словам эксперта, сейчас бизнес активно готовится к туристическому буму: строит новые пляжи, вкладывает деньги в глэмпинги и новые отели. Также в этом плане важно продлить рамки курортного сезона. По мнению аналитика, это можно сделать за счет строительства акватермальных комплексов и бассейнов, которые сейчас очень популярны среди туристов в любое время года. Многие средства размещения в Крыму уже активно работают в этом направлении, отметил Волков.Экологический туризм в Крыму: как все организовано и что изменится &gt;&gt;Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев согласился с этой оценкой. По его мнению, резкому росту спроса на Крым через несколько лет будет способствовать и нынешний сезон, когда многие туристы предпочли отдыху на полуострове курорты Краснодарского края и столкнулись там с определенными сложностями."Были моменты, когда многие из-за логистики и других моментов поехали на ближайшие курорты – Геленджик, Анапа, Сочи. И при перегрузке в этих городах начал страдать сервис. Люди, которые "ехали за Крымом", за тем сервисом, который пытались у нас ругать, столкнулись с перегрузкой. В следующие годы они уже поедут к нам, потому что они поняли, с чем сравнивать Крым", - пояснил специалист.Крым удерживает цены на отдыхПрошедший летний сезон для Крыма вряд ли можно считать успешным: с начала года полуостров принял почти 3,8 млн туристов, что на 28% меньше показателя предыдущего года. С целью поддержки отрасли правительство выделило 2,7 млрд рублей на единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на одного сотрудника. Многие средства размещения летом просто не открылись из-за опасений работать себе в убыток. Тем не менее, существенного роста стоимости отдыха в Крыму в следующем сезоне также не будет, прогнозируют эксперты.Вкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями &gt;&gt;"Нет никакого смысла сейчас увеличивать стоимость ни в каком из сегментов. Сочи – очень хороший пример. Средства размещения четыре и пять "звезд" там загружены полностью, "тройки", "двойки" и гостевые дома повысили цены еще в мае практически в два раза. В результате те, кто повысил цены, остались с загрузкой 30-50% либо вообще остались без туристов. Поэтому пришлось отыгрывать назад. У нас такое было в 2021 году, мы тоже получили обратный эффект, поэтому нам сейчас точно не до повышения цен на туристический продукт, этого нельзя делать", - пояснил Волков.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая страна способна раз и навсегда решить проблему турпотока в КрымЧего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в КрымуКурортный сезон состоялся: Крым принял почти 3,8 млн туристов
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туризм в крыму, алексей волков, крым, новости крыма, мнения, россия, экономика, игорь вахрушев
Когда ожидать туристического бума в Крыму

Эксперт Волков: в 2025-2026 годах в Крыму ожидается туристический бум

18:25 25.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Взрывного роста спроса на отдых в Крыму следует ожидать уже в 2025-2026 годах, этому будут способствовать отложенный спрос на отдых в регионе, а также активное развитие курортно-туристической инфраструктуры на полуострове. Такое мнение высказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.

Крым готовится к взрывному росту турпотока

"В этом сезоне просто перегружены Каспийское море и Балтика. Это говорит о том, что россияне ищут для себя места отдыха у воды, альтернативные Крыму. Но все рейтинги и статистики отмечают, что все оставляют на Крым "закладку". Это отложенный спрос. Аналитики, эксперты и мы, индустрия гостеприимства, сходимся во мнении, что в 2025-2026 годах Крым будет местом номер один", - сказал Волков.
По словам эксперта, сейчас бизнес активно готовится к туристическому буму: строит новые пляжи, вкладывает деньги в глэмпинги и новые отели. Также в этом плане важно продлить рамки курортного сезона. По мнению аналитика, это можно сделать за счет строительства акватермальных комплексов и бассейнов, которые сейчас очень популярны среди туристов в любое время года. Многие средства размещения в Крыму уже активно работают в этом направлении, отметил Волков.
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Доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев согласился с этой оценкой. По его мнению, резкому росту спроса на Крым через несколько лет будет способствовать и нынешний сезон, когда многие туристы предпочли отдыху на полуострове курорты Краснодарского края и столкнулись там с определенными сложностями.
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"Были моменты, когда многие из-за логистики и других моментов поехали на ближайшие курорты – Геленджик, Анапа, Сочи. И при перегрузке в этих городах начал страдать сервис. Люди, которые "ехали за Крымом", за тем сервисом, который пытались у нас ругать, столкнулись с перегрузкой. В следующие годы они уже поедут к нам, потому что они поняли, с чем сравнивать Крым", - пояснил специалист.

Крым удерживает цены на отдых

Прошедший летний сезон для Крыма вряд ли можно считать успешным: с начала года полуостров принял почти 3,8 млн туристов, что на 28% меньше показателя предыдущего года. С целью поддержки отрасли правительство выделило 2,7 млрд рублей на единовременные выплаты в размере четырех МРОТ на одного сотрудника. Многие средства размещения летом просто не открылись из-за опасений работать себе в убыток. Тем не менее, существенного роста стоимости отдыха в Крыму в следующем сезоне также не будет, прогнозируют эксперты.
Вкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями >>
"Нет никакого смысла сейчас увеличивать стоимость ни в каком из сегментов. Сочи – очень хороший пример. Средства размещения четыре и пять "звезд" там загружены полностью, "тройки", "двойки" и гостевые дома повысили цены еще в мае практически в два раза. В результате те, кто повысил цены, остались с загрузкой 30-50% либо вообще остались без туристов. Поэтому пришлось отыгрывать назад. У нас такое было в 2021 году, мы тоже получили обратный эффект, поэтому нам сейчас точно не до повышения цен на туристический продукт, этого нельзя делать", - пояснил Волков.
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